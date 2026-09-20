TRỰC TIẾP Trực tiếp Lyon vs Rennes: Lyon nới rộng cách biệt 3-0 Rennes đứng hạng 3 với 10 điểm bước vào cuộc chạm trán nảy lửa trước Lyon xếp ngay sau với 8 điểm trên sân Groupama Stadium, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ.

Lyon 3 - 0 Rennes Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lyon 3 - 0 Rennes.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 46% - 54% Rennes, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 4.

64' Thay người Phút 64' (Lyon): Khalis Merah vào sân thay Pavel Šulc.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 55% - 45% Rennes, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 4.

62' Thay người Phút 62' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Eliezer Mayenda.

61' Thay người Phút 61' (Rennes): Esteban Lepaul vào sân thay Boulaye Dia.

61' Thay người Phút 61' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Arnaud Nordin.

60' Thẻ vàng Phút 60': Pavel Šulc (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 47% - 53% Rennes, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

48' BÀN THẮNG! Lyon (3-0) Phút 48': Zachary Athekame (Lyon) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

38' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 53% - 47% Rennes, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 2.

30' BÀN THẮNG! Lyon (2-0) Phút 30': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Pavel Šulc). Tỷ số: 2 - 0.

26' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lyon 53% - 47% Rennes, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

16' Thẻ vàng Phút 16': Quentin Merlin (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lyon 49% - 51% Rennes, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Lyon (1-0) Phút 7': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Corentin Tolisso). Tỷ số: 1 - 0.

2' Thẻ vàng Phút 2': Moussa Niakhaté (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Lyon tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 03:30 20/09/2026

Đội hình chính thức Lyon Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca Rennes Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV F. Haise 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 16 Abner 2 M. Bidstrup 23 T. Morton 7 E. Nuamah 8 C. Tolisso 10 P. Šulc 17 L. Openda 30 B. Samba 95 P. Frankowski 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 26 Q. Merlin 21 V. Rongier 12 Eliezer Mayenda 45 M. Camara 28 A. Thomasson 70 A. Nordin 22 B. Dia Dự bị Lyon 6 T. Tessmann 26 K. Boudache 40 R. Descamps 21 R. Kluivert 22 Clinton Mata 18 K. Merah 11 Keito Nakamura 99 N. Nartey 76 M. Ouédraogo Rennes 10 L. Blas 65 Do Marcolino 16 N. Lemaître 9 E. Lepaul 18 M. Nagida 14 B. Reynolds 24 A. Rouault 17 S. Szymański 11 Mousa Tamari Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026

Lyon Thống kê Rennes 46% Kiểm soát bóng 54% 13 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 1 3 Phạt góc 7 10 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Cuộc so tài giữa Lyon và Rennes diễn ra vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Groupama Stadium là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang hiện diện trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 2 điểm mong manh, biến 90 phút sắp tới trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng duy trì vị thế của cả đôi bên.

Bối cảnh cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng

Bước vào màn so tài này, Rennes đang chiếm giữ vị trí thứ 3 với 10 điểm sau chuỗi trận khởi đầu đầy ấn tượng. Đội khách cho thấy sự ổn định đáng nể trong cách vận hành lối chơi, giúp họ duy trì được sự tự tin lớn trước chuyến hành quân xa nhà.

Ở phía đối diện, Lyon bám đuổi sát sao ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 8 điểm. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Groupama Stadium, mục tiêu của đội bóng áo lam-trắng không gì khác ngoài việc tìm kiếm kết quả thuận lợi để vượt lên trên chính đối thủ trực tiếp trong nhóm dẫn đầu.

Phong độ ổn định của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả hai đội bóng đều đang thể hiện một bộ mặt tích cực và duy trì được tính liên tục trong kết quả thi đấu. Lyon đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 2 chiến thắng xen kẽ 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp thầy trò đội chủ nhà giữ vững nhịp độ cạnh tranh, đồng thời duy trì sự tập trung cần thiết ở các thời khắc quan trọng.

Trong khi đó, phong độ của Rennes thậm chí còn mang đến nhiều nét khởi sắc hơn. Trải qua 4 trận đấu gần đây, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần ở lần ra sân mới nhất. Tính kỷ luật và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đang là điểm tựa vững chắc giúp Rennes tự tin hướng đến chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía đội khách

Cán cân đối đầu trong quá khứ gần ghi nhận sự kịch tính và không hề khoan nhượng giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng đôi bên chưa từng bất phân thắng bại, với 0 trận hòa xuất hiện.

Rennes là đội nắm giữ đôi chút lợi thế về tâm lý khi giành được 3 chiến thắng trong chuỗi 5 trận đối đầu kể trên. Dẫu vậy, Lyon cũng đã có 2 lần ca khúc khải hoàn, cho thấy sự cân bằng và khó lường mỗi khi hai tập thể này chạm trán nhau trên sân cỏ.

Đánh giá cục diện trận đấu tại Groupama Stadium

Với tính chất của một cuộc đụng độ giữa hai đội bóng đang đứng thứ 3 và thứ 4, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải cùng sự thận trọng cao độ từ khu trung tuyến. Cả Lyon lẫn Rennes đều hiểu rằng chỉ một sai số nhỏ trong hệ thống phòng ngự cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Lyon có ưu thế sân bãi cùng chuỗi trận không thua để làm điểm tựa triển khai thế trận chủ động. Ngược lại, Rennes với hành trang 10 điểm và phong độ thắng 3 trong 4 trận gần nhất sẽ sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén khi đối phương dâng cao. Cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng giằng co, nơi bản lĩnh của từng cá nhân sẽ định đoạt thành bại của màn đối đầu đỉnh cao này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lyon · 2 thắng 0 hòa Rennes · 3 thắng Lyon 4 - 2 Rennes LYO Rennes 3 - 1 Lyon REN Lyon 4 - 1 Rennes LYO Rennes 3 - 0 Lyon REN Lyon 2 - 3 Rennes REN

Lyon 5 trận gần nhất T H T H B 4 Trận 2-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Rennes 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 4 Lyon 4 2 2 0 +4 8 H T H T 5 Paris FC 4 2 2 0 +4 8 H T T H …