TRỰC TIẾP Trực tiếp Mỹ vs Bỉ: Đội hình xuất phát Cuộc chạm trán loại trực tiếp tại Lumen Field hứa hẹn kịch tính khi Mỹ đang có phong độ ấn tượng đối đầu với một đội tuyển Bỉ giàu kinh nghiệm nhưng từng gây khó dễ cho đại diện chủ nhà trong quá khứ.

Mỹ vs Bỉ SẮP BẮT ĐẦU • 07:00 07:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Mỹ và Bỉ đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:00.

Cập nhật lúc 06:22 07/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 06:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Mỹ

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Mauricio Pochettino

Đội hình xuất phát:

24. Matthew Freese (G)

16. Alexander Freeman (D)

3. Chris Richards (D)

13. Tim Ream (D)

5. Antonee Robinson (D)

8. Weston McKennie (M)

4. Tyler Adams (M)

17. Malik Tillman (M)

2. Sergiño Dest (F)

20. Folarin Balogun (F)

10. Christian Pulišić (F)

Dự bị:

1. Matt Turner

25. Chris Brady

12. Miles Robinson

22. Mark McKenzie

6. Auston Trusty

23. Joe Scally

26. Alex Zendejas

7. Giovanni Reyna

18. Maximilian Arfsten

21. Timothy Weah

11. Brenden Aaronson

14. Sebastian Berhalter

19. Haji Wright

9. Ricardo Pepi

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

23. Nicolas Raskin (M)

24. Amadou Onana (M)

14. Dodi Lukebakio (M)

8. Youri Tielemans (M)

10. Leandro Trossard (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

13. Mike Penders

12. Senne Lammens

18. Joaquin Seys

3. Arthur Theate

16. Koni De Winter

2. Zeno Debast

15. Thomas Meunier

19. Diego Moreira

11. Jérémy Doku

22. Alexis Saelemaekers

6. Axel Witsel

7. Kevin De Bruyne

20. Hans Vanaken

26. Matías Fernández-Pardo

9. Romelu Lukaku

Vòng 1/8 World Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bỉ trên sân trung lập Lumen Field, nơi chỉ có một đội được đi tiếp và đội còn lại sẽ phải dừng bước. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa mọi toan tính về thứ hạng hay điểm số đều không còn ý nghĩa - chỉ kết quả sau 90 phút (hoặc hơn) mới quyết định tất cả.

Phong độ đối lập trước giờ G

Mỹ đang bước vào trận đấu với khí thế hưng phấn khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, chỉ để thua đúng một trận. Chuỗi phong độ này cho thấy đội bóng do đang có sự ổn định cần thiết cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh áp lực của một trận đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, Bỉ có phần thận trọng hơn với 2 trận hòa liên tiếp gần đây nhất, trước đó là 2 trận thắng. Chuỗi kết quả này phản ánh một đội bóng giàu kinh nghiệm, biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu nhưng cũng có thể đang thiếu đi sự sắc bén cần thiết để tạo đột biến trước những đối thủ phòng ngự chặt chẽ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ

Nhìn vào hai lần chạm trán gần nhất, Bỉ đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả hai trận, trong khi Mỹ chưa từng giành được chiến thắng hay cả một trận hòa trước đối thủ này. Đây rõ ràng là một thông số đáng lưu tâm, cho thấy Bỉ đã có những giải pháp chiến thuật hiệu quả để khắc chế lối chơi của đội tuyển Mỹ trong quá khứ.

Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và phong độ hiện tại của Mỹ có thể là yếu tố giúp đội bóng này viết lại câu chuyện đối đầu. Một trận đấu loại trực tiếp thường mang tính chất khác biệt hoàn toàn so với các cuộc chạm trán ở vòng bảng hay giao hữu, khi cả hai đội đều buộc phải dốc toàn lực.

Bài toán chiến thuật trên sân trung lập

Việc thi đấu tại Lumen Field trong khuôn khổ một giải đấu tập trung đồng nghĩa không bên nào có lợi thế sân nhà thực sự, dù yếu tố địa lý có thể phần nào nghiêng về phía Mỹ. Điều này buộc cả hai huấn luyện viên phải xây dựng chiến thuật dựa trên thế mạnh nội tại của đội bóng thay vì tận dụng ưu thế khán giả hay sự quen thuộc mặt sân.

Với Mỹ, chuỗi phong độ tích cực gần đây có thể là nền tảng để đội bóng này chơi với sự tự tin cần thiết, chủ động pressing tầm cao và tạo sức ép ngay từ những phút đầu. Ngược lại, Bỉ với kinh nghiệm trận mạc dày dạn có xu hướng chơi chặt chẽ, kiểm soát bóng và chờ đợi thời cơ để tung ra những đòn quyết định, đặc biệt khi đội bóng này đã có lịch sử thành công trước Mỹ.

Nhận định

Đây hứa hẹn là một trận đấu cân bằng và giàu cảm xúc, nơi phong độ hiện tại của Mỹ đối chọi với bề dày kinh nghiệm cùng lịch sử đối đầu thuận lợi của Bỉ. Tính chất loại trực tiếp sẽ khiến cả hai đội phải thi đấu thận trọng hơn, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi được tạo ra.

Yếu tố tâm lý và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định nhiều khả năng sẽ là chìa khóa phân định thắng thua, khi cả hai đội đều có những lý do để tin vào khả năng đi tiếp của mình.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

29/03/2026: Mỹ 2 - 5 Bỉ

02/07/2014: Bỉ 2 - 1 Mỹ

Phong độ gần đây của Mỹ

02/07/2026: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)

Phong độ gần đây của Bỉ

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mỹ 1 6 WLWW

Phong độ và thống kê đội

Mỹ

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

USA

F. Balogun: Red Card (Missing Fixture)

M. McKenzie: Bruised Foot (Missing Fixture)

C. Roldan: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Belgium

Z. Debast: Leg Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Bỉ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mỹ thắng: 10%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Mỹ: -3.5 bàn

Bỉ: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Belgium