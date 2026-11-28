TRỰC TIẾP Trực tiếp Manchester United vs Brentford: Brentford nhân đôi cách biệt Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 17 điểm, trước chuyến làm khách của Manchester United tại Old Trafford lúc 22h00 ngày 28/11/2026.

Manchester United 0 - 2 Brentford Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Manchester United 0 - 2 Brentford.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% Brentford, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': Lisandro Martínez (Manchester United) nhận thẻ vàng (Dissent).

32' BÀN THẮNG! Brentford (0-2) Phút 32': Callum Wilson (Brentford) lập công (kiến tạo: Dango Ouattara). Tỷ số: 0 - 2.

24' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% Brentford, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

19' BÀN THẮNG! Brentford (0-1) Phút 19': Callum Wilson (Brentford) lập công (kiến tạo: Dango Ouattara). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Brentford, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Brentford.

Cập nhật lúc 22:45 28/11/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pochettino Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews 1 S. Lammens 15 L. Yoro 5 H. Maguire 6 Lisandro Martínez 2 Diogo Dalot 18 Y. Tielemans 37 K. Mainoo 16 A. Diallo 8 Bruno Fernandes 13 P. Dorgu 11 J. Zirkzee 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 20 K. Ajer 4 van den Berg 23 Lewis-Potter 18 M. Sangaré 27 V. Janelt 11 D. Ouattara 24 M. Damsgaard 19 J. Anthony 13 C. Wilson Dự bị Manchester United 10 Matheus Cunha 23 L. Shaw 3 N. Mazraoui 4 M. de Ligt 12 K. Darlow 19 B. Mbeumo 17 Andrey Santos 7 M. Mount 31 S. Lacey Brentford 25 E. Diouf 44 Jannik Schuster 48 B. Fredrick 7 K. Schade 8 M. Jensen 10 J. Dasilva 14 Fábio Carvalho 12 Valdimarsson 39 Gustavo Gomes Cập nhật đội hình lúc 21:34 28/11/2026

Manchester United Thống kê Brentford 54% Kiểm soát bóng 46% 8 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 17 điểm. Họ sẽ đến Old Trafford vào lúc 22h00 ngày 28/11/2026 để gặp một Manchester United đang đứng hạng 19 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng lớn, nhưng thế đối đầu gần đây cho thấy trận đấu không hề một chiều.

Brentford bám sát nhóm đầu

Với 17 điểm, Brentford đang đứng hạng 6 và nằm trong nhóm theo sát cuộc đua tốp đầu. Vị trí này khiến mỗi trận đấu của đội khách trở thành cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm cạnh tranh.

Phong độ của Brentford ở 5 trận gần nhất khá đan xen: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trước đó, đội khách lần lượt thua, thắng, thua rồi hòa, cho thấy chuỗi kết quả chưa thật sự ổn định dù thứ hạng khá cao.

Manchester United tìm lại nhịp điệu ở Old Trafford

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang ở vị trí thứ 19 với 8 điểm, kém Brentford 9 điểm. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là dịp để cải thiện hình ảnh sau một giai đoạn nhiều trắc trở.

Trong 5 trận gần nhất, Manchester United thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là chuỗi thua, hòa, thắng rồi lại thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định, nhưng vẫn có những trận cầm chân hoặc đánh bại đối thủ.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Manchester United thắng 2 trận, Brentford thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa.

Điều này cho thấy Brentford chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Manchester United, và đội chủ nhà cũng đủ khả năng tạo ra kết quả tích cực trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ định hình trận đấu. Thứ nhất là tâm thế: Brentford có lợi thế về điểm số và vị trí, trong khi Manchester United cần kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách. Thứ hai là sự ổn định: cả hai đội đều chưa có chuỗi thắng liên tiếp ở các trận gần đây, nên đội nào duy trì được kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội sẽ có lợi thế.

Nhận định

Xét về thứ hạng và điểm số, Brentford đang ở vị thế tốt hơn và có lý do để tự tin. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội không chênh lệch nhiều, và thế đối đầu cân bằng khiến Old Trafford vẫn là địa điểm khó lường. Đây là trận đấu mà một khoảnh khắc tập trung hay một sai lầm nhỏ cũng có thể làm nghiêng cán cân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester United · 2 thắng 1 hòa Brentford · 2 thắng Manchester United 2 - 1 Brentford MU Brentford 3 - 1 Manchester United BRE Brentford 4 - 3 Manchester United BRE Manchester United 2 - 1 Brentford MU Brentford 1 - 1 Manchester United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất H B H T B 11 Trận 1-5-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 23 Thủng lưới Brentford 5 trận gần nhất T B T B H 11 Trận 4-5-2 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 5 Bournemouth 11 5 3 3 +4 18 T T T T T 6 Brentford 11 4 5 2 +9 17 T B T H B 7 Leeds 11 4 5 2 +5 17 T T B H H … 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B 19 Manchester United 11 1 5 5 -9 8 B H B B H 20 Crystal Palace 11 2 1 8 -15 7 B B B B B

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ C. Baleba (Thigh Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ A. Diallo (Injury) ✚ B. Fernandes (Illness) Brentford ✚ N. Collins (Knee Injury) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ R. Henry (Hip Injury) ✚ A. Hickey (Hamstring Injury) ✚ I. Thiago (Red Card)