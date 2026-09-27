Trực tiếp Mexico vs Colombia: Hiệp 2 bắt đầu, Colombia dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Mexico vs Colombia: Hiệp 2 bắt đầu, Colombia dẫn 1-0

Văn Thể27/09/2026 03:05

Trận đấu giữa Mexico và Colombia diễn ra lúc 08h00 ngày 27/09/2026 hứa hẹn mang đến cuộc so tài kịch tính khi cả hai đội đều đặt quyết tâm khẳng định bản lĩnh.

Mexico0 - 1ColombiaHiệp 2 — phút 61'
  • 61'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Mexico 0 - 1 Colombia.

  • 61'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mexico 57% - 43% Colombia, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 49'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mexico 58% - 42% Colombia, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': H. Lozano (Mexico) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': A. Angulo (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 36'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mexico 60% - 40% Colombia, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 7.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mexico 47% - 53% Colombia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': L. Suarez (Colombia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mexico 45% - 55% Colombia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 9'BÀN THẮNG! Colombia (0-1)

    Phút 9': L. Suarez (Colombia) lập công (kiến tạo: R. Rios). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mexico tiếp đón Colombia.

Cập nhật lúc 09:24 27/09/2026

Đội hình chính thức
Mexico
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rafael Marquez
Colombia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Nestor Lorenzo
1
Raúl Rangel
2
Jorge Sánchez
15
Israel Reyes
5
Johan Vásquez
23
Jesús Gallardo
10
Gilberto Mora
6
Erik Lira
24
Luis Chávez
25
Roberto Alvarado
14
Armando González
22
Hirving Lozano
24
Álvaro Montero
2
Daniel Muñoz
23
Davinson Sánchez
3
Jhon Lucumí
4
Álvaro Angulo
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Gustavo Puerta
26
Andrés Gómez
9
Luis Javier Suárez
10
Jhon Arias
Dự bị
Mexico
12 Oscar García29 Alex Padilla20 Mateo Chávez27 Everardo López4 Victor Guzmán19 Denzell Garcia26 Isaías Violante18 Obed Vargas16 Jeremy Márquez
Colombia
12 Aldair Quintana1 Kevin Mier18 Édier Ocampo15 Royer Caicedo17 Samuel Velásquez25 Kevin Andrade16 Matias Orozco19 Juan Manuel Rengifo13 Daniel Arcila
Cập nhật đội hình lúc 07:33 27/09/2026
MexicoThống kêColombia
57%
Kiểm soát bóng
43%
11
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
2
2
Phạt góc
0
9
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2

Cuộc chạm trán giữa Mexico và Colombia vào lúc 08:00 ngày 27/09/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ khi hai đại diện ưu tú của bóng đá châu Mỹ có dịp so tài trực tiếp trên sân cỏ.

Phong độ đối nghịch ở những lần ra sân gần nhất

Bước vào trận đấu này, Mexico đang sở hữu chuỗi thành tích hết sức tích cực. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện Bắc Mỹ duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng cùng 2 trận hòa. Khả năng kiểm soát nhịp độ thi đấu cùng sự chắc chắn trong lối vận hành đã giúp Mexico duy trì được tính ổn định cần thiết, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ trước thử thách mới.

Ở chiều ngược lại, Colombia trải qua giai đoạn thi đấu có nhiều biến động hơn. Trong 4 trận đấu gần đây, đội bóng Nam Mỹ mở đầu bằng 2 chiến thắng liên tiếp nhưng sau đó lại để thua ở cả 2 trận ra quân tiếp theo. Sự thiếu ổn định này buộc Colombia phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu chơi bóng vốn có nếu muốn chiếm lĩnh thế trận trước một Mexico đang thi đấu rất gắn kết.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu

Dù Mexico đang sở hữu mạch trận bất bại gần đây, lịch sử đối đầu lại nghiêng đáng kể về phía Colombia. Thống kê qua 4 lần chạm trán gần nhất cho thấy Colombia chiếm ưu thế vượt trội khi giành được 3 chiến thắng, trong khi Mexico chưa có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào ở các cuộc so tài này.

Sự áp đảo trong quá khứ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Colombia. Lối chơi giàu kỹ thuật, khả năng tranh chấp trực diện và sự sắc sảo trong các đợt phản công thường giúp đội bóng Nam Mỹ khai thác tốt những sơ hở của đối phương mỗi khi hai bên chạm trán.

Đánh giá cục diện và kỳ vọng thế trận

Với tương quan phong độ và thành tích đối đầu hiện tại, thế trận trên sân nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và đầy giằng co. Mexico với sự tự tin từ chuỗi 5 trận bất bại sẽ chủ động tổ chức lối chơi chặt chẽ, chú trọng khả năng luân chuyển bóng nhằm phá vỡ sự kỵ dơ trước Colombia.

Trong khi đó, Colombia sở hữu điểm tựa tinh thần từ các lần đối đầu trước sẽ không ngần ngại dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt. Màn so tài hứa hẹn sẽ phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh cũng như khả năng tận dụng thời cơ của tuyến trên ở những thời điểm then chốt của trận đấu.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Mexico · 0 thắng0 hòaColombia · 3 thắng
12/10/2025
Mexico
0 - 4
Colombia
COL
17/12/2023
Mexico
2 - 3
Colombia
COL
28/09/2022
Mexico
2 - 3
Colombia
COL
30/05/2020
Mexico
-
Colombia
Hòa
Mexico
5 trận gần nhất
BTTTT
8
Trận
6-2-0
T-H-B
15
Ghi (TB 1.9)
2
Thủng lưới
Colombia
5 trận gần nhất
HTHTT
4
Trận
2-0-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
6
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Mexico vs Colombia: Hiệp 2 bắt đầu, Colombia dẫn 1-0
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