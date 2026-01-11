TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs New York Red Bulls: New York Red Bulls nhân đôi cách biệt Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 71 điểm, sẵn sàng tiếp New York Red Bulls tại Geodis Park lúc 04:30 ngày 02/11/2026.

Nashville SC 0 - 2 New York Red Bulls Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nashville SC 0 - 2 New York Red Bulls.

40' BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-2) Phút 40': Rafael Mosquera (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cade Cowell). Tỷ số: 0 - 2.

39' Thay người Phút 39' (New York Red Bulls): Rafael Mosquera vào sân thay Cameron Harper.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nashville SC 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-1) Phút 34': Julian Hall (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Adri Mehmeti). Tỷ số: 0 - 1.

25' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 58% - 42% New York Red Bulls, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Sekou Kone (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

19' Hỏng phạt đền Phút 19': Cade Cowell (New York Red Bulls) sút hỏng phạt đền.

13' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: Nashville SC 40% - 60% New York Red Bulls, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón New York Red Bulls.

Cập nhật lúc 05:25 02/11/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 27 Baker-Whiting 8 P. Yazbek 16 M. Corcoran 11 E. Saad 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 9 S. Surridge 34 E. Horvath 3 Marshall-Rutty 26 T. Parker 14 J. Bazán 59 D. Padelford 15 A. Mehmeti 60 S. Kone 11 J. Ruvalcaba 7 C. Cowell 16 J. Hall 17 C. Harper Dự bị Nashville SC 1 J. Willis 20 E. Tagseth 19 A. Muyl 14 S. Mohammed 5 J. Maher 41 W. Madrigal 2 D. Lovitz 22 J. Bauer 6 B. Acosta New York Red Bulls 45 C. Faello 10 E. Forsberg 91 M. Jimenez 1 A. Marcucci 77 J. McCarthy 79 R. Mosquera 8 D. Ruíz 37 M. Sofo 56 M. Dos Santos Cập nhật đội hình lúc 04:02 02/11/2026

Nashville SC Thống kê New York Red Bulls 57% Kiểm soát bóng 43% 2 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà, và điều đó khiến họ trở thành bên được đánh giá cao hơn trong cuộc tiếp đón New York Red Bulls tại Geodis Park lúc 04:30 ngày 02/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng với 71 điểm, trong khi đối thủ chỉ xếp thứ 10 với 39 điểm.

Nashville SC: ổn định và không biết thua

Vị trí số 1 với 71 điểm là bằng chứng rõ nhất cho sự ổn định của Nashville SC ở mùa giải này. Khoảng cách 32 điểm so với New York Red Bulls cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy thành tích vượt trội so với đối thủ.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và hòa.

Với một tập thể đã quen cách giữ nhịp độ và hiếm khi để thua, việc được thi đấu trên sân quen thuộc càng giúp Nashville SC tự tin kiểm soát diễn biến trận đấu. Geodis Park vì thế được xem là điểm tựa quan trọng của đội bóng này.

New York Red Bulls: phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ vừa nếm thất bại ở trận đấu mới nhất, sau đó là chuỗi thắng một trận, rồi thua hai trận liên tiếp trước khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi.

Vị trí thứ 10 với 39 điểm phản ánh đúng hình ảnh một đội bóng chưa tìm được sự đều đặn. Để gây khó khăn cho đội dẫn đầu ngay trên sân của họ, New York Red Bulls cần cải thiện đáng kể tính ổn định so với những gì đã thể hiện gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn New York Red Bulls thắng 1 trận. Nashville SC chưa thua nhiều hơn đối thủ, nhưng hai trận hòa cho thấy New York Red Bulls vẫn đủ khả năng làm khó đội dẫn đầu.

Đáng chú ý, đội khách từng có một chiến thắng trong chuỗi đối đầu này. Vì thế, Nashville SC khó có thể chủ quan dù đang sở hữu lợi thế lớn về vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu đều nghiêng về Nashville SC. Đội chủ nhà đang ở vị trí dẫn đầu, có chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà, nơi họ chơi rất tốt.

New York Red Bulls vẫn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội, bởi họ từng thắng đối thủ trong thế đối đầu gần đây. Tuy nhiên, với phong độ chập chờn và thua 3 trong 5 trận gần nhất, nhiệm vụ của đội khách tại Geodis Park được đánh giá là không hề dễ dàng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 2 thắng 2 hòa New York Red Bulls · 1 thắng New York Red Bulls 0 - 1 Nashville SC NS Nashville SC 2 - 1 New York Red Bulls NS New York Red Bulls 2 - 0 Nashville SC NYR New York Red Bulls 0 - 0 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 New York Red Bulls Hòa

Nashville SC 5 trận gần nhất H T H T T 32 Trận 21-8-3 T-H-B 66 Ghi (TB 2.1) 23 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất B T B B T 32 Trận 11-6-15 T-H-B 43 Ghi (TB 1.3) 59 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T … 9 Orlando City SC 33 12 7 14 -16 43 B H H T H 10 New York Red Bulls 32 11 6 15 -16 39 B T B B T 11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39 H T H H B …

Tình hình lực lượng Nashville SC ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) New York Red Bulls ✚ J. Che (Knee Injury) ✚ R. Donkor (Yellow Cards) ✚ D. Nealis (Yellow Cards) ✚ J. Che (Knee Injury) ✚ R. Donkor (Yellow Cards) ✚ D. Nealis (Yellow Cards)