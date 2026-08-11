Trực tiếp Monza vs Atalanta: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Monza vs Atalanta: Đội hình xuất phát

Văn Thể08/11/2026 16:16

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Monza và Atalanta gặp nhau lúc 21:00 ngày 08/11/2026 tại Stadio Brianteo.

MonzavsAtalantaSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
  • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Monza và Atalanta đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:32 08/11/2026

Đội hình chính thức
Monza
Sơ đồ 3-5-2 · HLV I. Juric
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri
1
N. Törnqvist
60
E. Kouadio
2
Goglichidze
3
L. Lucchesi
27
I. Touré
80
M. Mout
21
L. Colombo
14
Akinsanmiro
7
Ricardo Mangas
9
Gustavo Varela
46
Jay Robinson
29
Carnesecchi
77
D. Zappacosta
42
G. Scalvini
23
S. Kolašinac
47
L. Bernasconi
13
Éderson
8
Mario Pasalic
99
E. Elmas
17
De Ketelaere
59
N. Zalewski
90
N. Krstović
Dự bị
Monza
4 J. Ziółkowski22 E. Zeballos24 A. Bakoune20 D. Thiam6 V. Antov44 A. Carboni26 P. Ciurria28 A. Colpani10 P. Cutrone
Atalanta
57 M. Sportiello51 M. Sonzogni9 G. Scamacca10 L. Samardžić11 J. Rowe53 M. Plaia40 R. ObriÄ19 F. Kessié41 J. Idele
Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Cả Monza lẫn Atalanta đều bước vào trận đấu lúc 21:00 ngày 08/11/2026 với nhu cầu chung: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Một bên đang phải trả giá cho chuỗi thua liên tiếp, bên còn lại chưa thể thắng trong 5 trận gần nhất. Sân Stadio Brianteo vì thế sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khát điểm số.

Monza: chuỗi thua kéo dài và nhu cầu bứt khỏi vùng trũng

Monza đang có phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại. Đáng chú ý, họ thua cả 3 trận mới đây nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại.

Trên bảng xếp hạng, Monza đang đứng thứ 18 với 7 điểm. Do đó, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng này chặn đà sa sút và lấy lại niềm tin trước đám đông cổ động viên.

Atalanta: không thua nhưng thiếu chiến thắng

Phong độ của Atalanta cũng chưa thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Atalanta hiện xếp thứ 13 với 11 điểm, hơn Monza 4 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chuỗi kết quả tốt hay xấu có thể thay đổi bức tranh ở nhóm giữa và cuối bảng khá nhanh.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Atalanta

Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần lớn cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atalanta thắng cả 5, còn Monza chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là thống kê một chiều, và Monza sẽ phải tìm cách phá vỡ nó nếu muốn có điểm.

Tuy nhiên, chuỗi thắng này không đảm bảo điều gì ở hiện tại. Phong độ gần đây của Atalanta đang thiếu ổn định, và lợi thế tâm lý từ quá khứ có thể mất tác dụng nếu họ không giải quyết được vấn đề ở các trận vừa qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hoàn cảnh của hai đội, yếu tố tâm lý nhiều khả năng đóng vai trò quan trọng. Monza cần một khởi đầu tập trung để tránh thêm một trận thua, vì chuỗi kết quả tiêu cực có thể gây áp lực ngay từ những phút đầu. Ngược lại, Atalanta cần biến những trận hòa gần đây thành chiến thắng, và việc để lỡ cơ hội ghi điểm một lần nữa sẽ khiến họ khó chịu hơn.

Monza có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng khi đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng. Atalanta lại có thế đối đầu áp đảo và vị trí cao hơn. Hai yếu tố này có thể bù trừ cho nhau, khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu của hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. Atalanta nhỉnh hơn về vị trí và thành tích đối đầu, nhưng chưa thắng trong 5 trận gần nhất khiến họ khó có thể tự tin. Monza đang sa sút song có động lực lớn để phản ứng trên sân nhà. Kết quả vì thế phụ thuộc nhiều vào đội nào kiểm soát tốt hơn tâm lý và giữ được sự tập trung trong những giai đoạn then chốt của trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Monza · 0 thắng0 hòaAtalanta · 5 thắng
04/05/2025
Monza
0 - 4
Atalanta
ATA
31/10/2024
Atalanta
2 - 0
Monza
ATA
22/04/2024
Monza
1 - 2
Atalanta
ATA
03/09/2023
Atalanta
3 - 0
Monza
ATA
05/06/2023
Atalanta
5 - 2
Monza
ATA
Monza
5 trận gần nhất
BBBTB
10
Trận
2-1-7
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
24
Thủng lưới
Atalanta
5 trận gần nhất
HBHHB
10
Trận
3-2-5
T-H-B
16
Ghi (TB 1.6)
20
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2AS Roma11830+2127TTTHT
3Inter10811+1325BTTTT
12Genoa10415-413TTTBT
13Atalanta10325-411BHHBT
14Lecce11317-1010HBBBT
17Sassuolo11227-138BBBBB
18Monza10217-77BBBTB
19Venezia11209-136TBBBT
Tình hình lực lượng
Monza
Không có thông tin
Atalanta
I. Hien (Muscle Bruise)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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