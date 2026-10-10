Trực tiếp Maritimo vs FC Porto: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Maritimo vs FC Porto: Đội hình xuất phát

Văn Thể10/10/2026 18:58

Cuộc so tài giữa Maritimo và FC Porto diễn ra lúc 00:00 ngày 11/10/2026, nơi chủ nhà nỗ lực tìm lại chiến thắng trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

MaritimovsFC PortoSẮP BẮT ĐẦU • 00:00
  • 00:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Maritimo và FC Porto đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:33 10/10/2026

Đội hình chính thức
Maritimo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
30
Fran Vieites
15
Tomás Tavares
22
G. Szalai
44
Romain Correia
23
Paulo Henrique
21
I. Alani
14
Raphael Guzzo
2
Igor Julião
8
M. Dominguez
10
Martín Tejón
17
Adrián Butzke
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
74
Francisco Moura
8
Victor Mow Froholdt
22
A. Varela
16
Hwang In-Beom
7
William
19
André Silva
11
Pepê Aquino
Dự bị
Maritimo
1 Gonçalo Tabuaço13 Alfonso Pastor3 N. Ogbeta4 Rafael Fernandes35 B. Limbombe66 I. Ayuma18 V. Danilović12 Bassouamina27 S. Bamba
FC Porto
29 S. Giménez17 Borja Sainz9 Samu77 Pietuszewski10 Gabri Veiga13 P. Rosario42 S. Fofana37 Gabriel Mec52 Martim Fernandes
Cập nhật đội hình lúc 23:33 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Maritimo và FC Porto diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio do Marítimo đặt ra bài toán đầy thử thách cho đội chủ nhà. Với Maritimo, mục tiêu cấp thiết nhất lúc này là phải chặn đứng chuỗi ngày u ám và tìm lại niềm vui chiến thắng để cải thiện tình hình.

Tương quan phong độ: Maritimo nỗ lực chặn đứng chuỗi trận ảm đạm

Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với tâm lý nặng nề sau chuỗi kết quả nghèo nàn thời gian qua. Trong 5 trận gần nhất, Maritimo chưa biết đến mùi chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể, đồng thời đẩy đội bóng vào thế khó trong việc tìm kiếm sự ổn định.

Ở chiều ngược lại, FC Porto đang thể hiện sức mạnh vượt trội với sự ổn định tuyệt đối. Đội khách sở hữu phong độ toàn thắng cả 5 trận gần nhất, duy trì được nhịp độ thi đấu hưng phấn và sự hiệu quả cao trên sân cỏ. Sự tương phản rõ rệt về phong độ giữa chuỗi 5 trận toàn thắng của đội khách và chuỗi 5 trận không thắng của đội chủ nhà tạo nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

Khoảng cách bảng xếp hạng và áp lực từ lịch sử đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ được phản ánh rõ rệt qua điểm số và vị trí. FC Porto đang chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm sau những màn trình diễn thuyết phục. Trong khi đó, Maritimo đang đứng ở vị trí thứ 11 với vỏn vẹn 8 điểm, kém đối thủ trực tiếp tới 13 điểm.

Thống kê đối đầu gần đây cũng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho Maritimo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đại diện đảo Madeira không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ kiếm được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trước FC Porto. Những con số này cho thấy đội khách thường xuyên chiếm ưu thế rõ ràng mỗi khi hai bên đối đầu trực tiếp.

Thử thách bản lĩnh tại Estádio do Marítimo

Dù phải đương đầu với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, điểm tựa sân nhà Estádio do Marítimo sẽ là cơ sở để Maritimo thi đấu tập trung hơn. Để hướng tới mục tiêu chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, đội chủ nhà bắt buộc phải xây dựng lối chơi chặt chẽ, hạn chế tối đa các sai lầm trước một đối thủ đang có phong độ cao như FC Porto.

Nhìn chung, cục diện trận đấu nghiêng về phía đội khách nhờ phong độ 5 trận toàn thắng và vị trí số một trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi ngày dài chỉ biết hòa và thua có thể trở thành động lực để Maritimo nỗ lực tạo nên thế trận kiên cường trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Maritimo · 0 thắng1 hòaFC Porto · 4 thắng
02/02/2023
Maritimo
0 - 2
FC Porto
FP
07/08/2022
FC Porto
5 - 1
Maritimo
FP
31/01/2022
FC Porto
2 - 1
Maritimo
FP
23/08/2021
Maritimo
1 - 1
FC Porto
Hòa
23/02/2021
Maritimo
1 - 2
FC Porto
FP
Maritimo
5 trận gần nhất
HBBBH
7
Trận
2-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
12
Thủng lưới
FC Porto
5 trận gần nhất
TTTBT
7
Trận
7-0-0
T-H-B
18
Ghi (TB 2.6)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto7700+1521TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Benfica7511+1516BTTTT
10Alverca7223-28TTBHB
11Maritimo7223-48HBBBH
12Moreirense8224-78BHTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Maritimo vs FC Porto: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO