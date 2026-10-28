Trực tiếp Monza vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Monza vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể28/10/2026 21:45

Napoli bước vào chuyến làm khách trước Monza với lực lượng bị hao hụt nhân sự. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại sân vận động Stadio Brianteo.

Monza1 - 1NapoliHiệp 2 — phút 49'
  • 49'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Monza 1 - 1 Napoli.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Monza): Andrea Carboni vào sân thay Saba Goglichidze.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Napoli): Luca Marianucci vào sân thay Amir Rrahmani.

  • 43'BÀN THẮNG! Monza (1-1)

    Phút 43': Gustavo Varela (Monza) lập công (kiến tạo: Jay Robinson). Tỷ số: 1 - 1.

  • 39'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Monza 42% - 58% Napoli, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monza 47% - 53% Napoli, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Ivan Juric (Monza) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 17'Thay người

    Phút 17' (Napoli): Billy Gilmour vào sân thay Stanislav Lobotka.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monza 45% - 55% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 10'BÀN THẮNG! Napoli (0-1)

    Phút 10': Rasmus Hojlund (Napoli) lập công (kiến tạo: Giovanni Di Lorenzo). Tỷ số: 0 - 1.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': Saba Goglichidze (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Monza tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 03:53 29/10/2026

Đội hình chính thức
Monza
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric
Napoli
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri
1
N. Törnqvist
9
Gustavo Varela
46
Jay Robinson
8
M. Ondoa
16
C. Ngonge
7
Ricardo Mangas
3
L. Lucchesi
2
Goglichidze
21
L. Colombo
19
S. Birindelli
24
A. Bakoune
32
Milinković-Savić
99
Zambo Anguissa
22
G. Di Lorenzo
19
R. Højlund
70
N. Lang
68
S. Lobotka
16
Rafa Marín
8
S. McTominay
17
M. Olivera
21
M. Politano
13
Amir Rrahmani
Dự bị
Monza
27 I. Touré14 Akinsanmiro22 E. Zeballos20 D. Thiam6 V. Antov44 A. Carboni26 P. Ciurria28 A. Colpani10 P. Cutrone
Napoli
1 A. Meret35 Luca Marianucci20 L. Lucca23 Giovane6 B. Gilmour11 K. De Bruyne14 N. Contini31 S. Beukema26 A. Vergara
Cập nhật đội hình lúc 02:17 29/10/2026
MonzaThống kêNapoli
42%
Kiểm soát bóng
58%
7
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
2
2
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
3

Napoli đến sân Stadio Brianteo trong tình trạng tổn thất nhân sự, điều khiến bài toán của ban huấn luyện đội khách trở nên phức tạp hơn trước trận gặp Monza. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 và đặt hai đội ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng.

Napoli đau đầu với bài toán nhân sự

Việc thiếu người là vấn đề lớn nhất của Napoli trước chuyến làm khách này. Khi lực lượng bị thu hẹp, đội khách buộc phải cân nhắc kỹ hơn về cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án thay thế trong suốt trận đấu.

Đáng chú ý, Napoli vẫn đang là đội có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng. Họ đứng thứ 10 với 11 điểm, hơn Monza 4 điểm. Lợi thế về thứ hạng giúp đội khách có thêm tự tin, nhưng sự thiếu hụt nhân sự có thể làm giảm đi ưu thế đó.

Phong độ: Napoli thiếu ổn định, Monza sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là chiến thắng, rồi đến hai trận thua liên tiếp và một trận thắng ở thời điểm xa hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, phong độ của Monza còn đáng lo ngại hơn. Chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Chiến thắng duy nhất của họ đến ở trận thứ hai tính ngược về trước, nhưng sau đó Monza không duy trì được mạch kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 3 trận, Monza thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế mỗi khi chạm trán Monza, dù Monza vẫn từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Monza đang xếp thứ 15 với 7 điểm, kém Napoli 5 bậc và 4 điểm. Với một đội đang chịu thua nhiều hơn thắng, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Monza cải thiện bầu không khí xung quanh đội bóng.

Napoli, dù đứng cao hơn, cũng chỉ có phong độ ở mức trung bình trong thời gian gần đây. Điều này khiến khoảng cách giữa hai đội không quá lớn khi xét đến những khó khăn về nhân sự của đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng Napoli xoay xở với lực lượng hạn chế. Nếu đội khách duy trì được sự chắc chắn và tận dụng lợi thế đối đầu, họ vẫn có cơ sở để cạnh tranh một kết quả tốt.

Về phía Monza, thách thức là tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận không thuận lợi, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà trước một đối thủ đang thiếu người. Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng, và yếu tố nhân sự của Napoli có thể quyết định diễn biến.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Monza · 1 thắng1 hòaNapoli · 3 thắng
19/04/2025
Monza
0 - 1
Napoli
NAP
30/09/2024
Napoli
2 - 0
Monza
NAP
07/04/2024
Monza
2 - 4
Napoli
NAP
30/12/2023
Napoli
0 - 0
Monza
Hòa
14/05/2023
Monza
2 - 0
Napoli
MON
Monza
5 trận gần nhất
BTBHB
8
Trận
2-1-5
T-H-B
15
Ghi (TB 1.9)
18
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
HTBBT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio9810+1525TTTTT
2Inter8710+1322TTTHT
3AS Roma9630+1521THTHH
9Cagliari9414-513BBBHT
10Napoli8323+311HBTHT
11Atalanta8314-110HBTBB
14Sassuolo9225-88BBBHB
15Monza8215-37BTBTB
16Genoa8215-77TBTBH
Tình hình lực lượng
Monza
M. Folorunsho (Coach's decision)
Y. Maye (Muscle Injury)
M. Pessina (Knee Injury)
J. Ziolkowski (Foot Injury)
M. Folorunsho (Coach's decision)
Y. Maye (Muscle Injury)
M. Pessina (Knee Injury)
J. Ziolkowski (Foot Injury)
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
B. Badiashile (Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
L. Spinazzola (Thigh Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)
B. Badiashile (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Monza vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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