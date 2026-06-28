Trực tiếp Nam Phi vs Canada: Trận đấu đang diễn ra
Nam Phi đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm. Cuộc chạm trán Canada tại SoFi Stadium hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi phong độ tương đồng.
- 17'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nam Phi tiếp đón Canada.
Cập nhật lúc 02:16 29/06/2026
Trận đấu giữa Nam Phi và Canada trong khuôn khổ World Cup đang thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều nỗ lực khẳng định vị thế tại bảng đấu. Với bối cảnh hiện tại, cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động SoFi Stadium không chỉ là một trận bóng đá thông thường mà còn là bài toán chiến thuật cân não giữa hai nền bóng đá đang trỗi dậy.
Vị thế của Nam Phi và mục tiêu đi tiếp
Nam Phi hiện đang tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất vào vòng trong. Với 4 điểm có được, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây là một nền tảng vững chắc để họ có thể toan tính cho những bước đi tiếp theo tại giải đấu lớn nhất hành tinh.
Xét về phong độ trong 3 trận đấu gần đây nhất, Nam Phi đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đội bóng này đã có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và gần nhất là 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy sự thiếu ổn
Phong độ gần đây của Nam Phi
- 25/06/2026: Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (Thắng)
- 18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)
- 12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thua)
- 07/06/2026: Jamaica 1-1 Nam Phi (Hòa)
- 29/05/2026: Nam Phi 0-0 Nicaragua (Hòa)
Phong độ gần đây của Canada
- 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)
- 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)
- 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)
- 02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Nam Phi
|2
|4
|WDL
Phong độ và thống kê đội
Nam Phi (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: LDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Canada (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
South Africa: Không có thông tin chấn thương
Canada
- I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: South Africa
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 35%
- Hòa: 35%
- Khách thắng: 30%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -3.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : South Africa or draw
Cập nhật đội hình lúc 01:21 29/06/2026
Đội hình chính thức
Nam Phi
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Hugo Broos
Đội hình xuất phát:
- 1. Ronwen Williams (G)
- 20. Khuliso Mudau (D)
- 21. Ime Okon (D)
- 14. Mbekezeli Mbokazi (D)
- 6. Aubrey Modiba (D)
- 4. Teboho Mokoena (M)
- 13. Sphephelo Sithole (M)
- 12. Thapelo Maseko (M)
- 10. Relebohile Mofokeng (M)
- 7. Oswin Appollis (M)
- 17. Evidence Makgopa (F)
Dự bị:
- 16. Sipho Chaine
- 22. Ricardo Goss
- 2. Tholo Thabang Matuludi
- 3. Khulumani Ndamane
- 18. Samukelo Kabini
- 19. Nkosinathi Sibisi
- 24. Olwethu Makhanya
- 26. Bradley Cross
- 5. Thalente Mbatha
- 23. Jayden Adams
- 8. Tshepang Moremi
- 25. Kamogelo Sebelebele
- 9. Lyle Foster
- 15. Iqraam Rayners
Canada
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Jesse Marsch
Đội hình xuất phát:
- 16. Maxime Crépeau (G)
- 2. Alistair Johnston (D)
- 15. Moise Bombito (D)
- 13. Derek Cornelius (D)
- 22. Richie Laryea (D)
- 17. Tajon Buchanan (M)
- 25. Nathan-Dylan Saliba (M)
- 7. Stephen Eustaquio (M)
- 11. Liam Millar (M)
- 10. Jonathan David (F)
- 12. Tani Oluwaseyi (F)
Dự bị:
- 1. Dayne St. Clair
- 18. Owen Goodman
- 3. Alfie Jones
- 4. Luc De Fougerolles
- 5. Joel Waterman
- 19. Alphonso Davies
- 23. Niko Sigur
- 6. Mathieu Choinière
- 14. Jacob Shaffelburg
- 20. Ali Ahmed
- 21. Jonathan Osorio
- 9. Cyle Larin
- 24. Promise David
- 26. Jayden Nelson