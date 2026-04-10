Trực tiếp Mỹ vs Mexico: Hiệp 2 bắt đầu, Mỹ dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Mỹ vs Mexico: Hiệp 2 bắt đầu, Mỹ dẫn 1-0

Văn Thể04/10/2026 04:25

Mexico sở hữu chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng trước khi làm khách tại State Farm Stadium chạm trán tuyển Mỹ, hứa hẹn tạo nên màn so tài chặt chẽ vào ngày 04/10.

Mỹ1 - 0MexicoHiệp 2 — phút 62'
  • 62'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Mỹ 1 - 0 Mexico.

  • 62'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 41% - 59% Mexico, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 49'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 39% - 61% Mexico, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 5.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Mexico): M. Chavez Garcia vào sân thay J. Gallardo.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Mexico): L. Chavez vào sân thay L. Romo.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 36'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 38% - 62% Mexico, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 2.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': L. Romo (Mexico) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 28'BÀN THẮNG! Mỹ (1-0)

    Phút 28': J. Hall (Mỹ) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 40% - 60% Mexico, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 12'Mexico ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 37% - 63% Mexico, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mỹ tiếp đón Mexico.

Cập nhật lúc 10:32 04/10/2026

Đội hình chính thức
Mỹ
Sơ đồ 4-2-3-1
Mexico
Sơ đồ 4-3-3
24
Diego Kochen
16
Alexander Freeman
5
Antonee Robinson
6
Auston Trusty
3
Chris Richards
14
Sebastian Berhalter
4
Tyler Adams
8
Cavan Sullivan
7
Giovanni Reyna
17
Malik Tillman
19
Julian Hall
1
Raúl Rangel
23
Jesús Gallardo
5
Johan Vásquez
15
Israel Reyes
3
Diego Campillo
17
Orbelín Pineda
6
Erik Lira
28
Santiago Sandoval
25
Roberto Alvarado
11
Santiago Giménez
7
Luis Romo
Dự bị
Mỹ
1 Matthew Freese28 Brian Schwake13 Peyton Miller20 Neil Pierre21 Frankie Westfield2 Sergiño Dest18 George Campbell26 Adri Mehmeti11 Zavier Gozo
Mexico
12 Oscar García4 Victor Guzmán20 Mateo Chávez27 Everardo López2 Jorge Sánchez24 Luis Chávez19 Denzell Garcia21 Hugo Camberos26 Isaías Violante
Cập nhật đội hình lúc 09:03 04/10/2026
MỹThống kêMexico
41%
Kiểm soát bóng
59%
2
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
14
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
0

Trận chạm trán giữa tuyển Mỹ và Mexico diễn ra vào lúc 09:00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động State Farm Stadium mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội bóng. Mexico bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể, nơi bản lĩnh của họ liên tục được tôi luyện trước những sức ép lớn.

Phong độ trái ngược giữa hai bờ chiến tuyến

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với chuỗi kết quả có phần thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, xen giữa các thắng lợi là những cú vấp, phản ánh khả năng duy trì sự tập trung của tuyến phòng ngự vẫn còn những khoảng trống cần gia cố.

Ngược lại, Mexico đang thể hiện một bộ mặt vô cùng lì lợm và kỷ luật. Trong 5 trận gần nhất ra sân, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi sở hữu 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đặc biệt, việc liên tiếp giành trọn vẹn 3 trận thắng ở những lần xuất quân gần nhất giúp tinh thần của các cầu thủ Mexico lên rất cao trước chuyến hành quân lần này.

Lịch sử đối đầu cân bằng tuyệt đối

Bên cạnh yếu tố phong độ hiện tại, những cuộc đụng độ trong quá khứ giữa hai đội luôn diễn ra với sự giằng co quyết liệt. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên đều giành được 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên đã quá hiểu điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Lợi thế sân bãi tại State Farm Stadium là điểm tựa của đội tuyển Mỹ, tuy nhiên phong độ ổn định cùng sự vững vàng của Mexico hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và toan tính cao độ trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Mỹ · 2 thắng1 hòaMexico · 2 thắng
07/07/2025
Chung kết
Mỹ
1 - 2
Mexico
MEX
16/10/2024
Mexico
2 - 0
Mỹ
MEX
25/03/2024
Chung kết
Mexico
0 - 2
Mỹ
MỸ
16/06/2023
Bán kết
Mỹ
3 - 0
Mexico
MỸ
20/04/2023
Mỹ
1 - 1
Mexico
Hòa
Mỹ
5 trận gần nhất
TTBTB
6
Trận
3-0-3
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
14
Thủng lưới
Mexico
5 trận gần nhất
HHBTT
10
Trận
6-4-0
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Mỹ vs Mexico: Hiệp 2 bắt đầu, Mỹ dẫn 1-0
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