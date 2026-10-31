Trực tiếp Moreirense vs Estrela: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Moreirense vs Estrela: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể31/10/2026 17:45

Estrela bước vào trận với phong độ chưa tốt, thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu với Moreirense, đội xếp trên hai bậc, diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026.

Moreirense0 - 0EstrelaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Moreirense 43% - 57% Estrela, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thay người

    Phút 36' (Moreirense): Álvaro Martínez vào sân thay Francisco Domingues.

  • 25'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Estrela, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Santiago Serra (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Moreirense 44% - 56% Estrela; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Moreirense tiếp đón Estrela.

Cập nhật lúc 23:17 31/10/2026

Đội hình chính thức
Moreirense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
13
André Ferreira
76
Dinis Pinto
4
Kevyn Monteiro
66
Gilberto Batista
27
Kiko
23
N. John
65
Guilherme Liberato
11
Landerson
7
Manuel Ascenção Bebiano Mendonça
19
Tiago Andrade
79
L. Vonić
24
Léo Linck
21
M. Scholze
5
S. Leković
30
Patrick Luan
3
Mincarelli Davin
78
Santiago Serra
6
Höög Jansson
99
A. Marcus
14
L. Zvonarek
10
I. Stoica
37
L. Antonetti
Dự bị
Moreirense
25 Afonso Assis1 Aranha26 Maracás17 Álvaro Martínez21 Rodri Alonso12 Francisco Sampaio2 Leandro Henrique Sousa Santos28 Chipyoka Songa8 Stjepanović
Estrela
79 A. Chernev17 Jefferson Encada22 David Grilo49 R. Muteba28 T. Moustier71 Pedro Vanga51 Diogo Pinto72 H. Poniewas55 Rafa Soares
Cập nhật đội hình lúc 22:02 31/10/2026
MoreirenseThống kêEstrela
43%
Kiểm soát bóng
57%
3
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
0
0
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Estrela bước vào chuyến làm khách trên sân Moreirense với phong độ chưa tốt: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026 tại Parque Joaquim Almeida Freitas.

Estrela cần sớm chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Estrela gồm thua, thắng, thua, thua, hòa (tính từ trận mới nhất trở về trước). Đội khách chỉ có một chiến thắng duy nhất và để thua tới ba lần, nên sự thiếu ổn định là vấn đề rõ nhất lúc này.

Đáng chú ý, Estrela vừa thua ở trận gần nhất, nên chuyến hành quân này là cơ hội để họ lấy lại nhịp độ. Để làm được điều đó, đội khách cần giữ kỷ luật phòng ngự và hạn chế những sai sót đã khiến họ thua nhiều trận.

Moreirense có phong độ nhỉnh hơn

Moreirense đang có phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2, với diễn biến thắng, thua, thua, hòa, thắng tính từ trận mới nhất trở về trước.

Quan trọng hơn, Moreirense vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Điều này giúp họ có tâm lý tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà, trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Moreirense thắng 1 trận, Estrela thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội thường khó tạo ra khoảng cách và các trận đấu hay giằng co.

Vì vậy, dù phong độ đang nghiêng về chủ nhà, Estrela vẫn có cơ sở để tin rằng họ có thể mang về một kết quả tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất nhỏ

Moreirense đang đứng thứ 10 với 11 điểm, còn Estrela xếp thứ 12 với 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm và 2 bậc, nên kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt và nhận định

Với khoảng cách điểm số sát sao, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự chắc chắn trong từng pha bóng. Moreirense có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, trong khi Estrela cần một màn trình diễn kỷ luật để phá vỡ chuỗi kết quả không như ý.

Nhìn chung, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và tâm lý sau chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu với nhiều trận hòa cho thấy Estrela hoàn toàn có thể làm khó đối thủ nếu thi đấu tập trung.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Moreirense · 1 thắng3 hòaEstrela · 1 thắng
02/05/2026
Moreirense
3 - 2
Estrela
MOR
21/12/2025
Estrela
0 - 0
Moreirense
Hòa
02/03/2025
Moreirense
1 - 1
Estrela
Hòa
28/09/2024
Estrela
2 - 1
Moreirense
EST
08/04/2024
Moreirense
2 - 2
Estrela
Hòa
Moreirense
5 trận gần nhất
TBBHT
9
Trận
3-2-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
16
Thủng lưới
Estrela
5 trận gần nhất
BTBBH
9
Trận
2-4-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.6)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
9SC Braga9324-211BBBHT
10Moreirense9324-511TBHTB
11Famalicao9243+310TBTHH
12Estrela9243-310BBBHT
13Vitória SC922508TBHBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Moreirense vs Estrela: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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