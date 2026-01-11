Trực tiếp Nashville SC vs New York Red Bulls: New York Red Bulls nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs New York Red Bulls: New York Red Bulls nhân đôi cách biệt

Văn Thể01/11/2026 23:43

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 71 điểm, sẵn sàng tiếp New York Red Bulls tại Geodis Park lúc 04:30 ngày 02/11/2026.

Nashville SC0 - 2New York Red BullsHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Nashville SC 0 - 2 New York Red Bulls.

  • 40'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-2)

    Phút 40': Rafael Mosquera (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cade Cowell). Tỷ số: 0 - 2.

  • 39'Thay người

    Phút 39' (New York Red Bulls): Rafael Mosquera vào sân thay Cameron Harper.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nashville SC 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 34'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-1)

    Phút 34': Julian Hall (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Adri Mehmeti). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 58% - 42% New York Red Bulls, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Sekou Kone (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 19'Hỏng phạt đền

    Phút 19': Cade Cowell (New York Red Bulls) sút hỏng phạt đền.

  • 13'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: Nashville SC 40% - 60% New York Red Bulls, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nashville SC tiếp đón New York Red Bulls.

Cập nhật lúc 05:25 02/11/2026

Đội hình chính thức
Nashville SC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley
99
B. Schwake
31
A. Najar
4
J. Palacios
3
M. Woledzi
27
Baker-Whiting
8
P. Yazbek
16
M. Corcoran
11
E. Saad
7
C. Espinoza
10
H. Mukhtar
9
S. Surridge
34
E. Horvath
3
Marshall-Rutty
26
T. Parker
14
J. Bazán
59
D. Padelford
15
A. Mehmeti
60
S. Kone
11
J. Ruvalcaba
7
C. Cowell
16
J. Hall
17
C. Harper
Dự bị
Nashville SC
1 J. Willis20 E. Tagseth19 A. Muyl14 S. Mohammed5 J. Maher41 W. Madrigal2 D. Lovitz22 J. Bauer6 B. Acosta
New York Red Bulls
45 C. Faello10 E. Forsberg91 M. Jimenez1 A. Marcucci77 J. McCarthy79 R. Mosquera8 D. Ruíz37 M. Sofo56 M. Dos Santos
Cập nhật đội hình lúc 04:02 02/11/2026
Nashville SCThống kêNew York Red Bulls
57%
Kiểm soát bóng
43%
2
Dứt điểm
5
0
Trúng đích
2
2
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
0

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà, và điều đó khiến họ trở thành bên được đánh giá cao hơn trong cuộc tiếp đón New York Red Bulls tại Geodis Park lúc 04:30 ngày 02/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng với 71 điểm, trong khi đối thủ chỉ xếp thứ 10 với 39 điểm.

Nashville SC: ổn định và không biết thua

Vị trí số 1 với 71 điểm là bằng chứng rõ nhất cho sự ổn định của Nashville SC ở mùa giải này. Khoảng cách 32 điểm so với New York Red Bulls cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy thành tích vượt trội so với đối thủ.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và hòa.

Với một tập thể đã quen cách giữ nhịp độ và hiếm khi để thua, việc được thi đấu trên sân quen thuộc càng giúp Nashville SC tự tin kiểm soát diễn biến trận đấu. Geodis Park vì thế được xem là điểm tựa quan trọng của đội bóng này.

New York Red Bulls: phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ vừa nếm thất bại ở trận đấu mới nhất, sau đó là chuỗi thắng một trận, rồi thua hai trận liên tiếp trước khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi.

Vị trí thứ 10 với 39 điểm phản ánh đúng hình ảnh một đội bóng chưa tìm được sự đều đặn. Để gây khó khăn cho đội dẫn đầu ngay trên sân của họ, New York Red Bulls cần cải thiện đáng kể tính ổn định so với những gì đã thể hiện gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn New York Red Bulls thắng 1 trận. Nashville SC chưa thua nhiều hơn đối thủ, nhưng hai trận hòa cho thấy New York Red Bulls vẫn đủ khả năng làm khó đội dẫn đầu.

Đáng chú ý, đội khách từng có một chiến thắng trong chuỗi đối đầu này. Vì thế, Nashville SC khó có thể chủ quan dù đang sở hữu lợi thế lớn về vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu đều nghiêng về Nashville SC. Đội chủ nhà đang ở vị trí dẫn đầu, có chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà, nơi họ chơi rất tốt.

New York Red Bulls vẫn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội, bởi họ từng thắng đối thủ trong thế đối đầu gần đây. Tuy nhiên, với phong độ chập chờn và thua 3 trong 5 trận gần nhất, nhiệm vụ của đội khách tại Geodis Park được đánh giá là không hề dễ dàng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nashville SC · 2 thắng2 hòaNew York Red Bulls · 1 thắng
20/08/2026
New York Red Bulls
0 - 1
Nashville SC
NS
15/05/2025
Nashville SC
2 - 1
New York Red Bulls
NS
02/03/2025
New York Red Bulls
2 - 0
Nashville SC
NYR
16/06/2024
New York Red Bulls
0 - 0
Nashville SC
Hòa
25/02/2024
Nashville SC
0 - 0
New York Red Bulls
Hòa
Nashville SC
5 trận gần nhất
HTHTT
32
Trận
21-8-3
T-H-B
66
Ghi (TB 2.1)
23
Thủng lưới
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
BTBBT
32
Trận
11-6-15
T-H-B
43
Ghi (TB 1.3)
59
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC322183+4371HTHTT
2New England Revolution3218410+1058TTTTB
3Inter Miami3215116+2056HBTTT
9Orlando City SC3312714-1643BHHTH
10New York Red Bulls3211615-1639BTBBT
11New York City FC3391212+339HTHHB
Tình hình lực lượng
Nashville SC
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)
New York Red Bulls
J. Che (Knee Injury)
R. Donkor (Yellow Cards)
D. Nealis (Yellow Cards)
J. Che (Knee Injury)
R. Donkor (Yellow Cards)
D. Nealis (Yellow Cards)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Nashville SC vs New York Red Bulls: New York Red Bulls nhân đôi cách biệt
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