Trực tiếp Manchester City vs Sunderland: Sunderland gỡ hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester City vs Sunderland: Sunderland gỡ hòa 2-2

Văn Thể20/09/2026 15:08

Manchester City hướng tới mục tiêu nối dài mạch 4 trận toàn thắng khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad Stadium ở màn so tài lúc 20:00 ngày 20/09/2026.

Manchester City2 - 2SunderlandHiệp 1 — phút 42'
  • 42'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Manchester City 2 - 2 Sunderland.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester City 49% - 51% Sunderland, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 6.

  • 33'BÀN THẮNG! Sunderland (2-2)

    Phút 33': Brian Brobbey (Sunderland) lập công (kiến tạo: Thomas Meunier). Tỷ số: 2 - 2.

  • 29'BÀN THẮNG! Manchester City (2-1)

    Phút 29': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Antoine Semenyo). Tỷ số: 2 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester City 55% - 45% Sunderland, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5.

  • 12'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 36% - 64% Sunderland, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

  • 12'BÀN THẮNG! Sunderland (1-1)

    Phút 12': Brian Brobbey (Sunderland) lập công (kiến tạo: Enzo Le Fée). Tỷ số: 1 - 1.

  • 9'BÀN THẮNG! Manchester City (1-0)

    Phút 9': Enzo Fernández (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': Dayann Methalie (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester City tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 20:42 20/09/2026

Đội hình chính thức
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
1
G. Donnarumma
27
Matheus Nunes
3
Rúben Dias
6
M. Guéhi
24
J. Gvardiol
17
E. Fernández
5
E. Anderson
42
A. Semenyo
10
R. Cherki
7
I. Ndiaye
9
E. Haaland
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
4
K. Danso
5
D. Ballard
6
D. Methalie
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
12
T. Meunier
28
E. Le Fée
10
N. Angulo
9
B. Brobbey
Dự bị
Manchester City
8 M. Kovačić11 J. Doku32 A. Bouaddi37 Allan28 G. Rulli21 R. Aït-Nouri33 O'Reilly45 A. Khusanov82 R. Lewis
Sunderland
32 T. Hume13 O'Nien15 O. Alderete29 Jules Ahoka11 C. Rigg7 C. Talbi39 M. Fofana31 M. Ellborg18 W. Isidor
Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026
Manchester CityThống kêSunderland
49%
Kiểm soát bóng
51%
4
Dứt điểm
5
2
Trúng đích
2
1
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
6

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Sunderland sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Etihad Stadium. Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu, trong khi đội khách nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ đang có phong độ cao.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Manchester City đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí thứ nhất với 12 điểm. Thành tích của đội chủ sân Etihad được xây dựng trên chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp gần đây. Sự ổn định và khả năng duy trì kết quả tối đa giúp họ giữ vững ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Sunderland hiện xếp ở vị trí thứ 14 với 4 điểm tích lũy. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, Sunderland giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận (thống kê theo thứ tự từ gần nhất gồm 1 thất bại, 1 thắng lợi, 1 kết quả hòa và 1 thất bại). Màn trình diễn này phản ánh sự nỗ lực tích lũy điểm số của đội khách qua từng vòng đấu.

Tương quan từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán trực tiếp giữa hai đội cho thấy ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần so tài gần nhất, Manchester City giành được 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sunderland chưa có được thắng lợi nào trước đối thủ.

Thành tích bất bại trong các lần gặp gỡ gần đây mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho Manchester City khi họ được chơi trên mặt sân quen thuộc Etihad Stadium. Ngược lại, Sunderland sẽ cần tập trung tối đa và duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận toàn thắng và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, Manchester City là bên nắm giữ nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn. Sunderland dù bị đánh giá thấp hơn về vị trí nhưng luôn sẵn sàng thi đấu kiên cường để tìm kiếm điểm số quý giá trên sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Manchester City · 4 thắng1 hòaSunderland · 0 thắng
02/01/2026
Sunderland
0 - 0
Manchester City
Hòa
06/12/2025
Manchester City
3 - 0
Sunderland
MC
05/03/2017
Sunderland
0 - 2
Manchester City
MC
13/08/2016
Manchester City
2 - 1
Sunderland
MC
03/02/2016
Sunderland
0 - 1
Manchester City
MC
Manchester City
5 trận gần nhất
TTTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Sunderland
5 trận gần nhất
TBTHT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
3
Ghi (TB 0.8)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City4400+612TTTT
2Arsenal5401+412BTTTT
3Brighton5311+1110TTHBT
13Manchester United411204BHTB
14Sunderland4112-24BHTB
15Aston Villa5113-54TBHBB
Tình hình lực lượng
Manchester City
P. Foden (Red Card)
J. Doku (Calf Injury)
P. Foden (Red Card)
J. Doku (Calf Injury)
Sunderland
H. Diarra (Hamstring Injury)
R. Mandava (Red Card)
R. Mundle (Knee Injury)
O. Alderete (Injury)
H. Diarra (Hamstring Injury)
R. Mandava (Red Card)
R. Mundle (Knee Injury)
O. Alderete (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Manchester City vs Sunderland: Sunderland gỡ hòa 2-2
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