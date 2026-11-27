TRỰC TIẾP Trực tiếp Maritimo vs Nacional: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Maritimo có thành tích đối đầu vượt trội trước Nacional khi thắng cả 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 28/11/2026 tại Estádio do Marítimo.

Maritimo 0 - 0 Nacional Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 49% - 51% Nacional, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 6.

31' Thẻ vàng Phút 31': Paulo Henrique (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).

31' Thẻ vàng Phút 31': Miguel Baeza (Nacional) nhận thẻ vàng (Argument).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 44% - 56% Nacional, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 53% - 47% Nacional, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Maritimo tiếp đón Nacional.

Cập nhật lúc 03:51 28/11/2026

Đội hình chính thức Maritimo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag Nacional Sơ đồ 4-3-3 · HLV João Henriques 30 Fran Vieites 2 Igor Julião 44 Romain Correia 22 G. Szalai 23 Paulo Henrique 6 Rodrigo Andrade 18 V. Danilović 11 M. Diouri 14 Raphael Guzzo 10 Martín Tejón 17 Adrián Butzke 1 Renato Bellucci 7 M. Jensen 33 Francisco Gonçalves 38 Zé Vitor 21 W. Kokolo 8 Miguel Baeza 6 Matheus Dias 15 C. Labidi 99 Pablo Ruan 29 N. Kader 12 Song Min-Kyu Dự bị Maritimo 27 S. Bamba 66 I. Ayuma 12 Bassouamina 90 Maurice Osei Boakye 8 M. Dominguez 15 Tomás Tavares 35 B. Limbombe 1 Gonçalo Tabuaço 3 N. Ogbeta Nacional 10 Daniel Júnior 88 Deivison 26 Joel da Silva 13 João Gonçalves 9 A. Obando 17 F. Nava 5 José Gomes 14 Ivanildo Fernandes 4 Ulisses Cập nhật đội hình lúc 02:49 28/11/2026

Maritimo Thống kê Nacional 49% Kiểm soát bóng 51% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0

Maritimo bước vào trận gặp Nacional với một điểm tựa tâm lý rõ rệt: thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất, không để đối thủ giành một điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 28/11/2026 trên sân Estádio do Marítimo.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về Maritimo

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Maritimo thắng 5, hòa 0 và thua 0. Đây là chuỗi kết quả hiếm khi xuất hiện giữa hai đội cùng tầm, và nó mang lại niềm tin lớn cho đội chủ nhà trước trận này.

Ngược lại, Nacional chưa tìm được cách vượt qua Maritimo trong những lần đối đầu gần đây. Đội khách sẽ phải tìm ra lối chơi mới để phá vỡ thế bất lợi kéo dài này.

Phong độ: Maritimo chập chờn, Nacional nhỉnh hơn

Ở 5 trận gần nhất, Maritimo hòa 1 trận, thua 3 trận và thắng 1 trận. Chiến thắng của họ nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này, còn trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa. Đội chủ nhà vì thế đang cần một kết quả tích cực để lấy lại sự ổn định.

Nacional có phong độ khá hơn đôi chút khi thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ thắng trận mới nhất, nhưng sau đó thua liền 1 trận rồi lại thắng và thua xen kẽ. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng sát sao

Nacional đang xếp hạng 13 với 10 điểm, còn Maritimo đứng hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai bên.

Với Maritimo, một chiến thắng sẽ giúp họ bắt kịp đối thủ về điểm số. Với Nacional, giành điểm trên sân khách sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Maritimo có lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu và việc được thi đấu trên sân nhà. Điều họ cần là biến sự tự tin đó thành hiệu quả trên sân, nhất là sau chuỗi phong độ thiếu ổn định gần đây.

Nacional sẽ muốn tận dụng đà thắng của trận gần nhất để chơi với tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, họ phải chứng minh được mình có thể phá vỡ thế bất lợi trong những lần chạm trán với Maritimo.

Nhận định

Thành tích đối đầu 5-0-0 nghiêng hẳn về Maritimo, cùng lợi thế sân nhà, là những yếu tố giúp đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt tinh thần. Dù vậy, phong độ gần đây của họ không ổn định, trong khi Nacional vẫn có những tín hiệu tích cực. Một trận đấu cạnh tranh giữa hai đội cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng là điều có thể chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Maritimo · 5 thắng 0 hòa Nacional · 0 thắng Maritimo 3 - 0 Nacional MAR Maritimo 2 - 0 Nacional MAR Maritimo 3 - 1 Nacional MAR Nacional 1 - 2 Maritimo MAR Maritimo 1 - 0 Nacional MAR

Maritimo 5 trận gần nhất H B B B T 10 Trận 2-2-6 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 21 Thủng lưới Nacional 5 trận gần nhất T B T B B 11 Trận 3-1-7 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 12 Estrela 11 2 4 5 -5 10 B B B B B 13 Nacional 11 3 1 7 -8 10 T B T B B 14 Vitória SC 11 2 3 6 -1 9 B H T B H 15 Maritimo 10 2 2 6 -12 8 B B B H B 16 Casa Pia 11 2 2 7 -14 8 H B T B T …