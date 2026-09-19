Trực tiếp Nacional vs Famalicao: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nacional vs Famalicao: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể19/09/2026 16:37

Cả Nacional và Famalicao đều đang có 4 điểm và tìm kiếm sự bứt phá sau chuỗi trận không như ý, hứa hẹn màn so tài giằng co trên sân Estádio da Madeira.

Nacional0 - 0FamalicaoHiệp 1 — phút 6'
  • 6'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nacional tiếp đón Famalicao.

Cập nhật lúc 21:36 19/09/2026

Đội hình chính thức
Nacional
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alexandre Santos
Famalicao
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
1
Renato Bellucci
2
Daniel Isai de la Cruz de la Cruz
33
Francisco Gonçalves
38
Zé Vitor
5
José Gomes
6
Matheus Dias
8
Miguel Baeza
20
Matchoi Djaló
15
C. Labidi
12
Song Min-Kyu
9
A. Obando
25
L. Carević
17
Rodrigo Pinheiro
15
Víctor Rofino
4
van Breemen
28
Pedro Francisco
14
Mathias De Amorim
8
Marcos Peña
23
Gil Dias
21
Tamás Szücs
7
Sorriso
70
G. Koutsias
Dự bị
Nacional
31 D. Dongmo14 Ivanildo Fernandes11 S. Gavriel7 M. Jensen13 João Gonçalves21 W. Kokolo23 Mateus Iseppe50 Kevyn99 Pablo Ruan
Famalicao
5 L. Meyer19 Paulo Moreira3 L. Realpe33 P. Salas10 Pedro Santos1 I. Zlobin2 Gustavo Garcia24 Mathis Jangeal9 U. Abubakar
Cập nhật đội hình lúc 21:04 19/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Nacional và Famalicao vào lúc 21h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estádio da Madeira diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý muốn. Khi điểm số của đôi bên đang ngang bằng nhau, từng pha xử lý trên sân đều có thể tạo ra bước ngoặt định đoạt thế trận.

Áp lực điểm số đè nặng trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu này, cả Famalicao lẫn Nacional đều đang nắm giữ 4 điểm. Famalicao tạm xếp ở vị trí thứ 13, trong khi đội chủ nhà Nacional bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 15. Cách biệt về mặt điểm số hoàn toàn không tồn tại, khiến cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội không thể tốt hơn để một trong hai bên vượt lên thiết lập ưu thế.

Sự tương đồng về mặt điểm số phản ánh một khởi đầu chưa thực sự trọn vẹn của cả hai đội. Chính vì thế, tâm lý thận trọng nhưng không kém phần quyết tâm sẽ là kim chỉ nam trong cách tiếp cận trận đấu của hai ban huấn luyện, nơi sự kiên nhẫn nhiều khả năng được đặt lên hàng đầu.

Những dấu hiệu trái chiều từ phong độ gần đây

Xét về phong độ thi đấu, Nacional vừa có được cú hích tinh thần vô cùng quan trọng. Dù phải trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó, đội chủ sân Estádio da Madeira đã kịp thời ngắt mạch thất vọng bằng một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Thắng lợi quý giá này không chỉ giải tỏa tâm lý căng thẳng mà còn tiếp thêm niềm tin đáng kể cho các cầu thủ khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Famalicao vẫn đang chật vật tìm kiếm lại cảm giác chiến thắng trọn vẹn. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội khách đã để hòa 3 trận và nhận thất bại ở 2 trận đấu gần đây nhất. Mạch trận không thắng kéo dài đang tạo nên một thử thách tâm lý không nhỏ, buộc Famalicao phải có những điều chỉnh chặt chẽ hơn trong lối chơi nếu muốn giành được kết quả khả quan trên sân khách.

Lịch sử đối đầu và cục diện khó đoán

Dù đang gặp trục trặc về mặt phong độ, Famalicao lại sở hữu điểm tựa tinh thần từ thành tích đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Famalicao chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Nacional giành thắng lợi đúng 1 lần. Sự vượt trội này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách trong chuyến hành quân tới Estádio da Madeira.

Tuy nhiên, lợi thế sân bãi cùng đà hồi sinh từ chiến thắng gần nhất sẽ là vũ khí sắc bén của Nacional để cân bằng lại cán cân đối đầu. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra với nhịp độ giằng co quyết liệt ở khu vực trung tuyến, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn sơ hở của đối phương sẽ nắm giữ chìa khóa giành trọn vẹn niềm vui.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nacional · 1 thắng1 hòaFamalicao · 3 thắng
21/03/2026
Famalicao
1 - 0
Nacional
FAM
01/11/2025
Nacional
0 - 1
Famalicao
FAM
01/03/2025
Nacional
2 - 1
Famalicao
NAC
29/09/2024
Famalicao
0 - 0
Nacional
Hòa
16/05/2021
Famalicao
3 - 0
Nacional
FAM
Nacional
5 trận gần nhất
BBBBT
6
Trận
1-1-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
11
Thủng lưới
Famalicao
5 trận gần nhất
HHHBB
6
Trận
0-4-2
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
12Alverca6123-35TBHBH
13Famalicao6042-24HHHBB
14Vitória SC6114-34BHBTB
15Nacional6114-44BBBBT
16Rio Ave6114-94HBBTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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