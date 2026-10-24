Trực tiếp Napoli vs AS Roma: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Napoli vs AS Roma: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể24/10/2026 18:14

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 17 điểm, hơn Napoli 7 điểm trước cuộc gặp tại Maradona Stadium lúc 23h00 ngày 24/10/2026.

Napoli0 - 0AS RomaHiệp 1 — phút 26'
  • 26'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 47% - 53% AS Roma, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Napoli 48% - 52% AS Roma, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Rafael Marin Zamora (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Napoli tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 23:27 24/10/2026

Đội hình chính thức
Napoli
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri
AS Roma
Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Gasperini
1
A. Meret
22
G. Di Lorenzo
16
Rafa Marín
5
B. Badiashile
17
M. Olivera
11
K. De Bruyne
99
Zambo Anguissa
8
S. McTominay
21
M. Politano
19
R. Højlund
70
N. Lang
95
P. Gollini
23
G. Mancini
5
E. Ndicka
22
Hermoso
2
D. Rensch
15
M. de Roon
4
B. Cristante
61
N. Pisilli
43
Wesley
18
M. Soulé
14
D. Malen
Dự bị
Napoli
31 S. Beukema14 N. Contini6 B. Gilmour23 Giovane68 S. Lobotka20 L. Lucca35 Luca Marianucci32 Milinković-Savić37 L. Spinazzola
AS Roma
32 D. Vásquez20 N. Molina77 E. Lulli3 Koulierakis87 D. Ghilardi63 Alessandro Di Nunzio70 G. De Marzi9 S. Castro78 Mandjou Camara
Cập nhật đội hình lúc 22:32 24/10/2026
NapoliThống kêAS Roma
47%
Kiểm soát bóng
53%
5
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
2
0
Thủ môn cứu thua
2

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Napoli tại Maradona Stadium lúc 23h00 ngày 24/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 3 với 17 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 10 với 10 điểm. Khoảng cách 7 điểm khiến cuộc gặp này mang ý nghĩa lớn hơn với phía thủ đô.

AS Roma nắm lợi thế trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, AS Roma đang ở nhóm trên với vị trí thứ 3. Nếu giữ được sự ổn định, đội khách hoàn toàn có thể duy trì sức ép lên những đội đứng đầu. Một kết quả tốt ở Maradona Stadium sẽ giúp họ củng cố vị thế đó.

Ngược lại, Napoli đang ở vị trí thứ 10 và cần những kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách. Chủ nhà có động lực rõ ràng để lấy lại đà ngay trên sân nhà.

Phong độ: Roma ổn định hơn, Napoli thiếu nhất quán

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đáng chú ý, đội khách đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, cho thấy tinh thần thi đấu đang đi lên. Hai trận hòa và một trận thua nằm ở giai đoạn trước đó.

Napoli cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất nhưng thua 2 và hòa 1. Họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, song trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp. Phong độ thiếu ổn định phần nào giải thích vì sao đội chủ nhà đang đứng ở nửa dưới của nhóm giữa bảng.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Dù xếp trên về điểm số, AS Roma lại chưa tìm được chiến thắng nào trong 5 lần gặp gần nhất với Napoli. Kết quả tổng hợp là Napoli thắng 2, hòa 3 và AS Roma thắng 0. Ba trận hòa cho thấy hai đội thường cân bằng, nhưng chủ nhà vẫn là bên có lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.

Đó cũng là rào cản tâm lý mà AS Roma cần vượt qua nếu muốn biến lợi thế trên bảng xếp hạng thành điểm số cụ thể.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AS Roma, bài toán nằm ở việc giữ nhịp thắng lợi và phá vỡ thế bất bại của đối thủ trong các lần đối đầu. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách tránh để trận đấu rơi vào kịch bản quen thuộc là hòa.

Với Napoli, sân nhà là điểm tựa để tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả thất thường. Lịch sử đối đầu mang lại niềm tin, nhưng khoảng cách 7 điểm cho thấy họ cần một chiến thắng để thay đổi cục diện.

Nhận định

Về phong độ và vị trí, AS Roma nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu lại nghiêng về Napoli với hai chiến thắng và ba trận hòa trong năm lần gặp gần nhất. Cuộc gặp tại Maradona Stadium vì thế có thể rất chặt chẽ, và AS Roma chỉ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu vượt qua được rào cản lịch sử này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Napoli · 2 thắng3 hòaAS Roma · 0 thắng
16/02/2026
Napoli
2 - 2
AS Roma
Hòa
01/12/2025
AS Roma
0 - 1
Napoli
NAP
03/02/2025
AS Roma
1 - 1
Napoli
Hòa
25/11/2024
Napoli
1 - 0
AS Roma
NAP
28/04/2024
Napoli
2 - 2
AS Roma
Hòa
Napoli
5 trận gần nhất
TBBTH
7
Trận
3-1-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
7
Thủng lưới
AS Roma
5 trận gần nhất
TTBHH
7
Trận
5-2-0
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2Lazio7610+1019TTTHT
3AS Roma7520+1317THHTT
4AC Milan7430+715THTHH
9Juventus7322+111BHTBH
10Napoli7313+310BTHTB
11Atalanta7304-19BTBBB
Tình hình lực lượng
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
M. Bah (Knee Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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