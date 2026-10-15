TRỰC TIẾP Trực tiếp Nashville SC vs Sporting Kansas City: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 3-0 Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà và bước vào cuộc tiếp đón Sporting Kansas City tại Geodis Park với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC 3 - 0 Sporting Kansas City Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nashville SC 3 - 0 Sporting Kansas City.

63' BÀN THẮNG! Nashville SC (4-0) Phút 63': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Elias Saad). Tỷ số: 4 - 0.

62' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 48% - 52% Sporting Kansas City, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 5.

53' Thay người Phút 53' (Sporting Kansas City): Taylor Calheira vào sân thay Seymour Garfield-Reid.

49' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 56% - 44% Sporting Kansas City, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Zorhan Bassong.

45' Thay người Phút 45' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay André Luiz.

37' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Sporting Kansas City, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 5.

29' BÀN THẮNG! Nashville SC (3-0) Phút 29': Andy Najar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Cristian Espinoza). Tỷ số: 3 - 0.

25' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 61% - 39% Sporting Kansas City, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 2.

17' BÀN THẮNG! Nashville SC (2-0) Phút 17': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Hany Mukhtar). Tỷ số: 2 - 0.

13' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Nashville SC 58% - 42% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

10' BÀN THẮNG! Nashville SC (1-0) Phút 10': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Andy Najar). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón Sporting Kansas City.

Cập nhật lúc 09:05 15/10/2026

Đội hình chính thức Nashville SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 27 Baker-Whiting 16 M. Corcoran 20 E. Tagseth 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 11 E. Saad 9 S. Surridge 30 S. Cleveland 2 I. James 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 99 J. Reid 11 André Luiz 22 Z. Bassong 20 K. Agyabeng 93 M. Suleymanov 24 R. Ramos 29 S. Reid Dự bị Nashville SC 8 P. Yazbek 6 B. Acosta 22 J. Bauer 2 D. Lovitz 41 W. Madrigal 5 J. Maher 14 S. Mohammed 19 A. Muyl 1 J. Willis Sporting Kansas City 23 E. Bartlow 16 J. Bartlett 17 S. Afrifa 1 J. Pulskamp 7 Capita 8 J. Davis 14 C. Harris 18 E. Karić 19 T. Calheira Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

Nashville SC Thống kê Sporting Kansas City 48% Kiểm soát bóng 52% 13 Dứt điểm 3 8 Trúng đích 1 5 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Nashville SC được đánh giá cao khi tiếp Sporting Kansas City tại Geodis Park. Đội chủ nhà đang có phong độ tốt, từng thắng nhiều hơn trong các lần đối đầu gần đây và có lợi thế quen thuộc của sân nhà. Trận đấu bắt đầu lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC mang đà hưng phấn về Geodis Park

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đến ở những trận mới nhất, cho thấy đội bóng đang ở chu kỳ phong độ đi lên.

Chuỗi kết quả này tạo nền tảng tâm lý vững vàng cho đội chủ nhà. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc ở Geodis Park, một đội bóng đang thắng liên tiếp thường tự tin kiểm soát nhịp độ và chủ động tạo thế trận.

Sporting Kansas City chưa có sự ổn định

Phong độ của Sporting Kansas City thiếu nhất quán hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 1 và thua 2, với kết quả đan xen giữa thắng, thua và hòa. Trận gần nhất của họ là một trận hòa, sau đó là một trận thua và một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, Sporting Kansas City đứng hạng 15 với 22 điểm. Vị trí này phản ánh một mùa giải chưa thực sự thuận lợi, và việc phải hành quân đến sân của đối thủ đang hưng phấn càng khiến nhiệm vụ của đội khách thêm khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, Sporting Kansas City thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn. Điều đó cho thấy Sporting Kansas City hoàn toàn có khả năng gây khó khăn nếu tận dụng tốt cơ hội.

Việc cả 5 trận đối đầu gần nhất đều có người thắng cũng cho thấy cặp đấu này hiếm khi kết thúc trong sự nhạt nhòa. Hai đội thường chọn cách chơi đủ quyết liệt để tìm kiếm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ và lợi thế sân nhà, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chủ động nắm thế trận ngay từ đầu. Nếu giữ được sự ổn định như ba trận gần nhất, họ có cơ sở để kiểm soát cuộc chơi trước một đối thủ đang dao động về phong độ.

Ngược lại, Sporting Kansas City cần sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội, vì họ từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất. Nhìn chung, Nashville SC vẫn là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ, thành tích đối đầu và điểm tựa sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 3 thắng 0 hòa Sporting Kansas City · 2 thắng Nashville SC 2 - 1 Sporting Kansas City NS Sporting Kansas City 0 - 3 Nashville SC NS Nashville SC 1 - 2 Sporting Kansas City SKC Sporting Kansas City 1 - 2 Nashville SC NS Sporting Kansas City 2 - 1 Nashville SC SKC

Nashville SC 5 trận gần nhất T T T H B 28 Trận 19-6-3 T-H-B 59 Ghi (TB 2.1) 22 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất H B T B T 28 Trận 6-4-18 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 68 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T … 14 Minnesota United FC 28 7 9 12 -9 30 H B B B B 15 Sporting Kansas City 28 6 4 18 -33 22 H B T B T

Tình hình lực lượng Nashville SC Không có thông tin Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury)