Trực tiếp Maroc vs Haiti: Hết hiệp 1, hòa 2-2 Maroc bước vào cuộc đối đầu với Haiti tại Mercedes-Benz Stadium với tâm thế tự tin nhờ phong độ ổn định, trong khi đại diện vùng Caribbean đang đứng trước áp lực buộc phải thắng sau hai thất bại liên tiếp.

Maroc 2 - 2 Haiti ● Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45+1' BÀN THẮNG! Maroc (3-1) Phút 45+1': I. Saibari (Maroc) lập công (kiến tạo: A. Hakimi). Tỷ số: 3 - 1.

43' BÀN THẮNG! Haiti (2-1) Phút 43': W. Isidor (Haiti) lập công (kiến tạo: J. Duverne). Tỷ số: 2 - 1.

39' BÀN THẮNG! Maroc (2-0) Phút 39': A. Hakimi (Maroc) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Maroc (1-0) Phút 10': Bono (Haiti) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Maroc tiếp đón Haiti.

Cập nhật lúc 05:52 25/06/2026

Trận đấu giữa Maroc và Haiti trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thái cực về phong độ, nơi sự ổn định của đại diện Bắc Phi sẽ được thử thách bởi tinh thần không còn gì để mất của đội bóng vùng Caribbean.

Phong độ ổn định của Maroc

Maroc đang cho thấy một bộ mặt khá tích cực trong những lượt trận gần đây. Với thành tích thắng 1 trận và hòa 1 trận trong hai lần ra quân gần nhất, đội bóng này đang duy trì được sự hưng phấn cần thiết. Lối chơi của Maroc thường dựa trên sự kỷ luật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu hiệu quả.

Việc chưa phải nhận thất bại nào trong hai trận đấu vừa qua giúp Maroc nắm giữ lợi thế lớn về mặt tâm lý. Họ không chỉ thể hiện khả năng tấn công đa dạng mà còn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, tạo nên một tập thể gắn kết và khó bị đánh bại.

Thử thách cực đại cho Haiti

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Haiti đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Hai thất bại liên tiếp trong các trận đấu gần đây đã đẩy đội bóng này vào thế dựa chân tường. Những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và sự thiếu hiệu quả ở hàng công là những vấn đề nan giải mà ban huấn luyện Haiti cần sớm tìm ra lời giải.

Bước vào trận đấu này, Haiti buộc phải nỗ lực gấp bội nếu muốn tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Áp lực từ hai trận thua trước đó có thể là rào cản, nhưng cũng có thể trở thành động lực để các cầu thủ chơi một trận đấu bùng nổ hơn tại Mercedes-Benz Stadium.

Nhận định thế trận

Dựa trên dữ liệu phong độ hiện tại, Maroc rõ ràng là đội bóng được đánh giá cao hơn. Khả năng kiểm soát bóng và điều tiết trận đấu của họ sẽ là chìa khóa để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Haiti. Trong khi đó, Haiti nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để gây bất ngờ.

Trận đấu diễn ra vào lúc 05:00 ngày 25/06/2026 hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn. Maroc sẽ hướng tới một kết quả thuận lợi để củng cố vị thế, còn Haiti sẽ chiến đấu vì danh dự và hy vọng đi tiếp tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ gần đây của Maroc

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

03/06/2026: Maroc 4-0 Madagascar (Thắng)

26/05/2026: Maroc 5-0 Burundi (Thắng)

Phong độ gần đây của Haiti

20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thua)

14/06/2026: Haiti 0-1 Scotland (Thua)

06/06/2026: Haiti 1-2 Peru (Thua)

03/06/2026: Haiti 4-0 New Zealand (Thắng)

01/04/2026: Haiti 1-1 Iceland (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Maroc (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Haiti (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Haiti: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Morocco

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Morocco or draw and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 04:22 25/06/2026

Đội hình chính thức

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

25. Redouane Halhal (D)

18. Chadi Riad (D)

26. Anass Salah-Eddine (D)

4. Sofyan Amrabat (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

11. Ismael Saibari (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

20. Ayoub El Kaabi (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

3. Noussair Mazraoui

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

14. Issa Diop

19. Youssef Belammari

6. Ayyoub Bouaddi

7. Chemsdine Talbi

8. Azzedine Ounahi

15. Samir El Mourabet

16. Gessime Yassine

17. Amine Sbai

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Haiti

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Sebastien Migne

Đội hình xuất phát:

1. Johny Placide (G)

22. Jean-Kévin Duverne (D)

4. Ricardo Adé (D)

5. Hannes Delcroix (D)

8. Martin Expérience (D)

21. Josué Casimir (M)

17. Danley Jean Jacques (M)

10. Jean-Ricner Bellegarde (M)

15. Ruben Providence (M)

18. Wilson Isidor (F)

16. Lenny Joseph (F)

Dự bị: