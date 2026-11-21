TRỰC TIẾP Trực tiếp Napoli vs Torino: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Napoli đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Torino, khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:45 ngày 22/11/2026.

Napoli 0 - 0 Torino Hiệp 2 — phút 72' 72' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

68' Thay người Phút 68' (Torino): Cesare Casadei vào sân thay Gvidas Gineitis.

62' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 56% - 44% Torino, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 4.

58' Thay người Phút 58' (Napoli): Mathias Olivera vào sân thay Rafael Marin Zamora.

58' Thay người Phút 58' (Napoli): Noa Lang vào sân thay Leonardo Spinazzola.

56' Thẻ vàng Phút 56': Billy Gilmour (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thẻ vàng Phút 54': Pietro Comuzzo (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 55% - 45% Torino, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Torino): Nikola Vlašić vào sân thay Daniel Bragança.

40' Thay người Phút 40' (Torino): Zakaria Aboukhlal vào sân thay Rafik Belghali.

37' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 61% - 39% Torino, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 1 - 3.

25' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 63% - 37% Torino, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

13' Napoli ép sân Cầm bóng: Napoli 68% - 32% Torino, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Thay người Phút 13' (Napoli): Kevin De Bruyne vào sân thay Antonio Vergara.

0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón Torino.

Cập nhật lúc 04:15 22/11/2026

Đội hình chính thức Napoli Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV M. Allegri Torino Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate 32 Milinković-Savić 31 S. Beukema 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 21 M. Politano 99 Zambo Anguissa 6 B. Gilmour 8 S. McTominay 37 L. Spinazzola 26 A. Vergara 19 R. Højlund 20 Lucas Perri 23 Saúl Coco 44 A. Ismajli 15 P. Comuzzo 45 R. Belghali 21 Daniel Bragança 8 R. Mandragora 66 G. Gineitis 77 A. Cacciamani 19 C. Adams 18 G. Simeone Dự bị Napoli 14 N. Contini 11 K. De Bruyne 2 C. Favasuli 23 Giovane 70 N. Lang 20 L. Lucca 35 Luca Marianucci 17 M. Olivera 36 Milton Agustín Pereyra Torino 6 E. İlkhan 17 S. Kulenović 26 D. Mascardi 11 G. Oristanio 2 N. Patterson 9 P. Pellegri 76 L. Siviero 10 N. Vlašić 91 D. Zapata Cập nhật đội hình lúc 02:20 22/11/2026

Napoli Thống kê Torino 56% Kiểm soát bóng 44% 16 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Napoli đang thiếu hụt lực lượng khi chuẩn bị tiếp Torino trên sân Maradona Stadium lúc 02:45 ngày 22/11/2026. Đây là bài toán không nhỏ với đội chủ nhà, bởi đối thủ đang đứng ngay sát phía dưới trên bảng xếp hạng và chỉ kém đúng 1 điểm.

Napoli phải xoay xở khi lực lượng mỏng

Việc thiếu hụt nhân sự buộc ban huấn luyện Napoli phải cân nhắc kỹ cách sắp xếp và phân bổ sức lực trong trận này. Trong bối cảnh đó, sự ổn định về tổ chức và tinh thần thi đấu tập thể sẽ quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Phong độ gần đây của Napoli cũng chưa mang lại nhiều sự tự tin. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Torino đến với phong độ không quá chênh lệch

Torino cũng không ở trong trạng thái hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Giống Napoli, Torino vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, trước đó họ nhận hai thất bại liên tiếp.

Tuy nhiên, Torino có phần nhỉnh hơn về số trận thắng trong chuỗi phong độ gần đây. Điều này cho thấy đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà không giữ được sự chắc chắn trong cấu trúc thi đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Napoli thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Torino thắng 1 trận. Lợi thế này mang lại một chút an tâm về mặt tâm lý cho đội chủ nhà, dù lực lượng hiện tại không dồi dào.

Cuộc đua sát nút ở giữa bảng xếp hạng

Napoli đang xếp hạng 10 với 15 điểm, còn Torino đứng ngay sau ở hạng 11 với 14 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Napoli, yếu tố quyết định là khả năng bù đắp những chỗ trống bằng kỷ luật và sự tập trung. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Ngược lại, Torino nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng tình thế của đối thủ để tạo sức ép ngay từ đầu. Với phong độ và vị trí sát nhau, đội khách có đủ động lực để cạnh tranh một kết quả tích cực.

Nhận định

Lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà đứng về phía Napoli, nhưng tình trạng lực lượng khiến thế trận khó lường. Với hai đội cách nhau chỉ 1 điểm và đều có phong độ chập chờn, đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Napoli · 3 thắng 1 hòa Torino · 1 thắng Napoli 2 - 1 Torino NAP Torino 1 - 0 Napoli TOR Napoli 2 - 0 Torino NAP Torino 0 - 1 Napoli NAP Napoli 1 - 1 Torino Hòa

Napoli 5 trận gần nhất H B B T H 11 Trận 4-3-4 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới Torino 5 trận gần nhất H B B T T 11 Trận 4-2-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 11 9 2 0 +16 29 H T T T T 2 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T 3 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T … 9 Cagliari 11 5 1 5 -5 16 T B B B B 10 Napoli 11 4 3 4 +4 15 H B T H B 11 Torino 11 4 2 5 -2 14 H B B T T 12 Atalanta 11 4 2 5 -3 14 T B H H B …

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ G. Di Lorenzo (Muscle Injury) ✚ S. Lobotka (Ankle Injury) ✚ A. Meret (Back Injury) Torino ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ N. Vlasic (Muscle Injury)