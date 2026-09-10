TRỰC TIẾP Trực tiếp Moreirense vs GIL Vicente: GIL Vicente ép sân, chưa có bàn thắng Cuộc đối đầu giữa Moreirense và GIL Vicente tại vòng 8 Primeira Liga hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang có cùng 8 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Moreirense 0 - 0 GIL Vicente Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 41% - 59% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

24' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

12' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 28% - 72% GIL Vicente, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Moreirense tiếp đón GIL Vicente.

Cập nhật lúc 01:32 10/10/2026

Đội hình chính thức Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 66 Gilberto Batista 26 Maracás 27 Kiko 23 N. John 65 Guilherme Liberato 10 Kiko Bondoso 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 19 Tiago Andrade 79 L. Vonić 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 4 Elimbi Gilbert 39 Jonathan Buatu 45 David Moreira 12 A. Lausen 86 Diogo Ferreira Prioste 77 Murilo 10 Santi García 20 Gil Pinto Martins 23 Héctor Hernández Dự bị Moreirense 12 Francisco Barbosa Sampaio 11 Landerson 99 Maranhão 1 Aranha 20 João Veloso 17 Álvaro Martínez 4 Kevyn Monteiro 28 Chipyoka Songa 8 Stjepanović GIL Vicente 3 Espigares 11 Joelson Fernandes 32 M. Fernández 19 Guilherme 99 M. Kaba 82 Gonçalo Maia Pereira 27 A. Moreira 94 Samuel 2 José Silva Cập nhật đội hình lúc 00:18 10/10/2026

Moreirense Thống kê GIL Vicente 41% Kiểm soát bóng 59% 4 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 7 1 Thủ môn cứu thua 1

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 Primeira Liga (Portugal) giữa Moreirense và GIL Vicente sẽ diễn ra vào lúc 00:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Parque Joaquim Almeida Freitas. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng khi sở hữu điểm số ngang ngửa.

Tình thế cân bằng trên bảng xếp hạng

Bước vào vòng đấu thứ 8, cả hai đội bóng đều đang nắm trong tay 8 điểm. GIL Vicente tạm thời giữ vị trí thứ 9 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi Moreirense đứng ở vị trí thứ 12. Sự đồng đều về mặt điểm số khiến cuộc đọ sức tại sân Parque Joaquim Almeida Freitas mang ý nghĩa then chốt đối với vị trí hiện tại của cả hai câu lạc bộ.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Về phía đội chủ nhà, Moreirense trải qua chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, qua đó giúp đội bóng giải tỏa áp lực sau chuỗi hai thất bại liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, GIL Vicente cũng vừa giành trọn 3 điểm ở lượt đấu gần nhất. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách ghi nhận thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện này cần duy trì để hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Moreirense chỉ có được 1 trận thắng và hai bên hòa nhau 1 trận.

Dù có lợi thế sân nhà Parque Joaquim Almeida Freitas, Moreirense sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một GIL Vicente từng nhiều lần vượt qua họ trong quá khứ. Ngược lại, đội khách cần tận dụng sự tự tin từ thành tích đối đầu để đối phó với quyết tâm bứt phá của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 1 thắng 1 hòa GIL Vicente · 3 thắng GIL Vicente 2 - 2 Moreirense Hòa Moreirense 1 - 2 GIL Vicente GV GIL Vicente 2 - 0 Moreirense GV GIL Vicente 0 - 1 Moreirense MOR GIL Vicente 1 - 0 Moreirense GV

Moreirense 5 trận gần nhất H T B B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới GIL Vicente 5 trận gần nhất H B B H T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 8 Estrela 7 2 4 1 0 10 B H T H T 9 GIL Vicente 6 2 2 2 0 8 H B B H T 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B 11 Maritimo 7 2 2 3 -4 8 H B B B H 12 Moreirense 7 2 2 3 -6 8 H T B B T 13 Famalicao 7 1 4 2 +2 7 T H H H B …