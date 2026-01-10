TRỰC TIẾP Trực tiếp Malaysia vs Singapore: Malaysia mở tỷ số Chỉ kém ngôi đầu của Malaysia đúng 1 điểm, Singapore đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận lúc 19h30 ngày 01/10/2026.

Malaysia 1 - 0 Singapore Hiệp 1 — phút 24' 24' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Malaysia 1 - 0 Singapore.

24' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 68% - 32% Singapore, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

12' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 77% - 23% Singapore, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

8' BÀN THẮNG! Malaysia (1-0) Phút 8': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Malaysia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Malaysia tiếp đón Singapore.

Cập nhật lúc 19:54 01/10/2026

Malaysia Thống kê Singapore 68% Kiểm soát bóng 32% 6 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Singapore bước vào cuộc đối đầu sắp tới với mục tiêu bám đuổi vị trí số một, khi khoảng cách giữa họ và đội dẫn đầu Malaysia hiện chỉ là một điểm mong manh. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 19h30 ngày 01/10/2026 trên sân trung lập sẽ mang ý nghĩa định hình trực tiếp cục diện trên bảng xếp hạng. Với 3 điểm đang có, một kết quả tích cực sẽ giúp Singapore phả hơi nóng trực tiếp vào ngôi đầu bảng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Malaysia hiện đang nắm giữ vị trí số một với 4 điểm sau hai trận đã đấu. Trong khi đó, Singapore bám đuổi ở vị trí thứ ba với 3 điểm. Sự chênh lệch chỉ vỏn vẹn một điểm đồng nghĩa với việc kết quả của trận đối đầu trực tiếp này sẽ tác động mạnh mẽ đến trật tự nhóm đầu.

Đối với Singapore, việc đứng ở vị trí thứ ba không phải là khoảng cách quá xa vời, bởi cơ hội bám đuổi và vượt lên vẫn hoàn toàn rộng mở nếu họ giành trọn vẹn kết quả thuận lợi. Ngược lại, Malaysia hiểu rằng họ cần tiếp tục tích lũy điểm số để bảo toàn vững chắc vị thế dẫn đầu trước sức ép từ đối thủ bám đuổi.

Phong độ trái ngược giữa hai đội bóng

Nhìn vào những màn trình diễn gần đây, Malaysia đang duy trì sự ổn định tương đối tốt với thành tích bất bại gồm một chiến thắng và một trận hòa. Việc giành được 4 điểm từ hai lượt đấu vừa qua cho thấy khả năng duy trì nhịp độ và kiểm soát thế trận hiệu quả của đội bóng đang dẫn đầu.

Trái ngược với sự liền mạch của đối thủ, Singapore lại trải qua phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong hai trận gần nhất, họ giành được một chiến thắng nhưng cũng phải nhận một thất bại. Dù đã tích lũy được 3 điểm, sự thiếu ổn định thể hiện qua chuỗi kết quả thắng thua đan xen đòi hỏi Singapore phải thi đấu tập trung hơn nếu muốn tạo nên bước ngoặt trước đối thủ.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía Malaysia

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp trong 5 lần chạm trán gần nhất, ưu thế đang nghiêng rõ rệt về phía Malaysia. Cụ thể, Malaysia đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần. Những con số thống kê này mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, lịch sử chỉ là một phần của câu chuyện khi bước vào một giải đấu tập trung. Chiến thắng duy nhất cùng một trận hòa trong các lần chạm trán trước đó cho thấy Singapore vẫn có cơ sở để tìm kiếm một kết quả có lợi nếu họ tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trên sân.

Toan tính chiến thuật trên sân trung lập

Do trận đấu được tổ chức theo thể thức giải đấu tập trung trên sân trung lập, các yếu tố về mặt sân bãi hay sự ủng hộ từ khán đài sẽ không thuộc về riêng bên nào. Cả hai đội đều phải nhập cuộc với sự thích ứng nhanh chóng và toan tính chiến thuật kỹ lưỡng.

Malaysia với ưu thế về điểm số và phong độ ổn định nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi kỷ luật, chặt chẽ nhằm duy trì mạch bất bại và bảo toàn vị trí đầu bảng. Trong khi đó, ở thế bám đuổi, Singapore buộc phải tìm kiếm sự đột biến trong khâu tấn công để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách. Trận so tài lúc 19h30 hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co chặt chẽ, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các cơ hội sẽ chiếm ưu thế lớn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaysia · 3 thắng 1 hòa Singapore · 1 thắng Malaysia 2 - 1 Singapore MAL Malaysia 0 - 0 Singapore Hòa Malaysia 4 - 1 Singapore MAL Singapore 2 - 1 Malaysia SIN Singapore 1 - 3 Malaysia MAL

Malaysia 5 trận gần nhất H T B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 1 1 0 +3 4 H T 2 Indonesia 2 1 1 0 +2 4 H T 3 Singapore 2 1 0 1 -1 3 T B 4 Bangladesh 2 0 0 2 -4 0 B B