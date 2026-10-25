TRỰC TIẾP Trực tiếp Monaco vs Lille: Lille mở tỷ số Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 14 điểm, bằng điểm Monaco ở hạng 5. Hai đội gặp nhau lúc 21:00 ngày 25/10/2026 trên sân Stade Louis II.

Monaco 0 - 1 Lille Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Monaco 0 - 1 Lille.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 54% - 46% Lille, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 5.

34' Thẻ vàng Phút 34': Hákon Arnar Haraldsson (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': Mamadou Coulibaly (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 49% - 51% Lille, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4.

24' BÀN THẮNG! Lille (0-1) Phút 24': Ethan Mbappe (Lille) lập công (kiến tạo: Soriba Diaoune). Tỷ số: 0 - 1.

15' Thay người Phút 15' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Ansu Fati.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monaco 46% - 54% Lille, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Monaco tiếp đón Lille.

Cập nhật lúc 21:45 25/10/2026

Đội hình chính thức Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís Lille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti 1 L. Hrádecký 2 Vanderson 72 Sadibou Sané 4 J. Teze 20 Flávio Nazinho 8 L. Camara 6 D. Zakaria 28 M. Coulibaly 10 A. Golovin 31 Ansu Fati 29 Paris Josua Brunner 1 B. Özer 23 T. Nianzou 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 21 B. André 6 N. Bentaleb 8 E. Mbappé 10 H. Haraldsson 17 N. Mukau 35 S. Diaoune Dự bị Monaco 49 I. Touré 7 M. Detourbet 9 F. Balogun 11 M. Abline 37 E. Diop 16 P. Köhn 13 Mawissa Elebi 18 T. Minamino 22 M. Salisu Lille 7 D. Bakwa 26 I. Cossier 12 O. Gill 9 O. Giroud 38 M. Goffi 14 M. Kjærgaard 28 G. Perrin 24 C. Verdonk 33 Matah Yondjio Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Monaco Thống kê Lille 54% Kiểm soát bóng 46% 3 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 1 6 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 1

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giành chiến thắng trên sân Stade Louis II vào 21:00 ngày 25/10/2026. Hiện đội khách đứng hạng 3 với 14 điểm, trong khi Monaco xếp hạng 5 với cùng số điểm. Hai đội chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng nhưng không có khoảng cách về điểm số, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ tự phía trên.

Bảng xếp hạng sít sao, Lille nhỉnh hơn về thứ hạng

Lille đang ở vị trí cao hơn Monaco hai bậc dù hai đội có cùng 14 điểm. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội nằm trong nhóm bám đuổi phía trên. Với Lille, một chiến thắng sẽ giúp họ tiến gần hơn tới cuộc đua ngôi đầu. Với Monaco, ba điểm là cơ hội vượt qua chính đối thủ để cải thiện vị trí.

Phong độ: Monaco ổn định hơn, Lille chưa thật sự thăng hoa

Monaco thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, điều giúp họ giữ tâm lý tích cực trước giờ đấu.

Ngược lại, Lille thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Họ thua ở trận gần nhất và cũng thua một trận khác trước đó, sau khi có hai chiến thắng ở giai đoạn cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa giữ được sự ổn định, dù vẫn đang đứng cao hơn Monaco trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Lille

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lille thắng 3, Monaco thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử gần đây vì thế nghiêng về phía đội khách, và đây là yếu tố giúp Lille có thêm niềm tin trước chuyến làm khách.

Tuy vậy, lợi thế đối đầu chưa chắc đủ để bù đắp cho phong độ chưa ổn định của Lille. Monaco sẽ thi đấu trên sân nhà, với tinh thần tốt sau chiến thắng gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này có thể được quyết định ở khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung. Monaco cần tận dụng phong độ khá tốt và lợi thế sân nhà để khép lại khoảng cách thứ hạng với Lille. Lille phải chứng minh họ có thể vượt qua giai đoạn thiếu ổn định, đồng thời phát huy thành tích đối đầu thuận lợi.

Do hai đội bằng điểm nhau, một bàn thắng sớm có thể thay đổi cục diện. Bên nào kiểm soát tốt tâm lý ở giai đoạn đầu sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội cùng điểm. Monaco có phong độ gần đây tốt hơn và chơi trên sân nhà. Lille chiếm ưu thế về thứ hạng và thành tích đối đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn, đội khách vẫn có cơ sở để hướng tới cuộc bám đuổi ngôi đầu. Nhưng Monaco đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được mạch phong độ hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 1 thắng 1 hòa Lille · 3 thắng Monaco 0 - 1 Lille LIL Lille 1 - 0 Monaco LIL Lille 2 - 1 Monaco LIL Monaco 0 - 0 Lille Hòa Monaco 1 - 0 Lille MON

Monaco 5 trận gần nhất T B T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất B H B T T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 4 Paris FC 8 4 2 2 +4 14 B T B T H 5 Monaco 7 4 2 1 +4 14 B H T H T 6 Lens 8 4 1 3 +4 13 T T T B H …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ E. Dier (Muscle Injury) Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury)