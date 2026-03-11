Trực tiếp Manchester United vs AS Roma: Manchester United rút ngắn cách biệt 1-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester United vs AS Roma: Manchester United rút ngắn cách biệt 1-2

Văn Thể03/11/2026 22:12

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 15 với 4 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Old Trafford, nơi Manchester United đang tìm lại mạch thắng.

Manchester United1 - 2AS RomaHiệp 2 — phút 82'
  • 82'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Manchester United 1 - 2 AS Roma.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Harry Maguire (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AS Roma): Evan Ndicka vào sân thay Mario Hermoso.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Manchester United 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Manchester United): Lisandro Martínez vào sân thay Ayden Heaven.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Manchester United): Shea Lacey vào sân thay Amad Diallo.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (AS Roma): Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Ayden Heaven (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 58'VAR

    Phút 58': Quyết định của VAR — Bruno Fernandes (Manchester United).

  • 58'BÀN THẮNG! Manchester United (1-2)

    Phút 58': Bruno Fernandes (Manchester United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

  • 51'Thay người

    Phút 51' (Manchester United): Youri Tielemans vào sân thay Carlos Baleba.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% AS Roma, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Donyell Malen (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% AS Roma, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Emanuele Lulli (AS Roma) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% AS Roma, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 21'Thay người

    Phút 21' (AS Roma): Emanuele Lulli vào sân thay Devyne Rensch.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Matias Soule (AS Roma) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Bruno Fernandes (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 17'BÀN THẮNG! AS Roma (0-2)

    Phút 17': Donyell Malen (AS Roma) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% AS Roma; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! AS Roma (0-1)

    Phút 11': Matias Soule (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester United tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 04:41 04/11/2026

Đội hình chính thức
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
1
S. Lammens
15
L. Yoro
5
H. Maguire
26
A. Heaven
2
Diogo Dalot
37
K. Mainoo
20
C. Baleba
19
B. Mbeumo
8
Bruno Fernandes
16
A. Diallo
10
Matheus Cunha
32
D. Vásquez
23
G. Mancini
26
L. Balerdi
22
Hermoso
2
D. Rensch
4
B. Cristante
15
M. de Roon
43
Wesley
86
Rodrigo Mora
18
M. Soulé
14
D. Malen
Dự bị
Manchester United
39 T. Fletcher12 K. Darlow22 T. Heaton31 S. Lacey6 Lisandro Martínez3 N. Mazraoui7 M. Mount17 Andrey Santos18 Y. Tielemans
AS Roma
20 N. Molina77 E. Lulli3 Koulierakis87 D. Ghilardi63 Alessandro Di Nunzio70 G. De Marzi9 S. Castro61 N. Pisilli5 E. Ndicka
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026
Manchester UnitedThống kêAS Roma
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
7
3
Trúng đích
4
3
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận làm khách trên sân Old Trafford với tinh thần hưng phấn. Đội bóng thủ đô nước Ý đứng hạng 15 với 4 điểm, trong khi chủ nhà Manchester United xếp hạng 21 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

AS Roma giữ đà hưng phấn

Phong độ là điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai đội. AS Roma thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đội khách duy trì sự tự tin và giữ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý, mạch bất bại ấy cho thấy AS Roma đang chơi ổn định, biết cách giành điểm ngay cả khi không thắng. Với 4 điểm trên bảng xếp hạng, họ đứng trên Manchester United một bậc về điểm số và nhiều bậc về thứ hạng.

Manchester United cần tìm lại niềm tin

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội chủ nhà thua 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Hạng 21 với 3 điểm là vị trí không tương xứng với tên tuổi của họ.

Tuy nhiên, Old Trafford luôn là nơi có thể tiếp thêm năng lượng cho đội bóng áo đỏ. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm, nên một kết quả tích cực có thể thay đổi bầu không khí quanh đội chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong hai lần chạm trán gần nhất, mỗi đội giành một chiến thắng và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai bên chưa nghiêng hẳn về phía nào, dù phong độ hiện tại đang ủng hộ AS Roma.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng áp đảo, AS Roma nhiều khả năng sẽ giữ nhịp độ chắc chắn, tận dụng sự tự tin để kiểm soát diễn biến trận đấu. Chuỗi bất bại cho thấy họ biết cách duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Manchester United, ngược lại, cần sự tập trung và kỷ luật để chấm dứt chuỗi kết quả bết bát. Việc giữ vững tâm lý trong những phút đầu có thể quyết định liệu họ có kéo dài mạch thua hay không. Sức ép từ khán đài sân nhà vừa là động lực, vừa là gánh nặng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma đang có lợi thế tâm lý rõ ràng. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, cùng với yếu tố sân nhà, khiến Manchester United vẫn có cơ hội tạo bất ngờ. Đây là trận đấu mà cả hai đều có lý do để dốc toàn lực: một bên muốn củng cố vị thế đang lên, bên còn lại cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi ngày khó khăn.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Manchester United · 1 thắng0 hòaAS Roma · 1 thắng
07/05/2021
Bán kết
AS Roma
3 - 2
Manchester United
AR
30/04/2021
Bán kết
Manchester United
6 - 2
AS Roma
MU
Manchester United
5 trận gần nhất
BBBHB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
AS Roma
5 trận gần nhất
TTHTT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
14Bayern München3120+55HHT
15AS Roma3111+34TBH
16Atletico Madrid3111+14HTB
20Inter3102-13TBB
21Manchester United3102-13BBT
22Napoli3102-23TBB
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Manchester United
P. Dorgu (Hamstring Injury)
M. Rashford (Hip Injury)
B. Sesko (Leg Injury)
L. Shaw (Injury)
M. Ugarte (Knee Injury)
P. Dorgu (Hamstring Injury)
M. Rashford (Hip Injury)
B. Sesko (Leg Injury)
AS Roma
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Manchester United vs AS Roma: Manchester United rút ngắn cách biệt 1-2
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