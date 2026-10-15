Trực tiếp Marseille vs Olympiakos Piraeus: Hiệp 2 bắt đầu, Olympiakos Piraeus dẫn 1-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Marseille vs Olympiakos Piraeus: Hiệp 2 bắt đầu, Olympiakos Piraeus dẫn 1-0

Văn Thể15/10/2026 21:17

Marseille chưa có điểm nào và đang đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng, nên khoảng cách với nhóm phía trên là bài toán lớn nhất khi tiếp Olympiakos Piraeus. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille0 - 1Olympiakos PiraeusHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Marseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 2 - 5.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Olympiakos Piraeus): Gustavo Sá vào sân thay Chiquinho.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Marseille): Geoffrey Kondogbia vào sân thay Keyliane Abdallah.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Bamo Meite (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 55% - 45% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 2 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Angel Gomes.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Olympiakos Piraeus): Nayair Tiknizyan vào sân thay Bruno Onyemaechi.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Olympiakos Piraeus): Kostas Fortounis vào sân thay Jota Silva.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Remo Freuler vào sân thay Gustavo Puerta.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Armando González vào sân thay Roman Yaremchuk.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Marseille): Amine Harit vào sân thay Tochukwu Nnadi.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Marseille): Amine Gouiri vào sân thay Neal Maupay.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Panagiotis Retsos (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 42'BÀN THẮNG! Olympiakos Piraeus (0-1)

    Phút 42': Santiago Hezze (Olympiakos Piraeus) lập công (kiến tạo: Chiquinho). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 57% - 43% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Keyliane Abdallah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 54% - 46% Olympiakos Piraeus, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Marseille tiếp đón Olympiakos Piraeus.

Cập nhật lúc 03:49 16/10/2026

Đội hình chính thức
Marseille
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio
Olympiakos Piraeus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil
12
J. de Lange
22
T. Weah
18
B. Meité
21
N. Aguerd
33
Emerson
6
T. Nnadi
7
A. Gomes
8
H. Abdelli
48
K. Abdallah
11
N. Maupay
14
Igor Paixão
1
S. Ortega
2
M. Saliakas
45
P. Retsos
5
L. Pirola
70
S. Onyemaechi
15
G. Puerta
32
S. Hezze
10
Gelson Martins
22
Chiquinho
20
Jota Silva
11
R. Yaremchuk
Dự bị
Marseille
4 C. Egan-Riley74 K. Bezahaf25 U. Garcia9 A. Gouiri77 A. Harit42 Nouhoum Kamissoko19 G. Kondogbia43 T. Mmadi29 F. Moumbagna
Olympiakos Piraeus
4 Z. Smajlović71 N. Tiknizyan27 M. Pedersen34 A. González19 R. Freuler7 K. Fortounis6 David Carmo8 Gustavo Sá92 Georgakopoulos
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
MarseilleThống kêOlympiakos Piraeus
56%
Kiểm soát bóng
44%
9
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
3
9
Phạt góc
1
15
Phạm lỗi
10
3
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
5

Marseille bước vào trận tiếp Olympiakos Piraeus với nhiệm vụ rõ ràng là kiếm điểm đầu tiên để rời vị trí thứ 32, nơi họ đang đứng với 0 điểm. Đối thủ đang ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, nên cuộc đối đầu này là phép thử cho tham vọng tiến lên phía trên của chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân Orange Vélodrome.

Marseille cần một điểm tựa sau chuỗi trận khó khăn

Phong độ gần đây của Marseille chưa mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Điểm sáng là chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp trước đó.

Chiến thắng này có thể giúp chủ nhà lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, việc đứng thứ 32 với 0 điểm cho thấy đội cần sự ổn định hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Lợi thế sân nhà trước khán giả Orange Vélodrome sẽ là yếu tố Marseille phải tận dụng.

Olympiakos Piraeus mang theo phong độ ổn định

Olympiakos Piraeus đến Pháp với trạng thái tốt hơn rõ rệt. Đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, ở lượt đấu thứ tư tính từ trận mới nhất trở về trước.

Hiện đội đứng thứ 13 với 3 điểm, hơn Marseille 19 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng gần đây cho thấy đây là đối thủ biết cách giành kết quả, và họ sẽ không dễ nhường điểm cho chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 2 trận, Olympiakos Piraeus thắng 2 trận và chưa có trận hòa nào. Lịch sử gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, và mỗi trận đều có người thắng, người thua.

Đây là điểm đáng chú ý với Marseille: đội từng đánh bại đối thủ này, nên hoàn toàn có cơ sở để tin vào khả năng tái lập kết quả đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quyết định là khả năng giữ vững tinh thần sau chiến thắng gần nhất và biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng và giữ cho cuộc đua phía trên không bị bỏ xa thêm.

Với đội khách, thử thách là duy trì nhịp độ của chuỗi trận vừa qua trên một sân đấu đầy áp lực. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận gần đây, Olympiakos Piraeus có thể làm Marseille gặp khó khăn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có nền tảng tốt hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà cho phép Marseille tin rằng họ vẫn có cơ hội tạo bất ngờ. Đây là trận đấu mà chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm để mở tài khoản điểm số.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Marseille · 2 thắng0 hòaOlympiakos Piraeus · 2 thắng
02/12/2020
Marseille
2 - 1
Olympiakos Piraeus
MAR
22/10/2020
Olympiakos Piraeus
1 - 0
Marseille
OP
24/11/2011
Marseille
0 - 1
Olympiakos Piraeus
OP
14/09/2011
Olympiakos Piraeus
0 - 1
Marseille
MAR
Marseille
5 trận gần nhất
TBBBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
Olympiakos Piraeus
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
12Torreense1100+13T
13Olympiakos Piraeus1100+13T
14Red Bull Salzburg1100+13T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
31Celje1001-20B
32Marseille1001-30B
33Ararat-Armenia1001-30B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
Olympiakos Piraeus
Clayton (Off the roster)
A. El Kaabi (Broken Leg)
M. Mouandilmadji (Off the roster)
B. Popovic (Off the roster)
J. Roca (Off the roster)
L. Scipioni (Off the roster)
Y. Yazici (Knee Injury)
Clayton (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Marseille vs Olympiakos Piraeus: Hiệp 2 bắt đầu, Olympiakos Piraeus dẫn 1-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO