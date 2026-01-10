TRỰC TIẾP Trực tiếp Maldives vs Lebanon: Maldives mất người Trận đấu giữa Maldives và Lebanon lúc 21h00 ngày 01/10/2026 tại sân Dolen Omurzakov là cơ hội để Maldives nỗ lực chấm dứt chuỗi trận không thắng gần đây.

Maldives 0 - 1 Lebanon Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Maldives 0 - 1 Lebanon.

11' Thẻ đỏ Phút 11': S. Ali (Maldives) nhận thẻ đỏ.

3' BÀN THẮNG! Lebanon (0-1) Phút 3': H. Chakroun (Lebanon) lập công (kiến tạo: H. Srour). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Maldives tiếp đón Lebanon.

Cập nhật lúc 21:28 01/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Maldives và Lebanon diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/10/2026 trên sân vận động Dolen Omurzakov Stadium. Bước vào màn so tài này, tâm điểm chú ý đổ dồn vào quyết tâm giải tỏa áp lực của đội bóng đảo quốc, khi họ đang rất khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng sau quãng thời gian thi đấu không như mong đợi.

Khát khao chấm dứt chuỗi phong độ ảm đạm của Maldives

Đội tuyển Maldives đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn về mặt kết quả thi đấu. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy phong độ của họ là hòa 1 trận và để thua tới 4 trận. Chuỗi thành tích nghèo nàn này tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ lên các cầu thủ trước thềm trận đấu tới.

Vấn đề lớn nhất của Maldives nằm ở khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút thi đấu. Những kết quả bất lợi liên tiếp đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng tìm ra phương án củng cố lại sự tự tin, đồng thời tối ưu hóa khả năng phòng ngự nhằm ngăn chặn các bàn thua sớm để tránh rơi vào thế bám đuổi.

Thách thức từ Lebanon và kết quả ở lần chạm trán trước

Bên kia chiến tuyến, Lebanon bước vào trận đấu với tâm thế tự tin nhất định. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tuyển, Lebanon đã giành trọn vẹn chiến thắng trước Maldives. Kết quả đó trở thành điểm tựa tinh thần đáng kể giúp đại diện Tây Á có thể chủ động nhập cuộc và áp đặt ý đồ chơi bóng.

Thất bại ở lần đối đầu trước đó cũng là bài học đắt giá cho Maldives. Để thay đổi kết quả, họ buộc phải có những điều chỉnh rõ rệt về mặt tổ chức vị trí cũng như nâng cao tính kỷ luật khi đối đầu với lối chơi giàu thể lực và tốc độ bên phía đối thủ.

Yếu tố chuyên môn quyết định cục diện

Xét về mặt cách tiếp cận, Maldives nhiều khả năng sẽ ưu tiên việc thiết lập thế trận chặt chẽ ngay từ phần sân nhà. Sau chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, việc giữ sạch lưới trong khoảng thời gian đầu trận sẽ là mục tiêu tối thượng giúp họ lấy lại tinh thần.

Trong khi đó, Lebanon với lợi thế từ kết quả gặp nhau trước đây sẽ không ngần ngại dâng cao đội hình để kiểm soát khu trung tuyến. Khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định cũng như việc khoét sâu vào các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương sẽ là chìa khóa để Lebanon tìm kiếm lợi thế.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Nhìn chung, đây là trận đấu thử thách bản lĩnh rất lớn đối với Maldives trong hành trình tìm lại niềm vui thắng trận. Sự thận trọng và tính thực dụng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu nhằm chặn đứng mạch kết quả tiêu cực. Nếu không thể cải thiện sự chắc chắn bên phần sân nhà, họ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trước một đối thủ đã từng đánh bại mình.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Maldives · 0 thắng 0 hòa Lebanon · 1 thắng Lebanon 1 - 0 Maldives LEB

Maldives 5 trận gần nhất B B H B B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 1 Ghi (TB 0.2) 13 Thủng lưới Lebanon 5 trận gần nhất B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới