Trực tiếp Lyon vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Lyon dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lyon vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Lyon dẫn 2-1

Văn Thể18/10/2026 20:47

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 11 điểm. Họ tiếp đón Nice, đội xếp hạng 11, lúc 01:45 ngày 19/10/2026 tại Groupama Stadium.

Lyon2 - 1NiceHiệp 2 — phút 71'
  • 71'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lyon 2 - 1 Nice.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 55% - 45% Nice, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lyon): Corentin Tolisso vào sân thay Noah Teye Nartey.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lyon): Keito Nakamura vào sân thay Julien Duranville.

  • 49'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 60% - 40% Nice, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Mohamed Abdelmoneim (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 37'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 65% - 35% Nice, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 36'BÀN THẮNG! Lyon (2-1)

    Phút 36': Tanner Tessmann (Lyon) lập công (kiến tạo: Zachary Athekame). Tỷ số: 2 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Lyon (1-1)

    Phút 32': Pavel Šulc (Lyon) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 62% - 38% Nice, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 3.

  • 18'BÀN THẮNG! Nice (0-1)

    Phút 18': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công (kiến tạo: Jonathan Clauss). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 73% - 27% Nice, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Niels Nkounkou (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lyon tiếp đón Nice.

Cập nhật lúc 03:15 19/10/2026

Đội hình chính thức
Lyon
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
40
R. Descamps
13
Z. Athekame
22
Clinton Mata
19
M. Niakhaté
16
Abner
2
M. Bidstrup
6
T. Tessmann
24
J. Duranville
99
N. Nartey
26
K. Boudache
10
P. Šulc
23
Y. Diouf
5
Mohamed Abdelmonem
55
Ndayishimiye
35
Mandza Tsiendi
92
J. Clauss
6
H. Boudaoui
28
A. Witsel
27
N. Nkounkou
7
G. Hein
9
M. Amoura
11
E. Wahi
Dự bị
Lyon
1 D. Greif21 R. Kluivert20 F. Bacher45 R. Himbert18 K. Merah23 T. Morton11 Keito Nakamura7 E. Nuamah8 C. Tolisso
Nice
84 H. Koutoune21 I. Jansson10 S. Diop39 D. Coulibaly77 T. Boulhendi41 D. Morana29 N. Ngoumou36 A. Seidu8 M. Sanson
Cập nhật đội hình lúc 01:17 19/10/2026
LyonThống kêNice
55%
Kiểm soát bóng
45%
7
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
2
1
Phạt góc
7
3
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
2

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp đón Nice trên sân Groupama Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 19/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 11 điểm, còn Nice ở vị trí thứ 11 với 8 điểm.

Lyon giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng vẫn giữ được nhịp độ tốt trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Với 11 điểm và vị trí thứ 5, Lyon đang nằm trong nhóm các đội cạnh tranh trực tiếp ở tốp đầu. Thi đấu trên sân nhà, thầy trò đội chủ nhà có lợi thế về tâm lý để tiếp tục duy trì khoảng cách với nhóm bên dưới.

Nice có hai trận thắng gần nhất nhưng chuỗi kết quả thiếu đều

Phong độ của Nice trong 5 trận gần nhất là thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, sau khi trước đó thua một trận, hòa một trận rồi lại thua một trận.

Chuỗi kết quả lên xuống thất thường phản ánh một tập thể chưa thể hiện sự ổn định. Hiện Nice xếp hạng 11 với 8 điểm, kém Lyon 3 điểm và cách 6 bậc trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lyon thắng 4 trận, Nice thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây, và các trận giữa hai đội thường có người thắng, người thua.

Tuy vậy, lịch sử chỉ là một yếu tố tham khảo. Nice đang có phong độ đi lên với hai trận thắng gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lyon, thách thức là giữ vững sự ổn định để không bị tụt lại so với nhóm dự cúp châu lục. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để giành điểm trước đối thủ ở nhóm giữa bảng.

Với Nice, cơ hội nằm ở việc duy trì tinh thần sau hai chiến thắng liên tiếp. Nếu giữ được sự chắc chắn và thi đấu kỷ luật, họ có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Lyon có lợi thế nhỉnh hơn trước thềm trận đấu. Ngược lại, Nice mang theo đà hưng phấn từ hai trận thắng gần nhất. Trận đấu này vì vậy được kỳ vọng sẽ là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Lyon trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lyon · 4 thắng0 hòaNice · 1 thắng
16/02/2026
Lyon
2 - 0
Nice
LYO
18/10/2025
Nice
3 - 2
Lyon
NIC
10/03/2025
Nice
0 - 2
Lyon
LYO
01/12/2024
Lyon
4 - 1
Nice
LYO
17/02/2024
Lyon
1 - 0
Nice
LYO
Lyon
5 trận gần nhất
TBTTH
6
Trận
3-2-1
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Nice
5 trận gần nhất
TTBHB
6
Trận
2-2-2
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain7421+514TTTTB
2Lille7421+514HTBTT
3Monaco6420+514HTHTT
4Rennes6411+213TBTTT
5Lyon6321+711BTHTH
6Paris FC6321+411BTHTT
10Lorient622208TBHTB
11Nice6222-28TTBHB
12Strasbourg7214-37BBBHT
Tình hình lực lượng
Lyon
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Knee Injury)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Knee Injury)
Nice
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
M. Sanson (Knee Injury)
A. Abdi (Muscle Injury)
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lyon vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Lyon dẫn 2-1
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