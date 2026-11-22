TRỰC TIẾP Trực tiếp Marseille vs Le Mans: Marseille nhân đôi cách biệt Marseille đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất khi tiếp Le Mans trên sân Orange Vélodrome lúc 02:45 ngày 23/11/2026.

Marseille 2 - 0 Le Mans Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Marseille 2 - 0 Le Mans.

40' BÀN THẮNG! Marseille (2-0) Phút 40': Igor Paixão (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 2 - 0.

36' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 63% - 37% Le Mans, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.

33' BÀN THẮNG! Marseille (1-0) Phút 33': Amine Gouiri (Marseille) lập công (kiến tạo: CJ Egan-Riley). Tỷ số: 1 - 0.

24' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 64% - 36% Le Mans, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

12' Marseille ép sân Cầm bóng: Marseille 62% - 38% Le Mans, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Le Mans.

Cập nhật lúc 03:31 23/11/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio Le Mans Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 25 U. Garcia 19 G. Kondogbia 6 T. Nnadi 77 A. Harit 8 H. Abdelli 14 Igor Paixão 9 A. Gouiri 98 N. Kocik 26 R. Bamba 17 S. Yohou 5 H. Voyer 29 L. Bretelle 18 L. Buadés 23 D. Traoré 9 A. Rabillard 22 L. Calodat 14 L. Mafouta 25 D. Guèye Dự bị Marseille 7 A. Gomes 74 K. Bezahaf 48 K. Abdallah 42 Nouhoum Kamissoko 18 B. Meité 46 E. Mbondo 11 N. Maupay 43 T. Mmadi 92 T. Vermot Le Mans 16 Raúl Torrente 8 A. Lauray 76 Y. Larouci 37 Adnane Kharroubi 1 E. Hatfout 20 W. Harhouz 28 E. Colas 15 N. Boissé 10 J. Vercruysse Cập nhật đội hình lúc 02:19 23/11/2026

Marseille Thống kê Le Mans 63% Kiểm soát bóng 37% 6 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 0 0 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Marseille đang có mạch thắng ấn tượng và sẽ tìm cách kéo dài chuỗi ngày hưng phấn khi tiếp Le Mans trên sân Orange Vélodrome lúc 02:45 ngày 23/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Ở chiều ngược lại, Le Mans chưa thắng trận nào trong cùng khoảng thời gian đó.

Marseille: Chuỗi thắng làm bệ phóng

Phong độ của Marseille là điểm nhấn lớn nhất trước trận đấu này. Đội bóng thành phố cảng thắng liên tiếp 4 trận gần nhất, trong khi thất bại duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở trận xa nhất về trước. Một chuỗi kết quả như vậy thường tạo ra sự tự tin và nhịp độ ổn định cho cả tập thể.

Hiện Marseille đứng hạng 5 với 18 điểm. Những chiến thắng gần đây giúp đội bóng giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Le Mans: Hành trình tìm lại cảm giác chiến thắng

Trái ngược với chủ nhà, Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, một tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giữ điểm.

Le Mans đang xếp hạng 16 với 8 điểm. Những kết quả không như ý khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện hình ảnh trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách giữa hai đội

Hai đội đang cách nhau 11 bậc trên bảng xếp hạng, tương đương chênh lệch 10 điểm (18 điểm so với 8 điểm). Khoảng cách này phản ánh khá rõ sự khác biệt về phong độ: một bên có 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, bên còn lại chưa thắng trận nào.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng tâm lý hưng phấn, Marseille nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung để không để đối thủ có cơ hội tìm lại niềm tin.

Về phía Le Mans, bài toán đặt ra là giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu có. Một kết quả tích cực trên sân Orange Vélodrome sẽ là liều thuốc tinh thần đáng giá với đội khách.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Marseille là bên được đánh giá cao hơn. Mạch thắng đang kéo dài cùng lợi thế sân nhà tạo nên nền tảng thuận lợi để đội chủ nhà tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa. Dù vậy, Le Mans vẫn có động lực lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng, nên trận đấu hứa hẹn sẽ không hoàn toàn dễ dàng với chủ nhà.

Marseille 5 trận gần nhất T T T T B 10 Trận 6-0-4 T-H-B 22 Ghi (TB 2.2) 14 Thủng lưới Le Mans 5 trận gần nhất H B H B B 10 Trận 1-5-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Lille 11 6 3 2 +6 21 B T T H H 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 4 Lyon 11 6 2 3 +7 20 T B T B T 5 Marseille 10 6 0 4 +8 18 T T T T T 6 Stade Brestois 29 11 5 3 3 +7 18 T T T B H … 15 Strasbourg 11 3 1 7 -5 10 B B T B B 16 Le Mans 10 1 5 4 -7 8 H B H B B 17 Angers 10 2 2 6 -10 8 B B H B B …

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury) ✚ P. Hojbjerg (Illness) Le Mans ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ D. Sidibe (Foot Injury)