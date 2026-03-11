TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester United vs AS Roma: Manchester United rút ngắn cách biệt 1-2 AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 15 với 4 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Old Trafford, nơi Manchester United đang tìm lại mạch thắng.

Manchester United 1 - 2 AS Roma Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Manchester United 1 - 2 AS Roma.

78' Thay người Phút 78' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.

78' Thẻ vàng Phút 78': Harry Maguire (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (AS Roma): Evan Ndicka vào sân thay Mario Hermoso.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Manchester United): Lisandro Martínez vào sân thay Ayden Heaven.

75' Thay người Phút 75' (Manchester United): Shea Lacey vào sân thay Amad Diallo.

75' Thay người Phút 75' (AS Roma): Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini.

70' Thẻ vàng Phút 70': Ayden Heaven (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 2 - 1.

58' VAR Phút 58': Quyết định của VAR — Bruno Fernandes (Manchester United).

58' BÀN THẮNG! Manchester United (1-2) Phút 58': Bruno Fernandes (Manchester United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

51' Thay người Phút 51' (Manchester United): Youri Tielemans vào sân thay Carlos Baleba.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% AS Roma, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.

42' Thẻ vàng Phút 42': Donyell Malen (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% AS Roma, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

35' Thẻ vàng Phút 35': Emanuele Lulli (AS Roma) nhận thẻ vàng (Handball).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% AS Roma, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

21' Thay người Phút 21' (AS Roma): Emanuele Lulli vào sân thay Devyne Rensch.

20' Thẻ vàng Phút 20': Matias Soule (AS Roma) nhận thẻ vàng (Argument).

20' Thẻ vàng Phút 20': Bruno Fernandes (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

17' BÀN THẮNG! AS Roma (0-2) Phút 17': Donyell Malen (AS Roma) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% AS Roma; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

11' BÀN THẮNG! AS Roma (0-1) Phút 11': Matias Soule (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 04:41 04/11/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini 1 S. Lammens 15 L. Yoro 5 H. Maguire 26 A. Heaven 2 Diogo Dalot 37 K. Mainoo 20 C. Baleba 19 B. Mbeumo 8 Bruno Fernandes 16 A. Diallo 10 Matheus Cunha 32 D. Vásquez 23 G. Mancini 26 L. Balerdi 22 Hermoso 2 D. Rensch 4 B. Cristante 15 M. de Roon 43 Wesley 86 Rodrigo Mora 18 M. Soulé 14 D. Malen Dự bị Manchester United 39 T. Fletcher 12 K. Darlow 22 T. Heaton 31 S. Lacey 6 Lisandro Martínez 3 N. Mazraoui 7 M. Mount 17 Andrey Santos 18 Y. Tielemans AS Roma 20 N. Molina 77 E. Lulli 3 Koulierakis 87 D. Ghilardi 63 Alessandro Di Nunzio 70 G. De Marzi 9 S. Castro 61 N. Pisilli 5 E. Ndicka Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Manchester United Thống kê AS Roma 53% Kiểm soát bóng 47% 11 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 4 3 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận làm khách trên sân Old Trafford với tinh thần hưng phấn. Đội bóng thủ đô nước Ý đứng hạng 15 với 4 điểm, trong khi chủ nhà Manchester United xếp hạng 21 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

AS Roma giữ đà hưng phấn

Phong độ là điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai đội. AS Roma thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đội khách duy trì sự tự tin và giữ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý, mạch bất bại ấy cho thấy AS Roma đang chơi ổn định, biết cách giành điểm ngay cả khi không thắng. Với 4 điểm trên bảng xếp hạng, họ đứng trên Manchester United một bậc về điểm số và nhiều bậc về thứ hạng.

Manchester United cần tìm lại niềm tin

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội chủ nhà thua 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Hạng 21 với 3 điểm là vị trí không tương xứng với tên tuổi của họ.

Tuy nhiên, Old Trafford luôn là nơi có thể tiếp thêm năng lượng cho đội bóng áo đỏ. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm, nên một kết quả tích cực có thể thay đổi bầu không khí quanh đội chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong hai lần chạm trán gần nhất, mỗi đội giành một chiến thắng và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai bên chưa nghiêng hẳn về phía nào, dù phong độ hiện tại đang ủng hộ AS Roma.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng áp đảo, AS Roma nhiều khả năng sẽ giữ nhịp độ chắc chắn, tận dụng sự tự tin để kiểm soát diễn biến trận đấu. Chuỗi bất bại cho thấy họ biết cách duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Manchester United, ngược lại, cần sự tập trung và kỷ luật để chấm dứt chuỗi kết quả bết bát. Việc giữ vững tâm lý trong những phút đầu có thể quyết định liệu họ có kéo dài mạch thua hay không. Sức ép từ khán đài sân nhà vừa là động lực, vừa là gánh nặng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma đang có lợi thế tâm lý rõ ràng. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, cùng với yếu tố sân nhà, khiến Manchester United vẫn có cơ hội tạo bất ngờ. Đây là trận đấu mà cả hai đều có lý do để dốc toàn lực: một bên muốn củng cố vị thế đang lên, bên còn lại cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi ngày khó khăn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Manchester United · 1 thắng 0 hòa AS Roma · 1 thắng AS Roma 3 - 2 Manchester United AR Manchester United 6 - 2 AS Roma MU

Manchester United 5 trận gần nhất B B B H B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T T H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 14 Bayern München 3 1 2 0 +5 5 H H T 15 AS Roma 3 1 1 1 +3 4 T B H 16 Atletico Madrid 3 1 1 1 +1 4 H T B … 20 Inter 3 1 0 2 -1 3 T B B 21 Manchester United 3 1 0 2 -1 3 B B T 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ L. Shaw (Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) AS Roma ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury)