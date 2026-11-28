TRỰC TIẾP Trực tiếp Malaga vs Athletic Club: Malaga rút ngắn cách biệt 3-4 Malaga tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: Athletic Club đứng hạng 8 với 16 điểm, còn chủ nhà đang ở hạng 20 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 28/11 trên sân La Rosaleda.

Malaga 3 - 4 Athletic Club Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Malaga 3 - 4 Athletic Club.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Nico Williams (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Diego Murillo (Malaga) nhận thẻ vàng (Dissent).

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 52% - 48% Athletic Club, dứt điểm 17 - 14 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 9 - 4; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 4 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Athletic Club): Johaneko Louis-Jean vào sân thay Yuri Berchiche.

82' BÀN THẮNG! Malaga (3-4) Phút 82': Adrián Niño (Malaga) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

78' Thẻ vàng Phút 78': Robert Navarro Muñoz (Athletic Club) nhận thẻ vàng.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 49% - 51% Athletic Club, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 8 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 4 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Malaga): Juan Cruz vào sân thay Joaquín Muñoz.

72' Thay người Phút 72' (Athletic Club): Beñat Prados Díaz vào sân thay Beñat Gerenabarrena.

72' Thay người Phút 72' (Athletic Club): Alejandro Rego Mora vào sân thay Alex Berenguer.

72' Thay người Phút 72' (Malaga): Rafael Rodríguez Ruiz vào sân thay Jens Cajuste.

66' Thay người Phút 66' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Izan Merino.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 46% - 54% Athletic Club, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Athletic Club): Robert Navarro Muñoz vào sân thay Oihan Sancet.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 46% - 54% Athletic Club, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 1.

49' BÀN THẮNG! Malaga (2-4) Phút 49': Adrián Niño (Malaga) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Carlos Ruiz Rubio vào sân thay José Salinas.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Pablo Martínez Andrés vào sân thay Dani Lorenzo.

45' Thay người Phút 45' (Athletic Club): Peio Canales vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.

44' BÀN THẮNG! Athletic Club (1-4) Phút 44': Hugo Rincón Lumbreras (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

38' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Malaga 43% - 57% Athletic Club, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 1.

38' BÀN THẮNG! Athletic Club (1-3) Phút 38': Nico Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Iñaki Williams). Tỷ số: 1 - 3.

36' BÀN THẮNG! Malaga (1-2) Phút 36': Jens Cajuste (Malaga) lập công (kiến tạo: David Larrubia). Tỷ số: 1 - 2.

34' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-2) Phút 34': Alex Berenguer (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

27' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-1) Phút 27': Oihan Sancet (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Nico Williams). Tỷ số: 0 - 1.

26' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Malaga 42% - 58% Athletic Club, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 53% - 47% Athletic Club, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Athletic Club.

Cập nhật lúc 00:09 29/11/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes Athletic Club Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić 1 Alfonso Herrero 3 Puga 16 Diego Murillo 15 Ángel Recio 12 José Salinas 10 David Larrubia 23 Izan Merino 22 Dani Lorenzo 11 Joaquín Muñoz 2 J. Cajuste 21 Adrián Niño Heredia 1 Unai Simón 15 Hugo Rincón 4 Aitor Paredes 14 Aymeric Laporte 17 Yuri 16 Ruíz de Galarreta 24 Beñat Gerenabarrena 7 Álex Berenguer 8 Oihan Sancet 10 Nico Williams 9 I. Williams Dự bị Malaga 25 Juan Berrocal 39 Adam Aznou Ben Cheikh 14 Rafa Rodríguez 20 Fernando Calero 9 Chupe 8 Carlos Dotor 19 Juan Cruz 6 Ramón Enríquez 4 Einar Galilea Athletic Club 12 Jesús Areso 28 Peio Canales 25 Álvaro Djaló 18 Mikel Jauregizar 31 J. Louis-Jean 23 Robert Navarro 13 Álex Padilla 6 Beñat Prados 20 Alejandro Rego Cập nhật đội hình lúc 21:49 28/11/2026

Malaga Thống kê Athletic Club 52% Kiểm soát bóng 48% 17 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 8 9 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 5 5 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 2

