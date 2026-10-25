TRỰC TIẾP Trực tiếp Nacional vs SC Braga: Trận đấu đang diễn ra Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi Nacional tiếp SC Braga tại Estádio da Madeira lúc 01:00 ngày 26/10/2026.

Nacional 0 - 0 SC Braga Hiệp 1 — phút 9' 9' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Nacional tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 01:09 26/10/2026

Đội hình chính thức Nacional Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Henriques SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Franclim Carvalho 1 Renato Bellucci 11 S. Gavriel 33 Francisco Gonçalves 38 Zé Vitor 21 W. Kokolo 6 Matheus Dias 8 Miguel Baeza 7 M. Jensen 15 C. Labidi 12 Song Min-Kyu 29 N. Kader 31 Bernardo Fontes 14 Lagerbielke 22 Sergio Barcia 26 B. Arrey-Mbi 2 Víctor Gómez 29 J. Gorby 16 Tomás Marqués 11 Gabriel Silva 21 Ricardo Horta 17 J. Milošević 10 Pau Victor Dự bị Nacional 20 Matchoi Djaló 31 D. Dongmo 14 Ivanildo Fernandes 13 João Gonçalves 5 José Gomes 17 F. Nava 9 A. Obando 99 Pablo Ruan 26 Joel da Silva SC Braga 20 M. Dorgeles 23 Huseinbašić 78 João Carvalho 8 João Moutinho 9 Fran Navarro 50 Diego Rodrigues 34 E. Tıknaz 7 Diogo Travassos 6 Vitor Carvalho Cập nhật đội hình lúc 00:32 26/10/2026

Nacional và SC Braga gặp nhau với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/10/2026 tại Estádio da Madeira.

Nacional chưa tìm được lối thoát

Chủ nhà đang đi qua giai đoạn nặng nề nhất. Nacional thua cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả khiến sự tự tin của đội bóng bị bào mòn rõ rệt.

Trên bảng xếp hạng, Nacional đứng thứ 17 với 4 điểm. Với một đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, một kết quả tích cực trước sân nhà sẽ có ý nghĩa tinh thần lớn.

SC Braga cũng chao đảo

Khách không ở trong trạng thái tốt hơn nhiều. SC Braga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là chiến thắng ở trận mới nhất, giúp đội bóng cắt đứt mạch ba trận thua liên tiếp trước đó.

Hiện SC Braga đứng thứ 9 với 11 điểm, hơn Nacional 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội khách vẫn nhỉnh hơn về thành tích tích lũy, dù phong độ gần đây chưa thuyết phục.

Thế đối đầu nghiêng về SC Braga

Lịch sử gặp nhau gần đây đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, SC Braga thắng 4 trận, Nacional thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho SC Braga. Tuy nhiên, Nacional sẽ thi đấu trên sân nhà và cần một chiến thắng để phá vỡ chuỗi trận tệ hại của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Nacional, bài toán trước hết là sự ổn định. Đội bóng đã thua liên tiếp nên khó có thể mạo hiểm quá mức. Việc giữ vững thế trận và hạn chế sai sót cá nhân là yêu cầu cơ bản để có điểm số.

Ngược lại, SC Braga mang theo chút hưng phấn từ chiến thắng gần nhất cùng lợi thế đối đầu. Nếu duy trì được sự tập trung, đội khách có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Tuy vậy, phong độ chập chờn với 3 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất là điều họ cần cải thiện.

Nhận định

Đây là cuộc gặp của hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. SC Braga có lợi thế về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu, còn Nacional có yếu tố sân nhà và động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi 5 trận thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng được quyết định bởi bản lĩnh và sự tập trung của hai bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nacional · 1 thắng 0 hòa SC Braga · 4 thắng Nacional 1 - 2 SC Braga SB SC Braga 4 - 2 Nacional SB SC Braga 0 - 1 Nacional NAC SC Braga 1 - 0 Nacional SB Nacional 0 - 3 SC Braga SB

Nacional 5 trận gần nhất B B B B B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 18 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất T B B B H 8 Trận 3-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 8 Alverca 9 3 2 4 0 11 B T T T B 9 SC Braga 8 3 2 3 -1 11 B B H T B 10 Estrela 9 2 4 3 -3 10 B B B H T … 16 Casa Pia 9 2 1 6 -12 7 T B T B H 17 Nacional 8 1 1 6 -9 4 B B B B B 18 Estoril 8 0 2 6 -8 2 B B B H B