Trực tiếp Nashville SC vs Philadelphia Union: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Philadelphia Union: Đội hình xuất phát

Văn Thể29/10/2026 03:43

Nashville SC và Philadelphia Union cùng mang phong độ cao vào trận đấu lúc 07:30 ngày 29/10/2026 tại Geodis Park, nơi đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Nashville SCvsPhiladelphia UnionSẮP BẮT ĐẦU • 07:30
  • 07:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Nashville SC và Philadelphia Union đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 29/10/2026

Đội hình chính thức
Nashville SC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
99
B. Schwake
27
Baker-Whiting
4
J. Palacios
3
M. Woledzi
2
D. Lovitz
19
A. Muyl
8
P. Yazbek
20
E. Tagseth
7
C. Espinoza
41
W. Madrigal
37
A. Qasem
18
A. Blake
26
N. Harriel
5
Sery Larsen
44
Neil Pierre
27
K. Wagner
33
Q. Sullivan
21
Jean-Jacques
4
J. Lukić
19
I. Vassilev
23
E. Alladoh
51
M. Jakupovic
Dự bị
Nashville SC
5 J. Maher6 B. Acosta22 J. Bauer14 S. Mohammed10 H. Mukhtar31 A. Najar11 E. Saad9 S. Surridge1 J. Willis
Philadelphia Union
28 A. Anello11 A. Bedoya16 B. Bender47 K. LeBlanc2 G. Martínez66 F. Sundstrom14 J. Rafanello76 A. Rick
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Nashville SC và Philadelphia Union gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều đang chơi tốt. Một bên là đội dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi kết quả gần như hoàn hảo, bên kia là đối thủ đã có chuỗi thắng ấn tượng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Geodis Park.

Nashville SC: chuỗi kết quả vững vàng của đội đầu bảng

Nashville SC đang đứng hạng 1 với 70 điểm và có phong độ rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại.

Đáng chú ý, trận hòa duy nhất xuất hiện ở lượt đấu thứ hai tính ngược từ trận gần nhất. Sau đó đội chủ nhà thắng trận gần nhất, nên họ đang có thêm sự tự tin và nhịp độ thi đấu tốt.

Philadelphia Union: từng thắng liên tiếp nhưng vừa chững lại

Philadelphia Union đứng hạng 6 với 46 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Cụ thể, đội khách từng có ba trận thắng liên tiếp, sau đó hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất. Dù vậy, tổng thể phong độ của họ vẫn ở mức cao. Câu hỏi đặt ra là họ có kịp lấy lại nhịp thắng sau trận thua gần nhất hay không.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Philadelphia Union thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, một trận thắng của Philadelphia Union trong chuỗi đó cho thấy họ hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và điểm then chốt

Giữa hai đội có khoảng cách 24 điểm trên bảng xếp hạng (70 điểm so với 46 điểm). Đây là sự chênh lệch đáng kể về tính ổn định trong cả mùa giải.

Với Nashville SC, bài toán là duy trì sự chắc chắn và nhịp độ đã giúp họ giữ vị trí đầu bảng. Với Philadelphia Union, thử thách nằm ở việc phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất và tận dụng tinh thần của chuỗi ba trận thắng trước đó.

Ở những trận đấu giữa hai đội đang vào phom, các chi tiết nhỏ thường tạo ra khác biệt. Đó có thể là sự tập trung trong những phút đầu, khả năng giữ nhịp độ hoặc hiệu quả khi nắm bắt cơ hội.

Nhận định

Nashville SC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, vị trí đầu bảng, chuỗi 5 trận bất bại và thế đối đầu thuận lợi. Philadelphia Union vẫn là đối thủ đáng gờm với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ tốt, nhiều khả năng sẽ cân bằng về cách tiếp cận. Chủ nhà nhỉnh hơn một chút, nhưng đội khách đủ khả năng làm khó họ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nashville SC · 3 thắng1 hòaPhiladelphia Union · 1 thắng
03/05/2026
Philadelphia Union
0 - 0
Nashville SC
Hòa
17/09/2025
Bán kết
Nashville SC
3 - 1
Philadelphia Union
NS
06/07/2025
Nashville SC
1 - 0
Philadelphia Union
NS
17/03/2025
Philadelphia Union
1 - 3
Nashville SC
NS
21/07/2024
Philadelphia Union
3 - 0
Nashville SC
PU
Nashville SC
5 trận gần nhất
THTTT
31
Trận
21-7-3
T-H-B
66
Ghi (TB 2.1)
23
Thủng lưới
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
BHTTT
31
Trận
13-7-11
T-H-B
62
Ghi (TB 2.0)
50
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC312173+4370THTTT
2New England Revolution3117410+955TTTBB
3Inter Miami3115106+2055BTTTB
5Charlotte3113810+747BHBTB
6Philadelphia Union3113711+1246BHTTT
7Orlando City SC3112613-1242HTHTB
Tình hình lực lượng
Nashville SC
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)
Philadelphia Union
J. Bueno (Hamstring Injury)
B. Damiani (Yellow Cards)
M. Iloski (Muscle Injury)
C. Sullivan (Ankle Injury)
J. Bueno (Hamstring Injury)
B. Damiani (Yellow Cards)
M. Iloski (Muscle Injury)
C. Sullivan (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Nashville SC vs Philadelphia Union: Đội hình xuất phát
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