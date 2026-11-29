TRỰC TIẾP Trực tiếp Lyon vs Monaco: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 20 điểm, hơn Monaco 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 30/11/2026 tại Groupama Stadium.

Lyon 1 - 1 Monaco Hiệp 2 — phút 71' 71' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lyon 1 - 1 Monaco.

64' Thẻ vàng Phút 64': Ernest Nuamah (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 56% - 44% Monaco, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 0.

58' Thẻ vàng Phút 58': Eric Dier (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 58% - 42% Monaco, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lyon 57% - 43% Monaco, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 6.

34' Thẻ vàng Phút 34': Vanderson (Monaco) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

25' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 63% - 37% Monaco, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 4.

23' BÀN THẮNG! Monaco (1-1) Phút 23': Matthis Abline (Monaco) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Lyon (1-0) Phút 15': Keito Nakamura (Lyon) lập công (kiến tạo: Abner Vinicius). Tỷ số: 1 - 0.

13' Lyon ép sân Cầm bóng: Lyon 58% - 42% Monaco, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lyon tiếp đón Monaco.

Cập nhật lúc 04:15 30/11/2026

Đội hình chính thức Lyon Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens Monaco Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Filipe Luís 1 D. Greif 21 R. Kluivert 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 13 Z. Athekame 6 T. Tessmann 8 C. Tolisso 16 Abner 7 E. Nuamah 18 K. Merah 11 Keito Nakamura 1 L. Hrádecký 4 J. Teze 15 E. Dier 72 Sadibou Sané 2 Vanderson 8 L. Camara 6 D. Zakaria 13 Mawissa Elebi 18 T. Minamino 11 M. Abline 9 F. Balogun Dự bị Lyon 3 N. Tagliafico 37 Steeve Kango 26 K. Boudache 40 R. Descamps 32 Alejandro Gomes Rodriguez 44 A. Hamdani 45 R. Himbert 85 N. Kamara 99 N. Nartey Monaco 49 I. Touré 20 Flávio Nazinho 48 Ilies Belmokhtar 47 S. Benzahra 14 M. Biereth 7 M. Detourbet 37 E. Diop 46 A. Soubeir 40 J. Stawiecki Cập nhật đội hình lúc 02:19 30/11/2026

Lyon Thống kê Monaco 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 3 1 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm. Khi tiếp Monaco, đội đang đứng hạng 9 với 17 điểm, chủ nhà có cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi ngay trên sân nhà.

Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 30/11/2026 tại Groupama Stadium. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm nên kết quả này có thể làm thay đổi bức tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách 3 điểm

Lyon hiện hơn Monaco 4 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Với đội chủ nhà, chiến thắng sẽ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng. Với Monaco, một kết quả tích cực ở Lyon sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với đối thủ đang đứng trên.

Do cách biệt điểm số không lớn, cả hai đội đều có lý do để chơi chủ động ngay từ đầu trận.

Phong độ: hai đội cùng thành tích

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng và một thất bại. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng liên tục dù vẫn giữ được vị trí cao.

Monaco có thành tích 5 trận gần nhất giống hệt: thắng 2, hòa 2, thua 1. Điểm khác biệt nằm ở diễn biến. Đội khách thắng trận gần nhất, trong khi trận thua của họ nằm ở cuối chuỗi 5 trận. Họ đang đi lên từ nền phong độ khá ổn định, chủ yếu nhờ việc ít thua.

Thế đối đầu nghiêng về Monaco

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Monaco thắng 3 trận và Lyon thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào, nghĩa là các cuộc đối đầu gần đây đều có người thắng, người thua.

Monaco nhỉnh hơn về đối đầu, nhưng Lyon sẽ thi đấu trên sân nhà và đang xếp cao hơn trên bảng điểm. Hai yếu tố này giúp họ cân bằng lại thế trận.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ sự ổn định và tận dụng cơ hội. Hai đội đều hòa 2 trong 5 trận gần nhất, nên việc ghi bàn trước có thể tạo lợi thế tâm lý lớn.

Lyon cần biến lợi thế sân nhà thành điểm số để duy trì vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục. Monaco, nếu giữ được sự chắc chắn như chuỗi trận vừa qua, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội có phong độ gần nhau. Lyon hơn ở thứ hạng và lợi thế sân nhà, còn Monaco có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu vì thế nhiều khả năng giằng co, và đội nào chơi kỷ luật hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lyon · 2 thắng 0 hòa Monaco · 3 thắng Lyon 1 - 2 Monaco MON Monaco 1 - 3 Lyon LYO Monaco 2 - 0 Lyon MON Lyon 0 - 2 Monaco MON Lyon 3 - 2 Monaco LYO

Lyon 5 trận gần nhất H T B H T 11 Trận 6-2-3 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T H H T B 11 Trận 4-5-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 12 9 2 1 +15 29 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B 4 Lille 12 6 3 3 +5 21 B B T T H 5 Lyon 11 6 2 3 +7 20 T B T B T 6 Nice 12 6 2 4 +5 20 T B T T T … 8 Lens 12 5 2 5 +5 17 T H B B T 9 Monaco 11 4 5 2 +2 17 H H B H B 10 Rennes 11 5 2 4 0 17 H B B T B …

Tình hình lực lượng Lyon ✚ M. Bidstrup (Foot Injury) ✚ L. Diarra (Injury) ✚ J. Duranville (Inactive) ✚ C. Mata (Muscle Injury) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) Monaco ✚ P. Brunner (Muscle Injury) ✚ M. Coulibaly (Suspended) ✚ E. Diop (Ankle Injury) ✚ A. Fati (Hamstring Injury) ✚ A. Golovin (Calf Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ P. Kohn (Muscle Injury) ✚ M. Salisu (Knee Injury)