Malaga tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi đón Athletic Club trên sân La Rosaleda vào 22h15 ngày 28/11. Chủ nhà đang đứng hạng 20 với 5 điểm, trong khi Athletic Club ở hạng 8 với 16 điểm. Khoảng cách 11 điểm khiến trận đấu này trở thành thử thách đáng kể với đội bóng của thành phố Malaga.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai vị trí khá xa nhau. Athletic Club nằm ở nhóm giữa bảng với 16 điểm, còn Malaga chỉ có 5 điểm và đứng hạng 20. Chênh lệch 12 bậc xếp hạng phản ánh rõ sự khác biệt về hiệu quả thi đấu của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Với Malaga, việc tiếp một đối thủ xếp trên như vậy đòi hỏi sự tập trung cao độ. Lợi thế sân nhà là điều chủ nhà cần tận dụng để thu hẹp khoảng cách mà bảng xếp hạng đang thể hiện.

Phong độ: Malaga sa sút, Athletic Club ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Malaga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, ba thất bại đến ở những trận mới nhất, cho thấy chủ nhà đang đi vào trận này với tinh thần không mấy thuận lợi. Chiến thắng duy nhất và trận hòa nằm ở khoảng thời gian cách đây xa hơn.

Ngược lại, Athletic Club thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận thua nằm ở lần ra sân mới nhất, nhưng trước đó đội khách đã có chuỗi thi đấu khá chắc chắn với ba chiến thắng ở các trận cũ hơn. Bản lĩnh sau trận thua gần nhất sẽ là điều đáng theo dõi ở chuyến làm khách này.

Thế đối đầu nghiêng về Athletic Club

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Athletic Club thắng 3, Malaga thắng 1 và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng về đội khách, đồng thời củng cố vị thế được đánh giá cao hơn của họ trước trận.

Tuy vậy, Malaga vẫn từng giành chiến thắng và cầm hòa Athletic Club trong khoảng thời gian đó. Điều này cho thấy chủ nhà không phải không có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Malaga, bài toán lớn nhất là cắt chuỗi ba trận thua liên tiếp và lấy lại sự tự tin trước một đối thủ đang có nền tảng điểm số vững vàng hơn. Sự kiên nhẫn và kỷ luật trước đối thủ mạnh hơn sẽ quan trọng không kém khả năng tạo cơ hội. Khán giả trên sân La Rosaleda cũng có thể là yếu tố tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà.

Athletic Club có lợi thế về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu. Nhiệm vụ của họ là giữ vững phong độ, phản ứng tốt sau trận thua gần nhất và không để chủ nhà tìm lại cảm hứng ngay trên sân nhà.

Nhận định

Xét về bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Athletic Club được đánh giá cao hơn trước trận này. Dù vậy, đội khách vẫn vừa nếm trận thua ở lần ra sân gần nhất, còn Malaga có động lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang tìm điểm tựa và một đội muốn củng cố vị thế ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 1 thắng 1 hòa Athletic Club · 3 thắng Athletic Club 2 - 1 Malaga AC Malaga 3 - 3 Athletic Club Hòa Athletic Club 1 - 0 Malaga AC Malaga 2 - 1 Athletic Club MAL Malaga 0 - 1 Athletic Club AC

Malaga 5 trận gần nhất B B B T H 13 Trận 0-5-8 T-H-B 9 Ghi (TB 0.7) 24 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất B H T T T 12 Trận 4-4-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T … 7 Sevilla 13 5 4 4 -2 19 H H B T B 8 Athletic Club 12 4 4 4 +3 16 B H T T B 9 Alaves 13 4 4 5 0 16 T H B H B … 19 Elche 13 2 5 6 -6 11 H B B T H 20 Malaga 13 0 5 8 -15 5 B B B H B

Tình hình lực lượng Malaga ✚ H. Abaida (Personal Reasons) ✚ R. Garrido Hierro (Hamstring Injury) ✚ Juani (Inactive) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) Athletic Club ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Knee Injury) ✚ M. Sannadi (Muscle Injury) ✚ D. Vivian (Muscle Injury)