TRỰC TIẾP Trực tiếp Napoli vs AS Roma: Napoli mở tỷ số AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 17 điểm, hơn Napoli 7 điểm trước cuộc gặp tại Maradona Stadium lúc 23h00 ngày 24/10/2026.

Napoli 1 - 0 AS Roma Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Napoli 1 - 0 AS Roma.

45' Thẻ vàng Phút 45': Devyne Rensch (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Napoli 48% - 52% AS Roma, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Bryan Cristante (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Napoli (1-0) Phút 28': Frank Anguissa (Napoli) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 47% - 53% AS Roma, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Napoli 48% - 52% AS Roma, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

4' Thẻ vàng Phút 4': Rafael Marin Zamora (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 23:47 24/10/2026

Đội hình chính thức Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri AS Roma Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Gasperini 1 A. Meret 22 G. Di Lorenzo 16 Rafa Marín 5 B. Badiashile 17 M. Olivera 11 K. De Bruyne 99 Zambo Anguissa 8 S. McTominay 21 M. Politano 19 R. Højlund 70 N. Lang 95 P. Gollini 23 G. Mancini 5 E. Ndicka 22 Hermoso 2 D. Rensch 15 M. de Roon 4 B. Cristante 61 N. Pisilli 43 Wesley 18 M. Soulé 14 D. Malen Dự bị Napoli 31 S. Beukema 14 N. Contini 6 B. Gilmour 23 Giovane 68 S. Lobotka 20 L. Lucca 35 Luca Marianucci 32 Milinković-Savić 37 L. Spinazzola AS Roma 32 D. Vásquez 20 N. Molina 77 E. Lulli 3 Koulierakis 87 D. Ghilardi 63 Alessandro Di Nunzio 70 G. De Marzi 9 S. Castro 78 Mandjou Camara Cập nhật đội hình lúc 22:32 24/10/2026

Napoli Thống kê AS Roma 48% Kiểm soát bóng 52% 6 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 5 1 Thủ môn cứu thua 2

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Napoli tại Maradona Stadium lúc 23h00 ngày 24/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 3 với 17 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 10 với 10 điểm. Khoảng cách 7 điểm khiến cuộc gặp này mang ý nghĩa lớn hơn với phía thủ đô.

AS Roma nắm lợi thế trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, AS Roma đang ở nhóm trên với vị trí thứ 3. Nếu giữ được sự ổn định, đội khách hoàn toàn có thể duy trì sức ép lên những đội đứng đầu. Một kết quả tốt ở Maradona Stadium sẽ giúp họ củng cố vị thế đó.

Ngược lại, Napoli đang ở vị trí thứ 10 và cần những kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách. Chủ nhà có động lực rõ ràng để lấy lại đà ngay trên sân nhà.

Phong độ: Roma ổn định hơn, Napoli thiếu nhất quán

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đáng chú ý, đội khách đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, cho thấy tinh thần thi đấu đang đi lên. Hai trận hòa và một trận thua nằm ở giai đoạn trước đó.

Napoli cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất nhưng thua 2 và hòa 1. Họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, song trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp. Phong độ thiếu ổn định phần nào giải thích vì sao đội chủ nhà đang đứng ở nửa dưới của nhóm giữa bảng.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Dù xếp trên về điểm số, AS Roma lại chưa tìm được chiến thắng nào trong 5 lần gặp gần nhất với Napoli. Kết quả tổng hợp là Napoli thắng 2, hòa 3 và AS Roma thắng 0. Ba trận hòa cho thấy hai đội thường cân bằng, nhưng chủ nhà vẫn là bên có lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.

Đó cũng là rào cản tâm lý mà AS Roma cần vượt qua nếu muốn biến lợi thế trên bảng xếp hạng thành điểm số cụ thể.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AS Roma, bài toán nằm ở việc giữ nhịp thắng lợi và phá vỡ thế bất bại của đối thủ trong các lần đối đầu. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách tránh để trận đấu rơi vào kịch bản quen thuộc là hòa.

Với Napoli, sân nhà là điểm tựa để tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả thất thường. Lịch sử đối đầu mang lại niềm tin, nhưng khoảng cách 7 điểm cho thấy họ cần một chiến thắng để thay đổi cục diện.

Nhận định

Về phong độ và vị trí, AS Roma nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu lại nghiêng về Napoli với hai chiến thắng và ba trận hòa trong năm lần gặp gần nhất. Cuộc gặp tại Maradona Stadium vì thế có thể rất chặt chẽ, và AS Roma chỉ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu vượt qua được rào cản lịch sử này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Napoli · 2 thắng 3 hòa AS Roma · 0 thắng Napoli 2 - 2 AS Roma Hòa AS Roma 0 - 1 Napoli NAP AS Roma 1 - 1 Napoli Hòa Napoli 1 - 0 AS Roma NAP Napoli 2 - 2 AS Roma Hòa

Napoli 5 trận gần nhất T B B T H 7 Trận 3-1-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T T B H H 7 Trận 5-2-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 4 AC Milan 7 4 3 0 +7 15 T H T H H … 9 Juventus 7 3 2 2 +1 11 B H T B H 10 Napoli 7 3 1 3 +3 10 B T H T B 11 Atalanta 7 3 0 4 -1 9 B T B B B …

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury)