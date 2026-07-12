TRỰC TIẾP Trực tiếp Na Uy vs Anh: Đội hình xuất phát Na Uy và Anh bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp trên sân trung lập Hard Rock Stadium, nơi chỉ một tấm vé bán kết được trao cho đội chiến thắng.

Na Uy vs Anh SẮP BẮT ĐẦU • 04:00 04:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Na Uy và Anh đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 04:00.

Cập nhật lúc 03:22 12/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 03:22 12/07/2026

Đội hình chính thức

Na Uy

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

1. Ørjan Nyland (G)

26. Julian Ryerson (D)

3. Kristoffer Ajer (D)

17. Torbjørn Heggem (D)

5. David Møller Wolfe (D)

10. Martin Ødegaard (M)

8. Sander Berge (M)

6. Patrick Berg (M)

7. Alexander Sørloth (F)

9. Erling Haaland (F)

21. Andreas Schjelderup (F)

Dự bị:

12. Sander Tangvik

13. Egil Selvik

4. Leo Østigård

15. Fredrik André Bjørkan

24. Sondre Langås

25. Henrik Sælebakke Falchener

16. Marcus Pedersen

2. Morten Thorsby

14. Fredrik Aursnes

18. Kristian Thorstvedt

19. Thelo Aasgaard

22. Oscar Bobb

23. Jens Petter Hauge

11. Jørgen Strand Larsen

20. Antonio Nusa

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

2. Ezri Konsa (D)

5. John Stones (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

20. Noni Madueke (M)

10. Jude Bellingham (M)

18. Anthony Gordon (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

13. Dean Henderson

23. James Trafford

12. Trevoh Chalobah

15. Dan Burn

24. Reece James

25. Djed Spence

14. Jordan Henderson

16. Kobbie Mainoo

17. Morgan Rogers

21. Eberechi Eze

7. Bukayo Saka

11. Marcus Rashford

19. Ollie Watkins

22. Ivan Toney

Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7/2026 trên sân Hard Rock Stadium sẽ là cuộc chiến một mất một còn, nơi đội thua sẽ phải xách vali về nước ngay lập tức. Đây là trận đấu loại trực tiếp, không còn khái niệm thứ hạng hay điểm số để tính toán, chỉ có kết quả sau 90 phút hoặc hơn mới quyết định đội nào được đi tiếp.

Phong độ hai đội trước giờ G

Na Uy bước vào trận đấu với chuỗi thành tích khá tốt trong 5 trận gần nhất, khi thắng 4 và chỉ để thua 1 trận. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng Bắc Âu đang có sự ổn định về mặt phong độ, đủ tự tin để đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp.

Trong khi đó, Anh cho thấy sự vượt trội rõ rệt hơn khi thắng 4 trận và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng nghĩa với việc thầy trò Tam Sư chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi trận bất bại này là cơ sở để người hâm mộ tin rằng đại diện của bóng đá Anh đang có phong độ cực kỳ đáng gờm khi bước vào giai đoạn knock-out của giải đấu.

Tính chất một mất một còn

Vì diễn ra tại vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng không có cơ hội sửa sai nếu để thua. Áp lực tâm lý vì thế sẽ đè nặng lên cả hai huấn luyện viên trong việc lựa chọn đấu pháp, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả một hành trình World Cup.

Với việc trận đấu tổ chức trên sân trung lập, yếu tố lợi thế địa lý gần như không tồn tại. Cả Na Uy lẫn Anh đều sẽ phải dựa hoàn toàn vào bản lĩnh, chiến thuật và phong độ hiện tại để giành quyền đi tiếp, thay vì trông chờ vào sự cổ vũ của khán giả nhà.

Nhận định chuyên môn

Xét về mạch trận gần đây, Anh đang nhỉnh hơn về sự ổn định khi duy trì mạch bất bại, trong khi Na Uy dù có phong độ tốt nhưng vẫn để lọt một trận thua trong giai đoạn vừa qua. Điều này cho thấy thầy trò Tam Sư có phần được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý thi đấu bước vào trận đấu quyết định.

Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, đặc biệt khi cả hai đội đều đang có phong độ tốt trước thềm trận đấu. Na Uy hoàn toàn có thể tận dụng sự tự tin từ chuỗi trận thắng gần đây để tạo ra bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu căng thẳng, giàu cảm xúc và khó đoán định cho đến những phút cuối cùng.

Phong độ gần đây của Na Uy

06/07/2026: Brazil 1-2 Na Uy (Thắng)

01/07/2026: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

Phong độ gần đây của Anh

06/07/2026: Mexico 2-3 Anh (Thắng)

01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Na Uy 2 6 WWLWW

Phong độ và thống kê đội

Na Uy

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 12 bàn (TB: 2.4 bàn/trận)

Thủng lưới: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Anh

Phong độ 5 trận gần nhất: WDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Norway

M. Pedersen: Cold (Missing Fixture)

England

J. Henderson: Wirst Injury (Missing Fixture)

J. Quansah: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Anh

Tỷ lệ dự đoán:

Na Uy thắng: 10%

Hòa: 45%

Anh thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Na Uy: -2.5 bàn

Anh: -5.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : England and +1.5 goals