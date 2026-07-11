Trực tiếp Malaga vs Racing Santander: Malaga mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Malaga vs Racing Santander: Malaga mở tỷ số

Văn Thể07/11/2026 15:14

Malaga chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đón Racing Santander tại La Rosaleda với 5 điểm, đứng hạng 20. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 07/11/2026.

Malaga1 - 0Racing SantanderHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Malaga 1 - 0 Racing Santander.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Einar Galilea (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Malaga 46% - 54% Racing Santander, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Adam Aznou (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Julen Agirrezabala (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'BÀN THẮNG! Malaga (1-0)

    Phút 28': Carlos Dotor (Malaga) lập công (kiến tạo: Adrián Niño). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Malaga 40% - 60% Racing Santander, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 24'Thay người

    Phút 24' (Malaga): David Larrubia vào sân thay Rafael Garrido Hierro.

  • 12'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Malaga 26% - 74% Racing Santander, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Malaga tiếp đón Racing Santander.

Cập nhật lúc 20:49 07/11/2026

Đội hình chính thức
Malaga
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Funes
Racing Santander
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López
1
Alfonso Herrero
31
Rafita
20
Fernando Calero
5
Álex Pastor
4
Einar Galilea
39
Adam Aznou Ben Cheikh
8
Carlos Dotor
6
Ramón Enríquez
22
Dani Lorenzo
21
Adrián Niño Heredia
9
Chupe
13
Julen Agirrezabala
5
Pablo Ramón
22
Pedro Felipe
24
J. Belocian
17
Jorge Salinas
23
Iván Martín
18
M. Prati
19
Iker Luque
20
Sergio Canales
10
Iñigo Vicente
21
M. Zabiri
Dự bị
Malaga
32 J. Fernandez14 Rafa Rodríguez12 José Salinas15 Ángel Recio25 Juan Berrocal17 Eneko Jauregi2 J. Cajuste10 David Larrubia13 Carlos López
Racing Santander
9 Juan Carlos Arana1 S. Eriksson15 Pablo García16 Facundo González14 M. Gueye7 Guliashvili4 Manu Hernando3 Aarón Martín38 H. Perez
Cập nhật đội hình lúc 19:32 07/11/2026
MalagaThống kêRacing Santander
46%
Kiểm soát bóng
54%
4
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Malaga chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và trận tiếp Racing Santander tại La Rosaleda lúc 20:00 ngày 07/11/2026 càng khiến áp lực đè nặng lên đội chủ sân. Với 5 điểm và vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng, Malaga cần một kết quả tích cực để xoa dịu bầu không khí quanh đội bóng.

Malaga mang theo gánh nặng vào La Rosaleda

Malaga đang đứng hạng 20 với 5 điểm, vị trí thấp nhất trong hai đội. Một đội chủ nhà nằm ở cuối bảng thường phải đối mặt với kỳ vọng lớn từ khán giả. Chính điều đó tạo nên áp lực rõ rệt cho các cầu thủ khi bước ra sân.

Phong độ gần đây cũng chưa giúp họ có thêm sự tự tin. Trong 5 trận gần nhất, Malaga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với một trận thua, nên việc tìm lại cảm giác chiến thắng càng trở nên cấp thiết.

Racing Santander có phong độ nhỉnh hơn

Racing Santander đang xếp hạng 16 với 11 điểm, hơn Malaga 6 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy đội khách đang ở vị thế dễ thở hơn trước khi hành quân đến La Rosaleda.

Trong 5 trận gần nhất, Racing Santander thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách cũng vừa nhận một trận thua ở lượt đấu gần nhất, nhưng trước đó họ có hai trận thắng liên tiếp. Nhìn chung, họ có thành tích nhỉnh hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Malaga chưa thắng trận nào. Hai trận kết thúc với tỷ số hòa, còn Racing Santander thắng 3 trận. Đây là thế trận tâm lý không mấy dễ chịu với đội chủ nhà.

Thêm vào đó, việc chưa thể đánh bại đối thủ này trong chuỗi các lần gặp gần đây khiến Malaga càng khó có thể ra sân với tâm thế thoải mái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Malaga, bài toán lớn nhất là biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Đội chủ nhà cần khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót và tận dụng sự ủng hộ của khán giả để tạo sức ép lên đối thủ. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giảm bớt gánh nặng tâm lý.

Ngược lại, Racing Santander có thể chọn cách chơi kiên nhẫn. Đội khách đã có lịch sử đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Họ có thể khai thác sự nôn nóng của chủ nhà để tìm cơ hội trên hành trình ghi điểm.

Nhận định

Các yếu tố từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu đang nghiêng về Racing Santander. Tuy nhiên, Malaga thi đấu trên sân nhà và có động lực lớn để cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả chưa thuyết phục. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co, nơi bản lĩnh của đội chủ nhà sẽ được thử thách rõ nét.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Malaga · 0 thắng2 hòaRacing Santander · 3 thắng
24/05/2026
Malaga
1 - 1
Racing Santander
Hòa
05/10/2025
Racing Santander
3 - 0
Malaga
RS
02/02/2025
Racing Santander
2 - 1
Malaga
RS
24/11/2024
Malaga
0 - 0
Racing Santander
Hòa
06/03/2023
Malaga
0 - 1
Racing Santander
RS
Malaga
5 trận gần nhất
BTHBH
11
Trận
0-5-6
T-H-B
8
Ghi (TB 0.7)
21
Thủng lưới
Racing Santander
5 trận gần nhất
BTTBH
11
Trận
3-2-6
T-H-B
15
Ghi (TB 1.4)
29
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid11902+1827TTTTB
15Osasuna11326-1111BBTBH
16Racing Santander11326-1411BTBHB
17Elche11245-410BTHHT
19Valencia11236-99TBHHB
20Malaga11056-135BHBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Malaga vs Racing Santander: Malaga mở tỷ số
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