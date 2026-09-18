TRỰC TIẾP Trực tiếp Monaco vs Lens: Lens gỡ hòa 1-1 Monaco hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lens tại Stade Louis II để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi đang sở hữu chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

Monaco 1 - 1 Lens Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Monaco 1 - 1 Lens.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monaco 51% - 49% Lens, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Matthis Abline.

76' Thay người Phút 76' (Monaco): Pape Cabral vào sân thay Denis Zakaria.

72' Thay người Phút 72' (Lens): Andrija Bulatović vào sân thay Amadou Haidara.

71' Thẻ vàng Phút 71': Lamine Camara (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Junior Kadile.

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monaco 52% - 48% Lens, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Edan Diop.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Thorgan Hazard vào sân thay Mezian Soares Mesloub.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Odsonne Édouard vào sân thay Abdallah Sima.

57' BÀN THẮNG! Lens (1-1) Phút 57': Matthieu Udol (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 1.

53' Monaco ép sân Cầm bóng: Monaco 61% - 39% Lens, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 3.

53' Thẻ vàng Phút 53': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Jonathan Gradit vào sân thay Jean-Clair Todibo.

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 49% - 51% Lens, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

32' BÀN THẮNG! Monaco (1-0) Phút 32': Paris Brunner (Monaco) lập công (kiến tạo: Matthis Abline). Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 48% - 52% Lens, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

20' VAR Phút 20': Phạt đền bị hủy — Michaël Cuisance (Lens).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 45% - 55% Lens, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Monaco tiếp đón Lens.

Cập nhật lúc 03:26 19/09/2026

Đội hình chính thức Monaco Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Filipe Luís Lens Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Yannick Cahuzac 1 L. Hrádecký 72 Sadibou Sané 6 D. Zakaria 15 E. Dier 2 Vanderson 8 L. Camara 37 E. Diop 20 Flávio Nazinho 11 M. Abline 10 A. Golovin 29 Paris Josua Brunner 40 R. Risser 2 R. Aguilar 32 K. Antonio 20 J. Todibo 14 M. Udol 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 38 Mezian Mesloub 10 F. Thauvin 28 J. Kadile 19 A. Sima Dự bị Monaco 9 F. Balogun 47 S. Benzahra 19 Pape Cabral 7 M. Detourbet 16 P. Köhn 13 Mawissa Elebi 18 T. Minamino 22 M. Salisu 49 I. Touré Lens 7 F. Sotoca 11 O. Édouard 16 M. Gorgelin 24 J. Gradit 9 T. Hazard 29 F. Ivanović 31 S. Sagnan 22 M. Skóraś 5 A. Bulatović Cập nhật đội hình lúc 01:19 19/09/2026

Monaco Thống kê Lens 51% Kiểm soát bóng 49% 7 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Monaco bước vào cuộc tiếp đón Lens tại sân vận động Stade Louis II với quyết tâm củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, đội bóng xứ Công quốc nắm trong tay cơ hội rõ ràng để bám đuổi ngôi đầu nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định vốn có.

Phong độ trái ngược giữa hai câu lạc bộ

Monaco đang thể hiện sự thuyết phục ở giai đoạn vừa qua với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp. Cụ thể, đội chủ sân Stade Louis II đã giành 3 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Màn trình diễn ổn định này giúp họ tích lũy được 10 điểm để bám sát vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Lens lại thể hiện phong độ có phần chững lại. Trong 4 trận gần nhất, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến Lens rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm, tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Monaco trước giờ bóng lăn.

Sự cân bằng từ thành tích đối đầu

Dù có sự chênh lệch rõ rệt về điểm số và vị trí hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây lại chứng kiến thế trận giằng co quyết liệt giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi Monaco thắng 2 trận, hòa 1 trận và Lens cũng có 2 lần giành thắng lợi.

Điều này cho thấy Lens luôn là đối thủ khó chịu đối với Monaco bất kể bối cảnh phong độ ở từng thời điểm. Việc từng đánh bại Monaco 2 lần trong 5 cuộc đụng độ gần nhất sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đội khách tự tin hơn trong chuyến hành quân xa nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi tại Stade Louis II cùng chuỗi phong độ cao, Monaco nắm giữ nhiều ưu thế để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số. Mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng đòi hỏi đội bóng xếp thứ 2 phải biết cách áp đặt lối chơi và tận dụng triệt để những giai đoạn hưng phấn.

Về phía Lens, việc để thua 2 trong 4 trận gần đây buộc họ phải thận trọng tối đa trong khâu phòng ngự. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm hạn chế sức ép trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm kết quả có lợi lúc 01:45 ngày 19/09.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 2 thắng 1 hòa Lens · 2 thắng Lens 2 - 3 Monaco MON Monaco 1 - 4 Lens LEN Lens 4 - 0 Monaco LEN Monaco 1 - 1 Lens Hòa Lens 2 - 3 Monaco MON

Monaco 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất H T B B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 2 Monaco 4 3 1 0 +4 10 H T T T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H … 9 Lorient 4 1 2 1 0 5 H T B H 10 Lens 4 1 1 2 +1 4 H B B T 11 Angers 4 1 1 2 -1 4 H B T B …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) ✚ A. Fati (Calf Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ A. Soubeir (Injury) ✚ J. Teze (Injury) ✚ F. Balogun (Injury) ✚ T. Minamino (Lacking Match Fitness) ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) Lens ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ M. Nawrocki (Injury) ✚ Y. Titraoui (Injury) ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury)