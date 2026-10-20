TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester City vs AEK Athens FC: Hết hiệp 1, Manchester City dẫn 2-0 Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước cuộc tiếp đón AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội cùng có 3 điểm.

Manchester City 2 - 0 AEK Athens FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 61% - 39% AEK Athens FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Manchester City (2-0) Phút 34': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 2 - 0.

24' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 67% - 33% AEK Athens FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 51% - 49% AEK Athens FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

12' BÀN THẮNG! Manchester City (1-0) Phút 12': Elliot Anderson (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón AEK Athens FC.

Cập nhật lúc 02:49 21/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić 1 G. Donnarumma 82 R. Lewis 3 Rúben Dias 45 A. Khusanov 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 17 E. Fernández 37 Allan 10 R. Cherki 47 P. Foden 75 F. Samba 91 A. Brignoli 12 L. Rota 2 H. Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 S. Pilios 14 L. Majer 16 K. Arriaga 18 R. Marin 23 João Mário 19 B. Varga 9 L. Jović Dự bị Manchester City 28 G. Rulli 7 I. Ndiaye 22 Vitor Nunes 21 R. Aït-Nouri 13 M. Bettinelli 32 A. Bouaddi 61 Braithwaite 9 E. Haaland 11 J. Doku AEK Athens FC 10 O. Zubkov 90 Zini 27 M. Vitális 21 D. Vida 22 Lykogiannis 11 A. Koita 6 K. Kairinen 8 M. Gaćinović 41 Marios Balamotis Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Manchester City Thống kê AEK Athens FC 61% Kiểm soát bóng 39% 8 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 1

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ tiếp AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi đối thủ xếp hạng 20 cũng với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.

Manchester City giữ nhịp tốt trong chuỗi trận gần đây

Phong độ là điểm sáng của Manchester City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có mạch thắng ở trận vừa qua, sau một lần thất bại trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Manchester City có sự ổn định đáng kể, dù vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ. Với đội bóng đang tìm cách tiến sát nhóm dự cúp châu lục, việc duy trì cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng.

AEK Athens FC đến Etihad Stadium với tinh thần pha trộn

AEK Athens FC có phong độ không kém nhiều. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại là trận gần đây nhất, nên họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.

Điều đáng chú ý là AEK Athens FC đang xếp hạng 20, thấp hơn Manchester City 3 bậc. Dù vậy, hai đội có cùng 3 điểm, nên thứ hạng của đội khách chưa nói lên khoảng cách thực sự về thành tích.

Cuộc đua thứ hạng khép lại khoảng cách rất mỏng

Việc hai đội cùng có 3 điểm khiến trận đấu mang sắc thái cạnh tranh trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng, nhất là khi các đội phía trên và phía dưới chưa bị bỏ xa.

Về mặt chiến thuật, Manchester City có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nghiêng về chiến thắng. Đây là cơ sở để đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, AEK Athens FC cũng từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước thất bại gần nhất, nên có thể gây khó khăn nếu tìm lại được sự tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Manchester City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với việc hai đội ngang điểm và AEK Athens FC cũng sở hữu chuỗi kết quả tích cực, trận đấu hứa hẹn là cuộc cạnh tranh sát sao. Kết quả tại Etihad Stadium sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Manchester City 5 trận gần nhất T B T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới AEK Athens FC 5 trận gần nhất B T T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 16 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B 17 Manchester City 2 1 0 1 0 3 B T 18 Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 3 B T 19 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T 20 AEK Athens FC 2 1 0 1 -1 3 B T 21 RB Leipzig 2 1 0 1 -2 3 T B … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại