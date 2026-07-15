TRỰC TIẾP Trực tiếp Malisheva vs Vllaznia Shkodër: Malisheva nới rộng cách biệt 4-0 Malisheva gặp Vllaznia Shkodër lúc 21:30 ngày 15/07/2026 tại Stadiumi Zahir Pajaziti, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách.

Malisheva 4 - 0 Vllaznia Shkodër Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Malisheva 4 - 0 Vllaznia Shkodër.

60' Thay người Phút 60' (Vllaznia Shkodër): G. Kubazi vào sân thay J. Celikovic.

60' Thay người Phút 60' (Vllaznia Shkodër): A. Ara vào sân thay E. Murataj.

57' BÀN THẮNG! Malisheva (4-0) Phút 57': A. Veliu (Malisheva) lập công (kiến tạo: K. Uka). Tỷ số: 4 - 0.

52' BÀN THẮNG! Malisheva (3-0) Phút 52': K. Uka (Malisheva) lập công (kiến tạo: D. Ibishi). Tỷ số: 3 - 0.

51' Thẻ vàng Phút 51': A. Pira (Malisheva) nhận thẻ vàng.

46' Thẻ vàng Phút 46': V. Isgandarli (Malisheva) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2' BÀN THẮNG! Malisheva (2-0) Phút 45+2': D. Ibishi (Malisheva) lập công (kiến tạo: V. Isgandarli). Tỷ số: 2 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': C. Dros (Vllaznia Shkodër) nhận thẻ vàng.

34' BÀN THẮNG! Malisheva (1-0) Phút 34': K. Uka (Malisheva) lập công (kiến tạo: A. Veliu). Tỷ số: 1 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': J. Celikovic (Vllaznia Shkodër) nhận thẻ vàng.

29' Thẻ vàng Phút 29': L. Xhylani (Malisheva) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Malisheva tiếp đón Vllaznia Shkodër.

Cập nhật lúc 22:54 15/07/2026

Đội hình chính thức Malisheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bekim Isufi Vllaznia Shkodër Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduard Martini 1 Ilir Avdyli 20 Arber Pira 55 Kesli Shani 5 Dreni Kryeziu 2 Arlind Veliu 10 Laurent Xhylani 30 Donart Vitija 6 Besnik Ferati 7 Kreshnik Uka 99 Dzemal Ibishi 17 Vüsal İsgändärli 12 Aron Jukaj 29 Emiljano Musta 4 Jasmin Čeliković 3 Gledjan Pusi 2 Erdenis Gurishta 40 Ensar Tafili 6 Cristian Dros 25 Klinti Qato 11 Edon Murataj 22 Rrok Toma 9 Bekim Balaj Dự bị Malisheva 25 Adnan Kanurić 23 Enes Morina 3 Omer Bajraktari 33 Redjep Murati 19 Emir Zogaj 8 Mark Bushaj 14 Korab Luma 18 Valjmir Nafiu 4 Ardian Sopaj Vllaznia Shkodër 31 Rezart Bunjaj 66 Simon Uldedaj 30 Amer Kthupi 80 Xhoel Hajdari 19 Aris Ara 27 Gerald Kubazi 44 Sokol Uldedaj 70 Klajti Halili Cập nhật đội hình lúc 21:04 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Malisheva sẽ đối đầu Vllaznia Shkodër tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 21:30 ngày 15/07/2026 trên sân Stadiumi Zahir Pajaziti.

Đây là cuộc chạm trán có sự khác biệt rõ ràng ở dữ liệu gần nhất và kết quả đối đầu. Malisheva bước vào trận sau một thất bại, trong khi Vllaznia Shkodër vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất được ghi nhận.

Phong độ gần đây tạo ra sự đối lập

Phong độ gần nhất của Malisheva được ghi nhận là một trận thua. Với dữ liệu chỉ gồm một kết quả, chưa thể mở rộng thành đánh giá về một chuỗi phong độ dài, nhưng đội bóng này chắc chắn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và phản ứng sau những thời điểm bất lợi.

Ở chiều ngược lại, Vllaznia Shkodër có khởi đầu tích cực hơn khi giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này có thể giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin nhất định, đặc biệt khi họ cũng đang nắm lợi thế trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Vllaznia Shkodër chiếm ưu thế đối đầu

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần. Malisheva chưa có chiến thắng hay trận hòa nào, còn Vllaznia Shkodër giành chiến thắng. Xu hướng này không đủ để quyết định toàn bộ trận đấu, nhưng cho thấy đội khách từng tạo ra khác biệt khi hai bên gặp nhau.

Đối với Malisheva, mục tiêu trước mắt là không để bất lợi đối đầu tiếp tục ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Một thế trận chặt chẽ, hạn chế sai lầm và duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, danh sách vắng mặt hoặc phong cách thi đấu cụ thể của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định Malisheva hay Vllaznia Shkodër sẽ sử dụng hệ thống nào.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa lợi thế tinh thần thành thế kiểm soát trên sân. Malisheva cần tránh để trận đấu bị kéo theo bất lợi từ kết quả gần nhất, còn Vllaznia Shkodër có thể tận dụng sự tự tin sau chiến thắng và ưu thế đối đầu để chủ động hơn trong các pha tranh chấp.

Trong một trận đấu mà dữ liệu phong độ được ghi nhận ở mức tối giản, những chi tiết như sự tỉnh táo khi phòng ngự, khả năng duy trì cự ly đội hình và cách xử lý các thời điểm quyết định sẽ có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được sự ổn định lâu hơn sẽ có cơ hội kiểm soát cục diện tốt hơn.

Nhận định Malisheva vs Vllaznia Shkodër

Malisheva có cơ hội tạo lại thế cân bằng trên sân Stadiumi Zahir Pajaziti, nhưng đội chủ nhà phải đối mặt với hai tín hiệu bất lợi: kết quả gần nhất là thất bại và cán cân đối đầu đang nghiêng về Vllaznia Shkodër.

Vllaznia Shkodër bước vào trận với nền tảng thuận lợi hơn từ chiến thắng gần nhất cùng ưu thế trong lần gặp trước. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận về tỷ số hoặc kịch bản cụ thể. Trận đấu được dự báo sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý áp lực và duy trì tính kỷ luật trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Malisheva · 0 thắng 0 hòa Vllaznia Shkodër · 1 thắng Vllaznia Shkodër 2 - 1 Malisheva VS

Malisheva 5 trận gần nhất B T B T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Vllaznia Shkodër 5 trận gần nhất T B B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới