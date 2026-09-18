Trực tiếp Monza vs Sassuolo: Monza nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Monza vs Sassuolo: Monza nhân đôi cách biệt

Văn Thể18/09/2026 21:09

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Monza đứng thứ 18 và phải nỗ lực tìm kiếm điểm số ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 19/09/2026.

Monza2 - 0SassuoloHiệp 2 — phút 86'
  • 86'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Monza 2 - 0 Sassuolo.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': S. Birindelli (Monza) nhận thẻ vàng.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': L. Lipani (Sassuolo) nhận thẻ vàng.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Monza): M. Mout vào sân thay J. Robinson.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Sassuolo): L. Skjellerup vào sân thay D. Bakola.

  • 80'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Monza 38% - 62% Sassuolo, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 5 - 4.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': M. Folorunsho (Monza) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sassuolo): B. Dominguez vào sân thay D. Berardi.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sassuolo): V. Adzic vào sân thay S. Esposito.

  • 66'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Monza 38% - 62% Sassuolo, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 4 - 4.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Sassuolo): K. Bowie vào sân thay K. Thorstvedt.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Sassuolo): L. Lipani vào sân thay N. Matic.

  • 63'BÀN THẮNG! Monza (2-0)

    Phút 63': G. Varela (Monza) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Monza): D. Mota vào sân thay P. Cutrone.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Monza): A. Bakoune vào sân thay R. Mangas.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Monza): F. Ondoa vào sân thay E. Akinsanmiro.

  • 52'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Monza 40% - 60% Sassuolo, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 3.

  • 51'BÀN THẮNG! Monza (1-0)

    Phút 51': G. Varela (Monza) lập công (kiến tạo: S. Birindelli). Tỷ số: 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Monza 42% - 58% Sassuolo, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 3.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': E. Kouadio (Monza) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 26'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Monza 42% - 58% Sassuolo, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Monza 53% - 47% Sassuolo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Monza tiếp đón Sassuolo.

Cập nhật lúc 03:30 19/09/2026

Đội hình chính thức
Monza
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ivan Juric
Sassuolo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alberto Aquilani
1
Noel Törnqvist
60
Eddy Kouadio
3
Lorenzo Lucchesi
44
Andrea Carboni
19
Samuele Birindelli
90
Michael Folorunsho
14
Ebenezer Akinsanmiro
7
Ricardo Mangas
10
Patrick Cutrone
46
Jay Robinson
9
Gustavo Varela
49
Arijanet Murić
46
Simone Cinquegrano
16
Fedde Leysen
15
Duje Ćaleta-Car
3
Josh Doig
42
Kristian Thorstvedt
18
Nemanja Matić
50
Darryl Bakola
10
Domenico Berardi
94
Sebastiano Esposito
45
Armand Laurienté
Dự bị
Monza
43 Aljaz Strajnar20 Demba Thiam6 Valentin Antov2 Saba Goglichidze24 Adam Bakoune5 Yvan Maye80 Mathis Mout21 Leonardo Colombo8 Manga Foe Ondoa
Sassuolo
80 Stefano Turati12 Giacomo Satalino20 Ignace Van der Brempt26 Cas Odenthal17 Vasilije Adžić8 Andrea Ghion33 Rafael Obrador25 Benjamín Domínguez35 Luca Lipani
Cập nhật đội hình lúc 01:24 19/09/2026
MonzaThống kêSassuolo
38%
Kiểm soát bóng
62%
13
Dứt điểm
16
6
Trúng đích
5
6
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
4

Cuộc so tài giữa Monza và Sassuolo diễn ra vào lúc 01:45 ngày 19/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn này. Đội khách Sassuolo bước vào trận đấu với tâm thế bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Monza đang ở thế phải nỗ lực tối đa để cải thiện tình hình tại nhóm cuối bảng.

Sassuolo bám sát nhóm dự cúp châu lục

Sassuolo đang cho thấy những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng này đứng ở vị trí thứ 9 với 7 điểm trong tay. Khoảng cách điểm số giúp thầy trò Sassuolo duy trì áp lực đáng kể lên các đội xếp trên và tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu lục.

Xét về mặt phong độ, Sassuolo thể hiện sự ổn định tương đối trong các lần ra sân gần đây. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Lối chơi hiệu quả cùng sự tập trung ở những thời điểm then chốt giúp đội khách tích lũy những điểm số quan trọng để duy trì vị thế cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Thách thức lớn dành cho Monza

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Monza đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Vị trí này phản ánh đúng những khó khăn mà Monza đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi và bảo toàn lợi thế.

Phong độ thi đấu của Monza trong thời gian gần đây chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ nét. Cụ thể, trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Monza gặp nhiều sức ép về mặt tâm lý trước khi bước vào cuộc tiếp đón Sassuolo trên sân nhà.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu

Mặc dù đang đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng, Monza lại nắm giữ một ưu thế tâm lý rất lớn khi nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Monza chiếm ưu thế hoàn toàn với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Sassuolo chưa giành được chiến thắng nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi ở những lần gặp nhau trước đây là điểm tựa vững chắc để Monza hướng tới một thế trận chủ động hơn. Ngược lại, Sassuolo sẽ phải vượt qua rào cản tâm lý từ các kết quả đối đầu chưa như ý trong quá khứ nếu muốn hiện thực hóa tham vọng giành điểm để tiếp tục cuộc đua bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với mục tiêu rõ ràng của hai bên, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao. Sassuolo nắm lợi thế về mặt phong độ cùng sự tự tin từ vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, hướng tới việc áp đặt nhịp độ để tìm kiếm trọn vẹn điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Về phía Monza, việc thi đấu trên sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội trong 5 trận gần nhất là cơ sở để họ tổ chức phòng ngự kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự tập trung của hàng thủ hai bên trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Monza · 3 thắng2 hòaSassuolo · 0 thắng
03/08/2024
Monza
2 - 2
Sassuolo
Hòa
28/01/2024
Monza
1 - 0
Sassuolo
MON
02/10/2023
Sassuolo
0 - 1
Monza
MON
20/05/2023
Sassuolo
1 - 2
Monza
MON
22/01/2023
Monza
1 - 1
Sassuolo
Hòa
Monza
5 trận gần nhất
BHTBB
4
Trận
0-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
11
Thủng lưới
Sassuolo
5 trận gần nhất
THHTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma4400+1112TTTT
2Inter4400+712TTTT
3Como4310+510TTTH
8Juventus4211+27BHTT
9Sassuolo4211+17THTB
10Napoli4202+16TBBT
17Parma4013-41BHBB
18Monza4013-51BHBB
19Genoa4013-61HBBB
Tình hình lực lượng
Monza
P. Ciurria (Inactive)
M. Pessina (Knee Injury)
I. Toure (Contusion)
J. Ziolkowski (Foot Injury)
P. Ciurria (Inactive)
M. Pessina (Knee Injury)
I. Toure (Contusion)
J. Ziolkowski (Foot Injury)
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
F. Cande (Knee Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
Y. Paz (Knee Injury)
E. Pieragnolo (Knee Injury)
C. Volpato (Thigh Injury)
S. Walukiewicz (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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