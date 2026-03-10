TRỰC TIẾP Trực tiếp Macclesfield vs Scarborough Athletic: Hiệp 2 bắt đầu, Scarborough Athletic dẫn 2-0 Scarborough Athletic có bản lĩnh sân khách đáng nể khi đối đầu Macclesfield lúc 21h00 ngày 03/10/2026, sau chuỗi ba lần chạm trán liên tiếp toàn chia điểm đôi bên.

Macclesfield 0 - 2 Scarborough Athletic Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Macclesfield 0 - 2 Scarborough Athletic.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

44' BÀN THẮNG! Scarborough Athletic (0-2) Phút 44': L. Hall (Scarborough Athletic) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

42' BÀN THẮNG! Scarborough Athletic (0-1) Phút 42': M. Fadera (Scarborough Athletic) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Macclesfield tiếp đón Scarborough Athletic.

Cập nhật lúc 22:38 03/10/2026

Scarborough Athletic bước vào cuộc đối đầu sắp tới với điểm tựa lớn từ thành tích sân khách vô cùng đáng nể. Chuyến làm khách trên sân của Macclesfield vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 sẽ là bài kiểm tra xác thực nhất cho bản lĩnh cùng sự lì lợm của thầy trò đội khách ở những chuyến đi xa.

Sự tự tin từ phong độ gần nhất của hai câu lạc bộ

Cả hai đội bóng đều đang nắm giữ trạng thái tâm lý hứng khởi trước giờ bóng lăn. Ở trận đấu ra sân gần nhất, Macclesfield đã thi đấu tập trung và giành trọn vẹn một chiến thắng. Kết quả tích cực này giúp đội chủ nhà củng cố niềm tin vững chắc, đặc biệt khi được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Scarborough Athletic cũng không hề kém cạnh. Đội khách vừa khép lại trận đấu gần nhất của mình bằng một thắng lợi thuyết phục. Khả năng tích lũy điểm số tối đa cùng phong độ ổn định mỗi khi rời xa tổ ấm giúp Scarborough Athletic duy trì sự đĩnh đạc và sẵn sàng đương đầu với mọi sức ép từ phía Macclesfield.

Kịch bản bất phân thắng bại trong các lần chạm trán

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng phản ánh sự cân tài cân sức rõ rệt. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa Macclesfield và Scarborough Athletic, chưa đội bóng nào có thể giành quyền kiểm soát cục diện để hạ gục đối phương. Cả 3 trận đấu này đều kết thúc với kết quả hòa, trong đó Macclesfield không giành chiến thắng nào và Scarborough Athletic cũng chưa từng vượt lên.

Sự cân bằng tuyệt đối ở các màn so tài vừa qua cho thấy tính chất giằng co luôn hiện hữu mỗi khi hai bên chạm trán. Lối chơi thận trọng cùng việc nắm bắt rõ các phương án chiến thuật của nhau thường khiến thế trận trôi về kịch bản chia điểm chặt chẽ.

Cục diện giằng co và điểm nhấn chiến thuật

Macclesfield sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để chủ động áp đặt nhịp độ, tìm kiếm sơ hở nơi tuyến phòng ngự đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà chắc chắn mong muốn biến sự hưng phấn từ trận thắng vừa qua thành một thế trận tấn công chủ động.

Tuy nhiên, Scarborough Athletic lại là đối thủ đặc biệt nguy hiểm với sự thực dụng và bản lĩnh thi đấu xa nhà đã được kiểm chứng. Khả năng tổ chức phòng ngự từ xa cùng tinh thần kỷ luật cao sẽ là vũ khí quan trọng giúp đội khách phong tỏa các ngòi nổ của Macclesfield. Cuộc so tài nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra giằng co ở khu vực giữa sân, nơi đội bóng nào chắt chiu tốt hơn cơ hội hiếm hoi sẽ chiếm thế thượng phong.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Macclesfield · 0 thắng 3 hòa Scarborough Athletic · 0 thắng Macclesfield 0 - 0 Scarborough Athletic Hòa Scarborough Athletic 2 - 2 Macclesfield Hòa Macclesfield 1 - 1 Scarborough Athletic Hòa

Macclesfield 5 trận gần nhất T T H H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Scarborough Athletic 5 trận gần nhất H T H H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới