Trực tiếp Napoli vs Lazio: Napoli gỡ hòa 1-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Napoli vs Lazio: Napoli gỡ hòa 1-1
Lazio đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Napoli, đội đang đứng thứ 10, vào 18h30 ngày 08/11/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Napoli 1 - 1 Lazio.
- 90'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Napoli 48% - 52% Lazio, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 5 - 6.
- 83'Thay người
Phút 83' (Napoli): Giovane Santana Do Nascimento vào sân thay Kevin De Bruyne.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Alfonso Pedraza (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thay người
Phút 78' (Lazio): Matteo Cancellieri vào sân thay Davide Frattesi.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Napoli 53% - 47% Lazio, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 5.
- 74'Thay người
Phút 74' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Rasmus Hojlund.
- 74'Thay người
Phút 74' (Napoli): Matteo Politano vào sân thay Antonio Vergara.
- 69'Thay người
Phút 69' (Napoli): Frank Anguissa vào sân thay Billy Gilmour.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Antonio Vergara (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Billy Gilmour (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Napoli 48% - 52% Lazio, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 4.
- 61'Thay người
Phút 61' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Andrea Pinamonti.
- 61'Thay người
Phút 61' (Lazio): Manuel Lazzari vào sân thay Romano Floriani Mussolini.
- 51'Lazio ép sân
Cầm bóng: Napoli 45% - 55% Lazio, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 2.
- 48'BÀN THẮNG! Napoli (1-1)
Phút 48': Alfonso Pedraza (Lazio) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Nuno Tavares.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Noa Lang (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Lazio ép sân
Cầm bóng: Napoli 42% - 58% Lazio, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 1.
- 33'Thay người
Phút 33' (Lazio): Diogo Leite vào sân thay Josip Šutalo.
- 28'BÀN THẮNG! Lazio (0-1)
Phút 28': Davide Frattesi (Lazio) lập công (kiến tạo: Tijjani Noslin). Tỷ số: 0 - 1.
- 27'Lazio ép sân
Cầm bóng: Napoli 41% - 59% Lazio, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 2 - 1.
- 13'Lazio ép sân
Cầm bóng: Napoli 42% - 58% Lazio, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Napoli tiếp đón Lazio.
Cập nhật lúc 20:19 08/11/2026
Lazio đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Napoli. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, đang đứng đầu bảng xếp hạng với 28 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 08/11/2026 trên sân Maradona Stadium.
Lazio mang theo mạch thắng trọn vẹn
Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất giữa hai đội. Lazio thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao. Với đội dẫn đầu bảng xếp hạng, mỗi trận thắng thêm lại củng cố vị thế và tạo áp lực lên các đối thủ phía sau.
Vị trí số 1 với 28 điểm cho thấy Lazio không chỉ thắng nhiều mà còn duy trì được hiệu quả trong suốt thời gian qua. Khi mạch thắng kéo dài, tâm lý thi đấu thường thoải mái hơn, và đó là lợi thế đáng kể trước một đối thủ đang tìm lại nhịp điệu.
Napoli chưa tìm được sự ổn định
Ở chiều ngược lại, Napoli có chuỗi 5 trận gần nhất nhiều biến động: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai kết quả gần đây nhất của đội chủ nhà đều là thất bại, trước đó là một trận hòa và hai trận thắng xen kẽ.
Hiện Napoli đứng thứ 10 với 14 điểm, kém Lazio 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, được thi đấu trên sân nhà Maradona Stadium là yếu tố mà đội chủ nhà có thể trông cậy để cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả chưa tốt.
Thế đối đầu nghiêng về Lazio
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, Napoli thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này đồng nhất với bức tranh phong độ hiện tại: Lazio nhỉnh hơn khi hai đội gặp nhau.
Thành tích đối đầu không đảm bảo kết quả của trận sắp tới, nhưng nó góp phần củng cố tâm lý cho đội khách. Ngược lại, Napoli cần phá vỡ xu hướng bất lợi này nếu muốn lấy lại thể diện trước sân nhà.
Điểm then chốt của trận đấu
Với đội khách, bài toán là giữ được sự chắc chắn đã giúp họ thắng 5 trận liên tiếp. Duy trì kỷ luật và sự tự tin sẽ là chìa khóa để kéo dài mạch thắng trước đối thủ có lợi thế sân nhà.
Với Napoli, ưu tiên là chấm dứt chuỗi hai trận thua gần nhất và tìm lại sự ổn định. Một khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót sẽ giúp đội chủ nhà giữ trận đấu trong tầm kiểm soát, qua đó gây khó khăn cho một Lazio đang rất hưng phấn.
Nhận định
Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Lazio đang có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, Napoli có sân nhà và nhu cầu lấy lại thăng bằng, nên trận đấu hứa hẹn là phép thử thực sự cho mạch thắng của đội đầu bảng. Câu hỏi đặt ra là liệu Lazio có tiếp tục bay cao tại Maradona Stadium hay không.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)