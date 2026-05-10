TRỰC TIẾP Trực tiếp Mauritius vs Sri Lanka: Sri Lanka gỡ hòa 1-1 Sri Lanka thể hiện phong độ cao với 3 chiến thắng sau 4 trận vừa qua, sẵn sàng chứng tỏ bản lĩnh trong chuyến làm khách trước Mauritius lúc 22h00 ngày 05/10.

Mauritius 1 - 1 Sri Lanka Hiệp 1 — phút 41' 41' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mauritius 1 - 1 Sri Lanka.

20' BÀN THẮNG! Sri Lanka (1-1) Phút 20': R. Suresh (Sri Lanka) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

6' BÀN THẮNG! Mauritius (1-0) Phút 6': S. De Robillard (Mauritius) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Mauritius tiếp đón Sri Lanka.

Cập nhật lúc 22:42 05/10/2026

Cuộc so tài giữa Mauritius và Sri Lanka diễn ra vào lúc 22h00 ngày 05/10/2026 hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy quyết liệt. Đội khách bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn tích cực khi thi đấu xa nhà, trong khi đội chủ nhà cũng sở hữu những cơ sở vững chắc để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Điểm tựa phong độ và bản lĩnh sân khách của Sri Lanka

Sri Lanka đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khởi sắc khi giành được 3 chiến thắng trong 4 trận ra quân gần nhất. Chuỗi phong độ này phản ánh sự tiến bộ rõ nét về khả năng tổ chức lối chơi cũng như tinh thần thi đấu bền bỉ của toàn đội.

Đáng chú ý, thành tích thi đấu trên sân khách của Sri Lanka đem lại cho họ sự vững tâm đáng kể trước chuyến hành quân lần này. Lối đá phòng ngự phản công chủ động cùng sự tập trung cao độ ở các thời khắc quan trọng giúp họ trở thành đối thủ không hề dễ bị khuất phục.

Mauritius và lợi thế từ lần chạm trán trong quá khứ

Ở phía bên kia chiến tuyến, Mauritius cũng vừa có được niềm vui trọn vẹn với 1 trận thắng ở lần xuất quân gần nhất. Thắng lợi này tạo ra cú hích tinh thần không nhỏ, giúp đội chủ nhà bước vào màn tiếp đón đối thủ với tâm lý thoải mái và tự tin.

Thêm vào đó, xét về thành tích gặp gỡ trực tiếp, Mauritius từng đánh bại Sri Lanka ở lần chạm trán duy nhất trước đây giữa hai đội. Điểm tựa tâm lý từ quá khứ cùng ưu thế sân bãi sẽ là bệ phóng giúp Mauritius thiết lập một thế trận chặt chẽ nhằm duy trì sự lấn lướt trước đối phương.

Đánh giá cục diện trận đấu

Màn so tài sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh sân khách của Sri Lanka trước một Mauritius chơi kỷ luật và có ưu thế tinh thần. Sri Lanka cần duy trì sự tập trung tối đa ở hàng thủ nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà.

Nhìn chung, với sự hưng phấn từ chuỗi 3 trận thắng sau 4 lần ra sân gần đây, đội khách có đủ cơ sở để tạo nên thế trận cân bằng và gây ra nhiều khó khăn cho Mauritius trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Mauritius · 1 thắng 0 hòa Sri Lanka · 0 thắng Mauritius 3 - 0 Sri Lanka MAU

Mauritius 5 trận gần nhất T H H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Sri Lanka 5 trận gần nhất B T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới