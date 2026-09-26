TRỰC TIẾP Trực tiếp Mỹ vs Peru: Mỹ mở tỷ số Trận giao hữu giữa đội tuyển Mỹ và Peru diễn ra lúc 03:30 ngày 27/09/2026, là cơ hội để cả hai đội rà soát nhân sự sau chuỗi trận chưa đạt phong độ tốt nhất.

Mỹ 1 - 0 Peru Hiệp 1 — phút 14' 14' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mỹ 1 - 0 Peru.

12' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 69% - 31% Peru, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

4' BÀN THẮNG! Mỹ (1-0) Phút 4': J. Ellis (Mỹ) lập công (kiến tạo: G. Reyna). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 03:52 27/09/2026

Đội hình chính thức Mỹ Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mauricio Pochettino Peru Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Óscar Manuel Ibáñez Holzmann 1 Matthew Freese 16 Alexander Freeman 6 Auston Trusty 18 George Campbell 10 Yunus Musah 8 Cavan Sullivan 4 Tyler Adams 7 Giovanni Reyna 13 Peyton Miller 22 Justin Ellis 17 Malik Tillman 1 Pedro Gallese 22 Oliver Sonne 5 Miguel Araujo 15 Renzo Garcés 4 Marcos López 16 Wilder Cartagena 19 Yoshimar Yotún 26 Piero Magallanes 11 Jairo Vélez 27 Jhonny Vidales 9 Gianluca Lapadula Dự bị Mỹ 24 Diego Kochen 25 Chris Brady 28 Brian Schwake 20 Neil Pierre 5 Antonee Robinson 21 Frankie Westfield 12 Miles Robinson 2 Sergiño Dest 15 Brooklyn Raines Peru 12 Matías Córdova 21 Diego Romero 23 César Inga 13 Marco Huamán 14 Rodrigo Vilca 8 Erick Noriega 3 Alfonso Barco 2 Oslimg Mora 6 Jesús Pretell Cập nhật đội hình lúc 03:14 27/09/2026

Mỹ Thống kê Peru 69% Kiểm soát bóng 31% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 0 Phạm lỗi 3

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Peru trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies) sẽ diễn ra vào lúc 03:30 ngày 27/09/2026. Đây là màn so tài được cả hai đội bóng tận dụng để kiểm nghiệm bộ khung chiến thuật cũng như tinh chỉnh lối chơi sau những màn trình diễn chưa thực sự ổn định trong thời gian gần đây.

Phong độ thi đấu của hai đội

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với phong độ cần nhiều cải thiện. Trong 4 trận gần nhất, đại diện xứ cờ hoa chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu gần nhất của họ đều khép lại với kết quả trắng tay, khiến ban huấn luyện buộc phải tìm kiếm những phương án vận hành hiệu quả hơn nhằm lấy lại cảm giác chiến thắng.

Ở bên kia chiến tuyến, Peru cũng không sở hữu phong độ quá ấn tượng. Đội bóng Nam Mỹ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Trận đấu vừa qua của Peru khép lại với một thất bại, phản ánh những khó khăn nhất định trong việc duy trì tính ổn định giữa các tuyến.

Tương quan trước giờ bóng lăn

Ở lần chạm trán duy nhất gần đây giữa hai nền bóng đá, đôi bên đã rời sân với kết quả hòa khi không đội nào ghi tên mình vào thế dẫn trước trọn vẹn. Kết quả bất phân thắng bại đó cho thấy sự cân bằng đáng kể về mặt thế trận mỗi khi hai đội đối đầu trực tiếp.

Trận giao hữu lần này tiếp tục mở ra cơ hội để cả hai huấn luyện viên thử nghiệm nhân tố mới và hoàn thiện các bài phối hợp chiến thuật. Với quyết tâm cải thiện chuỗi trận nghèo nàn vừa qua, cả Mỹ và Peru đều hướng tới việc tổ chức thế trận chặt chẽ và tận dụng tối đa từng cơ hội tạo ra trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Mỹ · 0 thắng 1 hòa Peru · 0 thắng Mỹ 1 - 1 Peru Hòa

Mỹ 5 trận gần nhất B T B T T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới Peru 5 trận gần nhất B T H B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới