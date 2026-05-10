Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Malaysia vs Việt Nam: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể05/10/2026 10:57

Trận tranh hạng ba lúc 16h00 ngày 05/10/2026 trên sân trung lập là màn so tài loại trực tiếp, đôi bên dốc toàn lực để giành lấy chiến thắng nhằm bước tiếp.

Malaysia0 - 0Việt NamHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Quentin Cheng (Malaysia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Malaysia 53% - 47% Việt Nam, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Malaysia 44% - 56% Việt Nam; phạm lỗi 3 - 0.

  • 12'Việt Nam ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 36% - 64% Việt Nam, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Malaysia tiếp đón Việt Nam.

Cập nhật lúc 16:46 05/10/2026

Đội hình chính thức
Malaysia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tan Cheng
Việt Nam
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Kim Sang-Sik
16
Ahmad Syihan Hazmi
6
Quentin Cheng
14
Harith Haiqal Adam Afkar
3
Ubaidullah Shamsul
22
La'Vere Corbin-Ong
11
Nathaniel Shio Hong Wan
15
Nooa Laine
2
D. Ting
12
S. Wilkin
4
M. Hidalgo
9
Bérgson
1
P. Lê Giang
5
A. Leygley
20
Bùi Hoàng Việt Anh
2
Lê Ngọc Bảo
15
Trương Tiến Anh
8
Lê Phạm Thành Long
14
Nguyễn Hoàng Đức
16
K. Ngo
3
J. Pendant
11
L. Williams
18
Nguyễn Hai Long
Dự bị
Malaysia
13 Fergus Tierney5 B. Tapp19 Paulo Josué17 G. Pavithran1 Azri Abdul Ghani8 Syahir Bashah20 Nazmi Faiz Mansor10 Arif Aiman Hanapi23 Haziq Nadzli
Việt Nam
10 Hêndrio13 Nguyễn Văn Vĩ4 Lê Văn Đô9 Nguyen Dinh Bac23 Nguyễn Văn Việt II6 Nguyễn Nhật Minh22 Phan Tuấn Tài7 Phạm Xuân Mạnh21 Trần Trung Kiên
Cập nhật đội hình lúc 15:43 05/10/2026
MalaysiaThống kêViệt Nam
53%
Kiểm soát bóng
47%
1
Dứt điểm
0
1
Trúng đích
0
0
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
3
0
Thủ môn cứu thua
1

Trận chạm trán giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16:00 ngày 05/10/2026 mang ý nghĩa then chốt khi đôi bên đối đầu tại trận tranh hạng ba. Mang tính chất của một cuộc đọ sức loại trực tiếp, cục diện được phân định rất rõ ràng: đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp, trong khi bên thất bại chính thức dừng hành trình tại giải đấu.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Bước vào cuộc so tài quan trọng này, Malaysia sở hữu chuỗi màn trình diễn tương đối ổn định với kết quả bất bại trong 3 trận gần nhất. Đội bóng này giành được 2 trận thắng và 1 trận hòa, cho thấy khả năng duy trì thế trận và tích lũy kết quả tích cực trước khi bước vào trận tranh hạng ba quyết định.

Ở bên kia chiến tuyến, Việt Nam cũng thể hiện bản lĩnh không hề thua kém. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, đội bóng có được 2 chiến thắng và phải nhận 1 trận thua. Dù trải qua một kết quả không như ý, những màn thắng lợi đan xen vẫn đem lại điểm tựa tinh thần nhất định cho toàn đội trước thử thách loại trực tiếp.

Cán cân đối đầu nghiêng về Việt Nam

Lịch sử chạm trán gần đây đang ghi nhận lợi thế rõ rệt thuộc về Việt Nam. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Việt Nam đã giành tới 4 chiến thắng, trong khi Malaysia chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và đôi bên không ghi nhận bất kỳ kết quả hòa nào.

Ưu thế đối đầu tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một trận đấu loại trực tiếp, những con số quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo khi sự tập trung và tính chuẩn xác ở từng khoảnh khắc mới là yếu tố định đoạt kết quả.

Điểm tựa trung lập và cuộc chiến không khoan nhượng

Màn so tài giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân trung lập thuộc khuôn khổ giải đấu tập trung. Việc thi đấu tại địa điểm trung lập đồng nghĩa với việc không bên nào nắm quyền kiểm soát về mặt không gian hay sự quen thuộc địa bàn, đưa trận đấu về điểm xuất phát cân bằng tuyệt đối.

Tại một vòng đấu loại trực tiếp, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cả hai đội tuyển đều hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ trong khâu tổ chức thế trận cũng có thể khiến mục tiêu đi tiếp tan vỡ. Bản lĩnh ở thời khắc quyết định cùng khả năng tận dụng thời cơ sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội bóng kiên cường hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Malaysia · 1 thắng0 hòaViệt Nam · 4 thắng
19/08/2026
Bán kết
Việt Nam
2 - 0
Malaysia
VN
16/08/2026
Bán kết
Malaysia
0 - 2
Việt Nam
VN
31/03/2026
Việt Nam
3 - 1
Malaysia
VN
10/06/2025
Malaysia
4 - 0
Việt Nam
MAL
27/12/2022
Việt Nam
3 - 0
Malaysia
VN
Malaysia
5 trận gần nhất
THTBB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Việt Nam
5 trận gần nhất
TBTHT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới
Vòng bảng — Malaysia
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Indonesia3210+97THT
2Malaysia3210+97THT
3Singapore3102-73BTB
4Bangladesh3003-110BBB
Vòng bảng — Việt Nam
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Thái Lan3201+56BTT
2Việt Nam3201+16TBT
3Philippines311104THB
4Pakistan3012-61BHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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