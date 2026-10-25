Trực tiếp Manchester United vs Bournemouth: Bournemouth nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester United vs Bournemouth: Bournemouth nhân đôi cách biệt

Văn Thể25/10/2026 16:16

Manchester United cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Bournemouth tại Old Trafford lúc 21h00 ngày 25/10/2026, hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.

Manchester United0 - 2BournemouthHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Manchester United 0 - 2 Bournemouth.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Harry Maguire (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 43'BÀN THẮNG! Bournemouth (0-2)

    Phút 43': Marcus Tavernier (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Adrien Truffert). Tỷ số: 0 - 2.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Youri Tielemans (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'BÀN THẮNG! Bournemouth (0-1)

    Phút 38': Rayan Vitor Simplício Rocha (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Justin Kluivert). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% Bournemouth, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 4 - 7.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Ayden Heaven (Manchester United) nhận thẻ vàng (Dangerous Play).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Tyler Adams (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 59% - 41% Bournemouth, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 4.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Andrey Santos (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% Bournemouth, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester United tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 21:49 25/10/2026

Đội hình chính thức
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
1
S. Lammens
2
Diogo Dalot
15
L. Yoro
5
H. Maguire
26
A. Heaven
17
Andrey Santos
20
C. Baleba
16
A. Diallo
18
Y. Tielemans
7
M. Mount
19
B. Mbeumo
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
12
T. Adams
4
L. Cook
37
Rayan
19
J. Kluivert
16
M. Tavernier
9
Evanilson
Dự bị
Manchester United
31 S. Lacey8 Bruno Fernandes3 N. Mazraoui6 Lisandro Martínez4 M. de Ligt12 K. Darlow10 Matheus Cunha11 J. Zirkzee39 T. Fletcher
Bournemouth
30 Á. Rodríguez20 Di Gregorio6 J. Soler18 B. Diakité7 D. Brooks10 R. Christie11 B. Doak21 A. Adli22 E. Kroupi
Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026
Manchester UnitedThống kêBournemouth
54%
Kiểm soát bóng
46%
1
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
0
0
Phạt góc
4
4
Phạm lỗi
7

Manchester United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón Bournemouth trên sân Old Trafford vào 21h00 ngày 25/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Trong khi đó, đối thủ đang mang theo mạch thắng 3 trận liên tiếp đến Manchester.

Manchester United chưa tìm được chiến thắng

Chuỗi kết quả gần đây của Manchester United đang là điểm nặng nề nhất của đội chủ nhà. Họ thua 1 trận ở lượt đấu gần nhất, trước đó hòa 1 trận, thua 1 trận rồi hòa thêm 2 trận. Tính cả 5 trận, đội bóng này chưa thể giành trọn 3 điểm.

Hệ quả hiện rõ trên bảng xếp hạng. Manchester United đứng hạng 15 với 7 điểm, một vị trí chưa tương xứng với tên tuổi và kỳ vọng tại Old Trafford. Vì vậy, một chiến thắng trước Bournemouth có thể giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả không như ý.

Bournemouth đến với hưng phấn cao hơn

Bournemouth có sắc thái hoàn toàn khác. Đội khách thắng cả 3 trận gần nhất, sau khi thua 2 trận ở giai đoạn trước đó. Từ chuỗi kết quả này có thể thấy họ đã vượt qua quãng thất bại để lấy lại sự tự tin.

Dù vậy, Bournemouth hiện xếp hạng 17 với 6 điểm, kém Manchester United 1 điểm và thấp hơn đối thủ 2 bậc. Mạch thắng gần đây giúp họ thu hẹp khoảng cách, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn cần thêm điểm số để cải thiện tình hình.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Manchester United thắng 1 trận, Bournemouth thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Con số này cho thấy Bournemouth không phải đối thủ dễ bị khuất phục, kể cả khi thi đấu trên sân khách. Đội chủ nhà vì thế khó có thể trông chờ vào lợi thế sân nhà đơn thuần mà cần một màn trình diễn hiệu quả hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Manchester United là biến thế trận thành điểm số. Chuỗi 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng đã không ít lần bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Nếu muốn thoát khỏi vòng xoáy này, họ cần chơi chắc chắn và dứt điểm quyết đoán hơn trong những thời điểm then chốt.

Ở phía bên kia, Bournemouth sẽ tìm cách duy trì nhịp thắng. Tâm lý thoải mái sau 3 chiến thắng liên tiếp có thể giúp đội khách thi đấu tự tin, và áp lực của chủ nhà trên sân Old Trafford có thể trở thành yếu tố họ muốn khai thác.

Nhận định

Trên giấy tờ, phong độ nghiêng về Bournemouth, còn thứ hạng và lợi thế sân nhà nghiêng về Manchester United. Khoảng cách chỉ 1 điểm cùng thế đối đầu cân bằng cho thấy đây là trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Với Manchester United, trận này mang ý nghĩa vượt ra ngoài 3 điểm: đó là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận không thắng và tìm lại niềm tin ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Manchester United · 1 thắng3 hòaBournemouth · 1 thắng
21/03/2026
Bournemouth
2 - 2
Manchester United
Hòa
16/12/2025
Manchester United
4 - 4
Bournemouth
Hòa
31/07/2025
Manchester United
4 - 1
Bournemouth
MU
27/04/2025
Bournemouth
1 - 1
Manchester United
Hòa
22/12/2024
Manchester United
0 - 3
Bournemouth
BOU
Manchester United
5 trận gần nhất
BHBHH
7
Trận
1-4-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
10
Thủng lưới
Bournemouth
5 trận gần nhất
TTTBB
7
Trận
1-3-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton7511+1816TTTTH
14Newcastle7223-48BBTBH
15Manchester United714207HHHBH
16Crystal Palace7214-87BTHBT
17Bournemouth7133-46TBBHH
18Nottingham Forest8134-46HBBBT
Tình hình lực lượng
Manchester United
P. Dorgu (Hamstring Injury)
K. Mainoo (Injury)
B. Sesko (Leg Injury)
L. Shaw (Injury)
M. Ugarte (Knee Injury)
L. Martinez (Muscle Injury)
M. Rashford (Hip Injury)
P. Dorgu (Hamstring Injury)
Bournemouth
J. Araujo (Thigh Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
A. Toth (Muscle Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Lacking Match Fitness)
J. Araujo (Thigh Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
A. Toth (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Manchester United vs Bournemouth: Bournemouth nhân đôi cách biệt
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