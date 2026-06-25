Trực tiếp Nam Phi vs Hàn Quốc: Nhận định, đội hình dự kiến Trận đấu quyết định tại Estadio BBVA khi Hàn Quốc nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 2, trong khi Nam Phi buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup.

Trận đối đầu giữa Nam Phi và Hàn Quốc trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 25/06/2026 tại sân vận động Estadio BBVA. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn đối với cả hai đội khi cục diện bảng đấu đang bước vào giai đoạn phân định căng thẳng.

Nam Phi và áp lực buộc phải thắng

Đội tuyển Nam Phi bước vào trận đấu này với tâm thế không còn đường lui. Hiện tại, đại diện từ châu Phi đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ gần đây của họ đang bộc lộ nhiều vấn đề khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong hai lượt trận gần nhất.

Để có thể lật ngược thế cờ và nuôi hy vọng tiến sâu vào vòng trong, Nam Phi cần một sự thay đổi đột phá trong lối chơi. Việc chỉ có được 1 điểm sau hai trận đấu buộc họ phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, điều này đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự sẽ phải đối mặt với những rủi ro từ các pha phản công của đối thủ.

Hàn Quốc nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 2

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, Hàn Quốc đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng xứ kim chi hiện xếp hạng 2 tại bảng đấu với 3 điểm có được. Thống kê phong độ cho thấy sự ổn định tương đối của Hàn Quốc với 1 chiến thắng và 1 trận thua trong hai trận đấu vừa qua.

Với 3 điểm trong tay, Hàn Quốc nắm quyền tự quyết trong việc bảo vệ vị trí của mình. Một kết quả thuận lợi trước Nam Phi sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên củng cố vững chắc ngôi nhì bảng, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào những thử thách lớn hơn. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ vốn là bản sắc của bóng đá Hàn Quốc sẽ là chìa khóa quan trọng trong trận đấu tới.

Phân tích cục diện và chiến thuật

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và điểm số hiện tại, Hàn Quốc đang là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, tính chất của một giải đấu lớn như World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ, đặc biệt khi một đội bóng bị dồn vào thế chân tường như Nam Phi. Khoảng cách 2 điểm giữa hai đội khiến trận đấu tại Estadio BBVA trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chắc chắn, chờ đợi sai lầm từ phía đối phương để tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Trong khi đó, Nam Phi buộc phải chơi mạo hiểm hơn nếu muốn giành trọn 3 điểm. Sự đối lập về mục tiêu và tâm thế tiếp cận trận đấu hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá thế giới.

Phong độ gần đây của Nam Phi

18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thua)

07/06/2026: Jamaica 1-1 Nam Phi (Hòa)

29/05/2026: Nam Phi 0-0 Nicaragua (Hòa)

01/04/2026: Nam Phi 1-2 Panama (Thua)

Phong độ gần đây của Hàn Quốc

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thua)

12/06/2026: Hàn Quốc 2-1 CH Séc (Thắng)

04/06/2026: Hàn Quốc 1-0 El Salvador (Thắng)

31/05/2026: Hàn Quốc 5-0 Trinidad and Tobago (Thắng)

01/04/2026: Áo 1-0 Hàn Quốc (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Hàn Quốc 2 3 LW Nam Phi 4 1 DL

Phong độ và thống kê đội

Nam Phi (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Hàn Quốc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

South Africa

T. Mokoena: Yellow card suspension (Missing Fixture)

South Korea: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: South Korea

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : draw or South Korea and -3.5 goals