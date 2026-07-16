Trực tiếp Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes: Hiệp 2 bắt đầu, Mornar dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes: Hiệp 2 bắt đầu, Mornar dẫn 1-0

Văn Thể16/07/2026 21:47

Mornar đối đầu Atlètic Club d'Escaldes tại Stadion Topolica lúc 01h45 ngày 17/07/2026, trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế từ lần gặp gần nhất.

Mornar1 - 0Atlètic Club d'EscaldesHiệp 2 — phút 87'
  • 87'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Mornar 1 - 0 Atlètic Club d'Escaldes.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Atlètic Club d'Escaldes): J. Sanmarful vào sân thay B. Sohaib.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Mornar): N. Vujnovic vào sân thay D. Zoric.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Mornar): B. Dubljevic vào sân thay A. Kaludjerovic.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atlètic Club d'Escaldes): B. Morales vào sân thay J. Barragan.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': P. Vukcevic (Mornar) nhận thẻ vàng.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': J. L. Assoubre (Atlètic Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Mornar): M. Rovcanin vào sân thay S. Denkovic.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': M. Blasco (Atlètic Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Atlètic Club d'Escaldes): J. L. Assoubre vào sân thay H. Bouharma.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': N. Vieira (Atlètic Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': S. Denkovic (Mornar) nhận thẻ vàng.

  • 20'BÀN THẮNG! Mornar (1-0)

    Phút 20': J. Dasic (Mornar) lập công (kiến tạo: D. Zoric). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mornar tiếp đón Atlètic Club d'Escaldes.

Cập nhật lúc 03:30 17/07/2026

Đội hình chính thức
Mornar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesco Stesevic
Atlètic Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marti Riverola
24
Benjamin Krijestarac
33
Nikola Stijepović
15
Jovan Baošić
6
Ilija Martinović
97
Petar Vukčević
17
Jovan Dašić
18
Darko Zorić
4
Andrija Kaluđerović
11
Yann Michael Yao
7
Stefan Denković
10
Demir Skrijelj
1
Adriá Fernandez
49
Adrià Gallego
15
Sergio Rodriguez
5
Chinchu
3
Marcos Blasco
14
Hamza Ryahi
6
Emanoel
10
Gemelson Vieira
11
David Valero Climent
7
Juan Barragan
17
Sohaib Boulayoune
Dự bị
Mornar
13 Vasilije Stojanović14 Nikola Vuković16 Filip Mitrović32 Velimir Ljutica8 Marko Đurišić21 Matija Rovčanin23 Balša Dubljević99 Vukas Dragović19 Nikola Vujnović
Atlètic Club d'Escaldes
30 Pacho Cano19 Diego Fernandes Antunes23 Kevin Olah8 Jean Luc9 Borja Morales Osuna20 Jota
Cập nhật đội hình lúc 01:35 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Mornar sẽ tiếp đón Atlètic Club d'Escaldes tại Stadion Topolica lúc 01h45 ngày 17/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là màn tái đấu đáng chú ý khi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất và Atlètic Club d'Escaldes là bên giành chiến thắng.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh dữ liệu phong độ gần nhất của hai đội đang tạo ra sự tương phản. Mornar vừa nhận một thất bại, trong khi Atlètic Club d'Escaldes bước vào cuộc đối đầu với kết quả thắng ở trận gần nhất.

Phong độ gần nhất tạo thế đối lập

Mornar chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần đây và đó là thất bại. Thông tin này chưa đủ để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, nhưng chắc chắn tạo ra áp lực nhất định khi họ trở lại thi đấu trên sân Stadion Topolica.

Ngược lại, Atlètic Club d'Escaldes có được chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này giúp đội khách bước vào trận đấu với trạng thái tích cực hơn về tinh thần, đồng thời có thêm cơ sở để duy trì cách tiếp cận tự tin trước đối thủ từng gặp.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Atlètic Club d'Escaldes

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Trong trận đấu đó, Mornar không giành chiến thắng và cũng không có kết quả hòa, còn Atlètic Club d'Escaldes là đội giành phần thắng.

Con số này không thể đại diện cho toàn bộ tương quan giữa hai đội, bởi mẫu đối đầu còn rất hạn chế. Tuy nhiên, nó vẫn là chi tiết đáng chú ý trước trận, đặc biệt khi kết quả gần nhất của mỗi bên cũng đang đi theo hai hướng khác nhau.

Điểm then chốt trong cách nhập cuộc

Với Mornar, ưu tiên lớn nhất có thể là nhanh chóng lấy lại sự chủ động sau thất bại gần nhất. Việc thi đấu tại Stadion Topolica có thể giúp họ hướng đến một thế trận tích cực hơn, nhưng đội chủ nhà cần tránh để áp lực từ kết quả trước đó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát trận đấu.

Atlètic Club d'Escaldes nhiều khả năng sẽ tận dụng sự tự tin có được từ chiến thắng gần nhất và lợi thế trong lần đối đầu trước. Đội khách có lý do để duy trì sự thận trọng, bởi dữ liệu hiện có chỉ cho thấy ưu thế ở quy mô nhỏ và không đủ để bảo đảm một trận đấu dễ dàng.

Trên phương diện chiến thuật, cuộc đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả trong các tình huống lên bóng. Mornar cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, trong khi Atlètic Club d'Escaldes phải chứng minh rằng kết quả tích cực gần nhất không chỉ là một khoảnh khắc nhất thời.

Nhận định trận đấu

Đây là trận đấu mà Atlètic Club d'Escaldes có phần nhỉnh hơn về tâm lý nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu được ghi nhận. Tuy vậy, Mornar vẫn có cơ hội tạo ra thế cân bằng nếu cải thiện cách nhập cuộc và tận dụng tốt không gian thi đấu tại Stadion Topolica.

Nhìn chung, cục diện hứa hẹn giằng co khi Mornar cần phản ứng sau thất bại, còn Atlètic Club d'Escaldes muốn duy trì ưu thế tinh thần. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý áp lực và chuyển hóa những thời điểm có lợi thành cơ hội rõ ràng.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Mornar · 0 thắng0 hòaAtlètic Club d'Escaldes · 1 thắng
09/07/2026
Atlètic Club d'Escaldes
2 - 1
Mornar
ACD
Mornar
5 trận gần nhất
BHTTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Atlètic Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes: Hiệp 2 bắt đầu, Mornar dẫn 1-0
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