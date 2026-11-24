TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester City vs Napoli: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 9 điểm, trước cuộc tiếp đón Napoli tại Etihad Stadium lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

Manchester City 0 - 0 Napoli Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 68% - 32% Napoli, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

27' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 68% - 32% Napoli, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 71% - 29% Napoli, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 03:47 25/11/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 Napoli Sơ đồ 3-5-1-1 1 Gianluigi Donnarumma 27 Matheus Nunes 24 Joško Gvardiol 6 Marc Guéhi 33 Nico O'Reilly 5 Elliot Anderson 32 Ayyoub Bouaddi 37 Allan 10 Rayan Cherki 17 Enzo Fernández 9 Erling Haaland 32 Vanja Milinković-Savić 31 Sam Beukema 13 Amir Rrahmani 17 Mathías Olivera 21 Matteo Politano 11 Kevin De Bruyne 6 Billy Gilmour 8 Scott McTominay 37 Leonardo Spinazzola 70 Noa Lang 19 Rasmus Højlund Dự bị Manchester City 28 Gerónimo Rulli 3 Rúben Dias 21 Rayan Aït-Nouri 45 Abdukodir Khusanov 82 Rico Lewis 22 Vitor Reis 75 Floyd Samba 7 Iliman Ndiaye 11 Jérémy Doku Napoli 41 David Spinelli 14 Nikita Contini 99 Frank Anguissa 38 Andrea Chiummariello 7 David Neres 23 Giovane 20 Lorenzo Lucca Cập nhật đội hình lúc 02:35 25/11/2026

Manchester City Thống kê Napoli 68% Kiểm soát bóng 32% 5 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 9 điểm trên bảng xếp hạng. Trận tiếp đón Napoli tại Etihad Stadium lúc 03:00 ngày 25/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu. Napoli đang đứng hạng 27 với 3 điểm và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Manchester City giữ vị trí tốp đầu dù phong độ chưa ổn định

Với 9 điểm, Manchester City đang hơn Napoli 6 điểm và xếp cao hơn 20 bậc. Thứ hạng này cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy khá tốt ở giai đoạn đầu hành trình, đủ để đứng trong nhóm bám đuổi phía trên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Manchester City chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua và một trận thắng.

Chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa, thua này khiến Manchester City chưa tạo được mạch thắng liên tiếp. Đây là điểm cần cải thiện nếu đội muốn giữ vững vị trí hiện tại.

Napoli có phong độ khả quan hơn thứ hạng

Ở chiều ngược lại, Napoli đứng thấp hơn nhiều trên bảng xếp hạng nhưng phong độ gần đây không tệ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, nhỉnh hơn một chút so với thành tích của Manchester City.

Trận gần nhất của Napoli là một chiến thắng, tiếp theo là một trận hòa. Sau đó là hai trận thua liên tiếp rồi một trận thắng ở thời điểm xa hơn. Chiến thắng gần nhất có thể mang lại sự tự tin cho đội khách khi rời Italy sang Anh.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Manchester City thắng 3 trận, hòa 1 trận và Napoli thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì vậy nghiêng rõ về đội chủ nhà, dù Napoli từng chứng minh họ đủ khả năng giành chiến thắng trước đối thủ này.

Thêm vào đó, lợi thế sân nhà tại Etihad Stadium càng củng cố vị thế của Manchester City trước một đối thủ đang ở nhóm cuối bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Manchester City, bài toán chính là biến lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu thành kết quả cụ thể, đồng thời chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Một chiến thắng sẽ giúp đội củng cố vị trí trong nhóm bám sát suất dự cúp châu lục.

Với Napoli, trận đấu là dịp để tận dụng đà phục hồi từ chiến thắng gần nhất. Khoảng cách 6 điểm với đối thủ không quá lớn, nhưng đội cần chơi hiệu quả khi làm khách để thu hẹp khoảng cách đó.

Nhận định

Xét về thứ hạng, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Manchester City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên đội chủ nhà khó có một trận đấu dễ dàng trước Napoli.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 3 thắng 1 hòa Napoli · 1 thắng Manchester City 2 - 0 Napoli MC Napoli 2 - 4 Manchester City MC Manchester City 2 - 1 Napoli MC Napoli 2 - 1 Manchester City NAP Manchester City 1 - 1 Napoli Hòa

Manchester City 5 trận gần nhất H B T B H 4 Trận 3-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất T H B B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 6 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T 7 Manchester City 4 3 0 1 +5 9 T T B T 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B 26 FC Porto 4 1 0 3 -1 3 T B B B 27 Napoli 4 1 0 3 -5 3 B T B B 28 Villarreal 4 1 0 3 -6 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ M. Nunes (Injury) ✚ A. Semenyo (Knee Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ G. Di Lorenzo (Muscle Injury) ✚ S. Lobotka (Ankle Injury) ✚ L. Marianucci (Off the roster) ✚ R. Marin (Red Card)