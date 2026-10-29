TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs Philadelphia Union: Đội hình xuất phát Nashville SC và Philadelphia Union cùng mang phong độ cao vào trận đấu lúc 07:30 ngày 29/10/2026 tại Geodis Park, nơi đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Nashville SC vs Philadelphia Union SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Nashville SC và Philadelphia Union đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 29/10/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter 99 B. Schwake 27 Baker-Whiting 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 2 D. Lovitz 19 A. Muyl 8 P. Yazbek 20 E. Tagseth 7 C. Espinoza 41 W. Madrigal 37 A. Qasem 18 A. Blake 26 N. Harriel 5 Sery Larsen 44 Neil Pierre 27 K. Wagner 33 Q. Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 23 E. Alladoh 51 M. Jakupovic Dự bị Nashville SC 5 J. Maher 6 B. Acosta 22 J. Bauer 14 S. Mohammed 10 H. Mukhtar 31 A. Najar 11 E. Saad 9 S. Surridge 1 J. Willis Philadelphia Union 28 A. Anello 11 A. Bedoya 16 B. Bender 47 K. LeBlanc 2 G. Martínez 66 F. Sundstrom 14 J. Rafanello 76 A. Rick Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Nashville SC và Philadelphia Union gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều đang chơi tốt. Một bên là đội dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi kết quả gần như hoàn hảo, bên kia là đối thủ đã có chuỗi thắng ấn tượng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Geodis Park.

Nashville SC: chuỗi kết quả vững vàng của đội đầu bảng

Nashville SC đang đứng hạng 1 với 70 điểm và có phong độ rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại.

Đáng chú ý, trận hòa duy nhất xuất hiện ở lượt đấu thứ hai tính ngược từ trận gần nhất. Sau đó đội chủ nhà thắng trận gần nhất, nên họ đang có thêm sự tự tin và nhịp độ thi đấu tốt.

Philadelphia Union: từng thắng liên tiếp nhưng vừa chững lại

Philadelphia Union đứng hạng 6 với 46 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Cụ thể, đội khách từng có ba trận thắng liên tiếp, sau đó hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất. Dù vậy, tổng thể phong độ của họ vẫn ở mức cao. Câu hỏi đặt ra là họ có kịp lấy lại nhịp thắng sau trận thua gần nhất hay không.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Philadelphia Union thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, một trận thắng của Philadelphia Union trong chuỗi đó cho thấy họ hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và điểm then chốt

Giữa hai đội có khoảng cách 24 điểm trên bảng xếp hạng (70 điểm so với 46 điểm). Đây là sự chênh lệch đáng kể về tính ổn định trong cả mùa giải.

Với Nashville SC, bài toán là duy trì sự chắc chắn và nhịp độ đã giúp họ giữ vị trí đầu bảng. Với Philadelphia Union, thử thách nằm ở việc phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất và tận dụng tinh thần của chuỗi ba trận thắng trước đó.

Ở những trận đấu giữa hai đội đang vào phom, các chi tiết nhỏ thường tạo ra khác biệt. Đó có thể là sự tập trung trong những phút đầu, khả năng giữ nhịp độ hoặc hiệu quả khi nắm bắt cơ hội.

Nhận định

Nashville SC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, vị trí đầu bảng, chuỗi 5 trận bất bại và thế đối đầu thuận lợi. Philadelphia Union vẫn là đối thủ đáng gờm với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ tốt, nhiều khả năng sẽ cân bằng về cách tiếp cận. Chủ nhà nhỉnh hơn một chút, nhưng đội khách đủ khả năng làm khó họ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 3 thắng 1 hòa Philadelphia Union · 1 thắng Philadelphia Union 0 - 0 Nashville SC Hòa Nashville SC 3 - 1 Philadelphia Union NS Nashville SC 1 - 0 Philadelphia Union NS Philadelphia Union 1 - 3 Nashville SC NS Philadelphia Union 3 - 0 Nashville SC PU

Nashville SC 5 trận gần nhất T H T T T 31 Trận 21-7-3 T-H-B 66 Ghi (TB 2.1) 23 Thủng lưới Philadelphia Union 5 trận gần nhất B H T T T 31 Trận 13-7-11 T-H-B 62 Ghi (TB 2.0) 50 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B … 5 Charlotte 31 13 8 10 +7 47 B H B T B 6 Philadelphia Union 31 13 7 11 +12 46 B H T T T 7 Orlando City SC 31 12 6 13 -12 42 H T H T B …

Tình hình lực lượng Nashville SC ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) Philadelphia Union ✚ J. Bueno (Hamstring Injury) ✚ B. Damiani (Yellow Cards) ✚ M. Iloski (Muscle Injury) ✚ C. Sullivan (Ankle Injury) ✚ J. Bueno (Hamstring Injury) ✚ B. Damiani (Yellow Cards) ✚ M. Iloski (Muscle Injury) ✚ C. Sullivan (Ankle Injury)