Trực tiếp Na Uy vs Pháp: Pháp nới rộng cách biệt 1-3 Trận đại chiến tại Gillette Stadium giữa Na Uy và Pháp sẽ phân định ngôi đầu bảng khi cả hai đội đều đang có mạch toàn thắng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận.

Na Uy 1 - 3 Pháp ● Hiệp 1 — phút 39' 39' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Na Uy 1 - 3 Pháp.

32' BÀN THẮNG! Pháp (1-3) Phút 32': O. Dembele (Pháp) lập công (kiến tạo: A. Tchouameni). Tỷ số: 1 - 3.

21' BÀN THẮNG! Na Uy (1-2) Phút 21': T. Aasgaard (Na Uy) lập công (kiến tạo: A. Schjelderup). Tỷ số: 1 - 2.

20' BÀN THẮNG! Pháp (0-2) Phút 20': O. Dembele (Pháp) lập công (kiến tạo: K. Mbappe). Tỷ số: 0 - 2.

10' Thẻ vàng Phút 10': P. Berg (Na Uy) nhận thẻ vàng (Holding).

7' BÀN THẮNG! Pháp (0-1) Phút 7': O. Dembele (Pháp) lập công (kiến tạo: K. Mbappe). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Na Uy tiếp đón Pháp.

Cập nhật lúc 02:39 27/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp diễn ra vào lúc 02:00 ngày 27/06/2026 tại sân vận động Gillette Stadium trong khuôn khổ World Cup. Đây được xem là trận chung kết của bảng đấu khi cả hai đội bóng đều đã thể hiện sức mạnh vượt trội để sớm giành vé đi tiếp.

Cuộc đua giành vị trí số một

Hiện tại, đội tuyển Pháp đang tạm chiếm giữ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Ngay phía sau, Na Uy cũng đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai với cùng 6 điểm nhưng kém hơn về các chỉ số phụ. Trận đấu trực tiếp này là cơ hội duy nhất để Na Uy lật đổ ngôi đầu, trong khi Pháp chỉ cần một kết quả thuận lợi để duy trì vị thế của mình.

Phong độ ấn tượng của hai đội tuyển

Cả Na Uy và Pháp đều bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích ấn tượng. Đội tuyển Na Uy đã chứng minh được sự ổn định khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi gắn kết đã giúp đại diện Bắc Âu trở thành một đối thủ đáng gờm tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp vẫn đang khẳng định đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu. Với 2 trận thắng liên tiếp gần đây, "Gà trống Gaulois" cho thấy sự hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Việc đang đứng ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng phản ánh đúng thực lực và phong độ ổn định mà đoàn quân áo lam đang sở hữu.

Nhận định chiến thuật tại Gillette Stadium

Với tính chất của một trận tranh ngôi đầu, cả hai đội hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn chuyên môn cao. Pháp với vị thế cửa trên có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Na Uy với phong độ thăng hoa hoàn toàn có đủ khả năng để tạo nên những bất ngờ từ các tình huống phản công nhanh.

Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp đội giành chiến thắng có được lợi thế tâm lý cực lớn cũng như một nhánh đấu thuận lợi hơn ở vòng knock-out. Sự cân bằng về mặt điểm số và phong độ hiện tại giữa Na Uy và Pháp khiến cuộc đối đầu tại Gillette Stadium trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất của lượt trận này.

Phong độ gần đây của Na Uy

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thắng)

31/03/2026: Na Uy 0-0 Thụy Sĩ (Hòa)

Phong độ gần đây của Pháp

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

09/06/2026: Pháp 3-1 Bắc Ireland (Thắng)

05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thua)

30/03/2026: Colombia 1-3 Pháp (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Pháp 1 6 WW Na Uy 2 6 WW

Phong độ và thống kê đội

Na Uy (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Pháp (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Norway: Không có thông tin chấn thương

France: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: France

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -4.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : draw or France and +1.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 01:29 27/06/2026

Đội hình chính thức

Na Uy

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

13. Egil Selvik (G)

14. Fredrik Aursnes (D)

25. Henrik Sælebakke Falchener (D)

4. Leo Østigård (D)

15. Fredrik André Bjørkan (D)

18. Kristian Thorstvedt (M)

6. Patrick Berg (M)

22. Oscar Bobb (M)

19. Thelo Aasgaard (M)

21. Andreas Schjelderup (M)

11. Jørgen Strand Larsen (F)

Dự bị:

1. Ørjan Nyland

12. Sander Tangvik

3. Kristoffer Ajer

5. David Møller Wolfe

17. Torbjørn Heggem

24. Sondre Langås

16. Marcus Pedersen

2. Morten Thorsby

8. Sander Berge

10. Martin Ødegaard

26. Julian Ryerson

23. Jens Petter Hauge

7. Alexander Sørloth

9. Erling Haaland

20. Antonio Nusa

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

26. Maxence Lacroix (D)

19. Theo Hernández (D)

8. Aurélien Tchouaméni (M)

6. Manu Koné (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

20. Désiré Doué (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị: