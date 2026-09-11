TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester United vs Aston Villa: Aston Villa nới rộng cách biệt 2-4 Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 12 điểm, hơn Manchester United 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 08/11 tại Old Trafford.

Manchester United 2 - 4 Aston Villa Hiệp 2 — phút 88' 88' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Manchester United 2 - 4 Aston Villa.

86' Thay người Phút 86' (Aston Villa): Brian Madjo vào sân thay Nicolas Jackson.

83' Thay người Phút 83' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Bryan Mbeumo.

82' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Aston Villa, dứt điểm 21 - 10 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 2 - 5.

78' Thay người Phút 78' (Aston Villa): João Gomes vào sân thay Johan Manzambi.

78' Thay người Phút 78' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Leon Goretzka.

71' Thay người Phút 71' (Aston Villa): George Hemmings vào sân thay John McGinn.

71' Thay người Phút 71' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

70' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% Aston Villa, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 2 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Youri Tielemans.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Patrick Dorgu vào sân thay Diogo Dalot.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Shea Lacey vào sân thay Amad Diallo.

58' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% Aston Villa, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 3.

57' Thẻ vàng Phút 57': Ayden Heaven (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

53' BÀN THẮNG! Aston Villa (2-4) Phút 53': Leon Goretzka (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Nicolas Jackson). Tỷ số: 2 - 4.

48' BÀN THẮNG! Aston Villa (2-3) Phút 48': John McGinn (Aston Villa) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

45' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 53% - 47% Aston Villa, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Manchester United): Ayden Heaven vào sân thay Harry Maguire.

44' BÀN THẮNG! Manchester United (2-2) Phút 44': Youri Tielemans (Manchester United) lập công (kiến tạo: Noussair Mazraoui). Tỷ số: 2 - 2.

16' BÀN THẮNG! Manchester United (1-2) Phút 16': Bruno Fernandes (Manchester United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

4' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-2) Phút 4': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

1' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1) Phút 1': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) lập công (kiến tạo: John McGinn). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 01:19 09/11/2026

Manchester United Thống kê Aston Villa 55% Kiểm soát bóng 45% 21 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 5 7 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 5

Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ mang theo lợi thế về vị trí khi hành quân đến Old Trafford. Đội bóng này đang đứng hạng 12 với 12 điểm, trong khi chủ nhà Manchester United xếp hạng 18 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 08/11.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai vị trí khá khác nhau. Aston Villa có 12 điểm và đứng thứ 12, còn Manchester United chỉ có 7 điểm và đứng thứ 18. Khoảng cách 5 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa khác nhau với mỗi bên.

Với Aston Villa, đây là cơ hội để giữ nhịp bám đuổi nhóm phía trên. Với Manchester United, trận đấu trên sân nhà là dịp để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cùng tầm.

Phong độ: Manchester United vừa dứt chuỗi thua

Trong 5 trận gần nhất, Manchester United thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có trận hòa gần nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó, trong khi chiến thắng duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi này. Một điểm có thể là tín hiệu ổn định lại, dù chưa phải chuỗi kết quả đủ để tạo sự tin tưởng tuyệt đối.

Aston Villa cũng không có phong độ thuyết phục hơn nhiều về mặt kết quả. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, với trận hòa mới nhất đứng đầu chuỗi. Dù vậy, việc không thua ở trận gần nhất cho thấy Villa đang có tâm lý thoải mái hơn khi so với vị trí của đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây có lợi cho Manchester United. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trước Aston Villa. Con số này giúp Manchester United có thêm niềm tin khi thi đấu trên sân quen thuộc.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Với vị trí cao hơn và tâm lý đang tốt hơn, Aston Villa hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Điểm then chốt trong cuộc đối đầu

Bài toán lớn nhất với Manchester United là tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả tệ. Một trận đấu mở màn chắc chắn, không để thủng lưới sớm, sẽ giúp đội chủ nhà giữ được sự tự tin trước khán giả nhà.

Ngược lại, Aston Villa cần tận dụng áp lực đang đè nặng lên đối thủ. Nếu giữ được sự kiên nhẫn và đạt kết quả tốt, đội khách sẽ củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần kết quả để cải thiện tình hình và một đội muốn duy trì vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng. Manchester United có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt, trong khi Aston Villa sở hữu thứ hạng cao hơn cùng tâm lý thoải mái hơn.

Với phong độ chưa ổn định của cả hai và khoảng cách điểm số không quá lớn, trận đấu tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ cân bằng và giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester United · 3 thắng 1 hòa Aston Villa · 1 thắng Manchester United 3 - 1 Aston Villa MU Aston Villa 2 - 1 Manchester United AV Manchester United 2 - 0 Aston Villa MU Aston Villa 0 - 0 Manchester United Hòa Aston Villa 1 - 2 Manchester United MU

Manchester United 5 trận gần nhất H T B B B 9 Trận 1-4-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 15 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất H B H B T 9 Trận 3-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 11 Newcastle 10 3 3 4 -3 12 H B T B B 12 Aston Villa 9 3 3 3 -3 12 H T T H T 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H … 17 Coventry 10 3 0 7 -9 9 B T B B T 18 Manchester United 9 1 4 4 -5 7 B B H H H 19 Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7 B B B T H …