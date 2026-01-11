TRỰC TIẾP Trực tiếp Marseille vs Toulouse: Marseille nhân đôi cách biệt Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 12 điểm. Trận tiếp Toulouse hạng 11 diễn ra lúc 02:45 ngày 02/11/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille 2 - 0 Toulouse Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Marseille 2 - 0 Toulouse.

44' Thẻ vàng Phút 44': Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 0.

25' BÀN THẮNG! Marseille (2-0) Phút 25': Amine Gouiri (Marseille) lập công (kiến tạo: Igor Paixão). Tỷ số: 2 - 0.

24' Toulouse ép sân Cầm bóng: Marseille 36% - 64% Toulouse, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

19' Thay người Phút 19' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

1' BÀN THẮNG! Marseille (1-0) Phút 1': Amine Harit (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Toulouse.

Cập nhật lúc 03:31 02/11/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio Toulouse Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 33 Emerson 6 T. Nnadi 23 P. Højbjerg 77 A. Harit 8 H. Abdelli 14 Igor Paixão 9 A. Gouiri 16 G. Restes 94 I. Diallo 3 M. McKenzie 2 R. Nicolaisen 12 C. Tapé 15 A. Dønnum 23 C. Cásseres 14 N. Sigur 8 T. Jørgensen 13 Russell-Rowe 20 C. Tengstedt Dự bị Marseille 92 T. Vermot 74 K. Bezahaf 7 A. Gomes 25 U. Garcia 42 Nouhoum Kamissoko 19 G. Kondogbia 18 B. Meité 11 N. Maupay 43 T. Mmadi Toulouse 5 S. Koumbassa 9 S. Hidalgo 1 T. Collin 37 Y. Azizi 18 M. Amougou 11 S. Oppong 31 N. Schmidt 6 A. Vossah 7 Julián Vignolo Cập nhật đội hình lúc 02:17 02/11/2026

Marseille Thống kê Toulouse 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 3 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Toulouse trên sân Orange Vélodrome là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Đội bóng thành phố cảng đang đứng hạng 9 với 12 điểm, hơn Toulouse ở vị trí thứ 11 đúng 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 02/11/2026.

Marseille: phong độ chập chờn nhưng đang đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Marseille thắng 3 và thua 2. Điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả xen kẽ liên tục: thắng, thua, thắng, thua rồi lại thắng. Đội bóng này đang vào trận với tâm thế của người vừa giành chiến thắng ở lượt đấu gần nhất.

Sự thiếu ổn định là bài toán lớn nhất của đội chủ nhà. Khoảng cách với nhóm trên chỉ được thu hẹp nếu Marseille biết tận dụng những trận có lợi thế như lần này, thay vì để kết quả tiếp tục lên xuống thất thường.

Toulouse: bền bỉ hơn nhưng thiếu những chiến thắng

Toulouse có chuỗi kết quả ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 2 và thua 1. Ba trận mới nhất của họ đều không thua, gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Tuy nhiên, việc hòa nhiều cũng là điều khiến Toulouse chưa thể bứt lên. Họ đang có 10 điểm ở hạng 11, chỉ kém Marseille 2 điểm. Một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp đội bóng này bắt kịp đối thủ trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 3 lần, hòa 2 lần và Toulouse chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế tâm lý khi chạm trán đối thủ.

Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi đối đầu cũng cho thấy Toulouse đủ khả năng gây khó khăn. Marseille khó có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào lịch sử.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi điểm số đều có giá trị. Với Marseille, chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với Toulouse và giữ họ trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Với Toulouse, đây là dịp để chứng minh sự bền bỉ của mình có thể chuyển hóa thành những chiến thắng.

Sân Orange Vélodrome thường tạo ra bầu không khí cổ vũ sôi động, và áp lực đó có thể là thử thách với một Toulouse đang giữ được sự ổn định. Cuộc đối đầu giữa sự thiếu ổn định nhưng giàu động lực của Marseille và sự chắc chắn của Toulouse hứa hẹn một trận đấu giằng co.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Marseille nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Toulouse không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ đang có chuỗi 3 trận không thua. Một trận đấu cân bằng về điểm số, trong đó Marseille nhỉnh hơn về mặt tâm lý, là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Marseille · 3 thắng 2 hòa Toulouse · 0 thắng Toulouse 0 - 1 Marseille MAR Marseille 2 - 2 Toulouse Hòa Marseille 2 - 2 Toulouse Hòa Marseille 3 - 2 Toulouse MAR Toulouse 1 - 3 Marseille MAR

Marseille 5 trận gần nhất T B T B T 8 Trận 4-0-4 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 13 Thủng lưới Toulouse 5 trận gần nhất H T H B T 8 Trận 2-4-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B … 8 Lens 9 4 1 4 +3 13 B T T T B 9 Marseille 8 4 0 4 +5 12 T T T B B 10 Lorient 8 3 3 2 +1 12 H T T B H 11 Toulouse 8 2 4 2 +1 10 H T H T H 12 Auxerre 8 3 1 4 -6 10 H T B T T …

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) Toulouse ✚ R. Messali (Thigh Injury) ✚ M. Niflore (Knee Injury) ✚ R. Messali (Thigh Injury) ✚ M. Niflore (Knee Injury)