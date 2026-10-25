Trực tiếp Nacional vs SC Braga: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nacional vs SC Braga: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể25/10/2026 20:17

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi Nacional tiếp SC Braga tại Estádio da Madeira lúc 01:00 ngày 26/10/2026.

Nacional0 - 0SC BragaHiệp 1 — phút 9'
  • 9'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nacional tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 01:09 26/10/2026

Đội hình chính thức
Nacional
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Henriques
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Franclim Carvalho
1
Renato Bellucci
11
S. Gavriel
33
Francisco Gonçalves
38
Zé Vitor
21
W. Kokolo
6
Matheus Dias
8
Miguel Baeza
7
M. Jensen
15
C. Labidi
12
Song Min-Kyu
29
N. Kader
31
Bernardo Fontes
14
Lagerbielke
22
Sergio Barcia
26
B. Arrey-Mbi
2
Víctor Gómez
29
J. Gorby
16
Tomás Marqués
11
Gabriel Silva
21
Ricardo Horta
17
J. Milošević
10
Pau Victor
Dự bị
Nacional
20 Matchoi Djaló31 D. Dongmo14 Ivanildo Fernandes13 João Gonçalves5 José Gomes17 F. Nava9 A. Obando99 Pablo Ruan26 Joel da Silva
SC Braga
20 M. Dorgeles23 Huseinbašić78 João Carvalho8 João Moutinho9 Fran Navarro50 Diego Rodrigues34 E. Tıknaz7 Diogo Travassos6 Vitor Carvalho
Cập nhật đội hình lúc 00:32 26/10/2026

Nacional và SC Braga gặp nhau với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/10/2026 tại Estádio da Madeira.

Nacional chưa tìm được lối thoát

Chủ nhà đang đi qua giai đoạn nặng nề nhất. Nacional thua cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả khiến sự tự tin của đội bóng bị bào mòn rõ rệt.

Trên bảng xếp hạng, Nacional đứng thứ 17 với 4 điểm. Với một đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, một kết quả tích cực trước sân nhà sẽ có ý nghĩa tinh thần lớn.

SC Braga cũng chao đảo

Khách không ở trong trạng thái tốt hơn nhiều. SC Braga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là chiến thắng ở trận mới nhất, giúp đội bóng cắt đứt mạch ba trận thua liên tiếp trước đó.

Hiện SC Braga đứng thứ 9 với 11 điểm, hơn Nacional 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội khách vẫn nhỉnh hơn về thành tích tích lũy, dù phong độ gần đây chưa thuyết phục.

Thế đối đầu nghiêng về SC Braga

Lịch sử gặp nhau gần đây đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, SC Braga thắng 4 trận, Nacional thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho SC Braga. Tuy nhiên, Nacional sẽ thi đấu trên sân nhà và cần một chiến thắng để phá vỡ chuỗi trận tệ hại của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Nacional, bài toán trước hết là sự ổn định. Đội bóng đã thua liên tiếp nên khó có thể mạo hiểm quá mức. Việc giữ vững thế trận và hạn chế sai sót cá nhân là yêu cầu cơ bản để có điểm số.

Ngược lại, SC Braga mang theo chút hưng phấn từ chiến thắng gần nhất cùng lợi thế đối đầu. Nếu duy trì được sự tập trung, đội khách có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Tuy vậy, phong độ chập chờn với 3 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất là điều họ cần cải thiện.

Nhận định

Đây là cuộc gặp của hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. SC Braga có lợi thế về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu, còn Nacional có yếu tố sân nhà và động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi 5 trận thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng được quyết định bởi bản lĩnh và sự tập trung của hai bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nacional · 1 thắng0 hòaSC Braga · 4 thắng
01/03/2026
Nacional
1 - 2
SC Braga
SB
24/11/2025
Vòng 1/16
SC Braga
4 - 2
Nacional
SB
29/09/2025
SC Braga
0 - 1
Nacional
NAC
22/02/2025
SC Braga
1 - 0
Nacional
SB
21/09/2024
Nacional
0 - 3
SC Braga
SB
Nacional
5 trận gần nhất
BBBBB
8
Trận
1-1-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
18
Thủng lưới
SC Braga
5 trận gần nhất
TBBBH
8
Trận
3-2-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
8Alverca9324011BTTTB
9SC Braga8323-111BBHTB
10Estrela9243-310BBBHT
16Casa Pia9216-127TBTBH
17Nacional8116-94BBBBB
18Estoril8026-82BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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