TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs FC Cincinnati: FC Cincinnati mở tỷ số Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Nashville SC và FC Cincinnati gặp nhau lúc 04:00 ngày 23/11/2026 ở vòng 1/8, trên sân Geodis Park.

Nashville SC 0 - 1 FC Cincinnati Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nashville SC 0 - 1 FC Cincinnati.

45' Thẻ vàng Phút 45': José Martínez (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thẻ vàng Phút 39': Miles Robinson (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% FC Cincinnati, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

25' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 63% - 37% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nashville SC 51% - 49% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-1) Phút 7': Patrick Yazbek (Nashville SC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón FC Cincinnati.

Cập nhật lúc 05:11 23/11/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 99 B. Schwake 31 A. Najar 3 M. Woledzi 4 J. Palacios 27 Baker-Whiting 16 M. Corcoran 8 P. Yazbek 11 E. Saad 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 9 S. Surridge 18 R. Celentano 12 M. Robinson 4 N. Hagglund 24 K. Smith 23 D. Douděra 11 S. Gidi 5 O. Nwobodo 70 J. Martínez 29 Bryan Josías Ramírez León 10 Evander 9 K. Denkey Dự bị Nashville SC 6 B. Acosta 2 D. Lovitz 41 W. Madrigal 5 J. Maher 14 S. Mohammed 19 A. Muyl 20 E. Tagseth 1 J. Willis 22 J. Bauer FC Cincinnati 16 T. Barlow 20 P. Bucha 66 E. Echenique 99 A. Jabbari 3 T. Malacia 6 J. Malatini 17 K. Mboma Dem 2 A. Powell 89 C. Dale Cập nhật đội hình lúc 03:34 23/11/2026

Nashville SC Thống kê FC Cincinnati 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 3 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 4 0 Thủ môn cứu thua 1

Thắng đi tiếp, thua dừng bước. Đó là bối cảnh của cuộc đối đầu giữa Nashville SC và FC Cincinnati ở vòng 1/8, khi mọi tính toán thông thường nhường chỗ cho một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 23/11/2026 tại Geodis Park.

Loại trực tiếp: không còn đường lùi

Ở vòng đấu này, không có cơ hội sửa sai cho đội bại trận. Một thất bại đồng nghĩa với việc hành trình khép lại ngay lập tức. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai phía, và mỗi sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá đắt.

Chính điều đó khiến trận đấu nghiêng về kịch bản thận trọng ở những phút đầu. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ nắm lợi thế lớn trên hành trình đi tiếp.

Phong độ: Nashville SC bất bại, FC Cincinnati có một vết gợn

Nashville SC bước vào trận với chuỗi 5 trận gần nhất chưa biết thua: thắng 3 trận, hòa 2 trận. Đáng chú ý, đội giành chiến thắng ở hai trận gần đây nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa trước đó. Đó là phong độ ổn định, phù hợp với yêu cầu của một trận knock-out.

Trong khi đó, FC Cincinnati cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó từng nhận một thất bại. Dù vậy, tỷ lệ thắng tương đương Nashville SC cho thấy đây không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Thế đối đầu cân bằng tuyệt đối

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 2 trận, FC Cincinnati thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt trong lịch sử đối đầu gần đây.

Sự cân bằng này khiến cuộc đấu khó đoán hơn và cho thấy cả hai đã quá quen thuộc với cách chơi của nhau. Vì vậy, các chi tiết nhỏ như khả năng giữ nhịp độ, sự tập trung ở những tình huống cố định hay bản lĩnh khi bị dồn ép sẽ có ý nghĩa quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ gần đây cùng thế đối đầu cân bằng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bằng sự kiên nhẫn. Nashville SC mang theo chuỗi trận không thua, còn FC Cincinnati có động lực từ chiến thắng mới nhất. Cả hai đều có lý do để tin vào cơ hội của mình.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu của hai đội có phong độ tốt và lịch sử đối đầu ngang ngửa. Nashville SC nhỉnh hơn một chút về sự ổn định khi chưa thua trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, ở một trận loại trực tiếp, lợi thế nhỏ ấy có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một khoảnh khắc. Đội nào xử lý tốt áp lực hơn sẽ là đội đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 2 thắng 1 hòa FC Cincinnati · 2 thắng FC Cincinnati 0 - 2 Nashville SC NS Nashville SC 4 - 0 FC Cincinnati NS FC Cincinnati 2 - 1 Nashville SC FC Nashville SC 1 - 2 FC Cincinnati FC Nashville SC 2 - 2 FC Cincinnati Hòa

Nashville SC 5 trận gần nhất T T H T H 34 Trận 23-8-3 T-H-B 71 Ghi (TB 2.1) 25 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất T B T H T 35 Trận 13-10-12 T-H-B 70 Ghi (TB 2.0) 76 Thủng lưới

Vòng bảng — Nashville SC # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T 9 FC Cincinnati 34 12 10 12 -8 46 B T H T T 10 New York Red Bulls 34 12 6 16 -14 42 T B B T B …

Tình hình lực lượng Nashville SC Không có thông tin FC Cincinnati ✚ T. Anunga (Leg Injury) ✚ T. Hadebe (Leg Injury)