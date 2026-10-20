Trực tiếp Manchester City vs AEK Athens FC: Hết hiệp 1, Manchester City dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester City vs AEK Athens FC: Hết hiệp 1, Manchester City dẫn 2-0

Văn Thể20/10/2026 21:16

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước cuộc tiếp đón AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội cùng có 3 điểm.

Manchester City2 - 0AEK Athens FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 36'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 61% - 39% AEK Athens FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Manchester City (2-0)

    Phút 34': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 2 - 0.

  • 24'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 67% - 33% AEK Athens FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester City 51% - 49% AEK Athens FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! Manchester City (1-0)

    Phút 12': Elliot Anderson (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester City tiếp đón AEK Athens FC.

Cập nhật lúc 02:49 21/10/2026

Đội hình chính thức
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
AEK Athens FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić
1
G. Donnarumma
82
R. Lewis
3
Rúben Dias
45
A. Khusanov
24
J. Gvardiol
5
E. Anderson
17
E. Fernández
37
Allan
10
R. Cherki
47
P. Foden
75
F. Samba
91
A. Brignoli
12
L. Rota
2
H. Moukoudi
44
Filipe Relvas
3
S. Pilios
14
L. Majer
16
K. Arriaga
18
R. Marin
23
João Mário
19
B. Varga
9
L. Jović
Dự bị
Manchester City
28 G. Rulli7 I. Ndiaye22 Vitor Nunes21 R. Aït-Nouri13 M. Bettinelli32 A. Bouaddi61 Braithwaite9 E. Haaland11 J. Doku
AEK Athens FC
10 O. Zubkov90 Zini27 M. Vitális21 D. Vida22 Lykogiannis11 A. Koita6 K. Kairinen8 M. Gaćinović41 Marios Balamotis
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026
Manchester CityThống kêAEK Athens FC
61%
Kiểm soát bóng
39%
8
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
1
Phạm lỗi
1

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ tiếp AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi đối thủ xếp hạng 20 cũng với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.

Manchester City giữ nhịp tốt trong chuỗi trận gần đây

Phong độ là điểm sáng của Manchester City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có mạch thắng ở trận vừa qua, sau một lần thất bại trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Manchester City có sự ổn định đáng kể, dù vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ. Với đội bóng đang tìm cách tiến sát nhóm dự cúp châu lục, việc duy trì cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng.

AEK Athens FC đến Etihad Stadium với tinh thần pha trộn

AEK Athens FC có phong độ không kém nhiều. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại là trận gần đây nhất, nên họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.

Điều đáng chú ý là AEK Athens FC đang xếp hạng 20, thấp hơn Manchester City 3 bậc. Dù vậy, hai đội có cùng 3 điểm, nên thứ hạng của đội khách chưa nói lên khoảng cách thực sự về thành tích.

Cuộc đua thứ hạng khép lại khoảng cách rất mỏng

Việc hai đội cùng có 3 điểm khiến trận đấu mang sắc thái cạnh tranh trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng, nhất là khi các đội phía trên và phía dưới chưa bị bỏ xa.

Về mặt chiến thuật, Manchester City có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nghiêng về chiến thắng. Đây là cơ sở để đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, AEK Athens FC cũng từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước thất bại gần nhất, nên có thể gây khó khăn nếu tìm lại được sự tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Manchester City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với việc hai đội ngang điểm và AEK Athens FC cũng sở hữu chuỗi kết quả tích cực, trận đấu hứa hẹn là cuộc cạnh tranh sát sao. Kết quả tại Etihad Stadium sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Manchester City
5 trận gần nhất
TBTTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
4
Thủng lưới
AEK Athens FC
5 trận gần nhất
BTTT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
16Club Brugge KV210103TB
17Manchester City210103BT
18Borussia Dortmund210103BT
19Lens2101-13BT
20AEK Athens FC2101-13BT
21RB Leipzig2101-23TB
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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